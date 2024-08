Mavenir 和 Whitestack 拓展開放網絡功能生態系統

Mavenir 主要網絡功能成功整合到基於 Intel 技術的 Whitestack 開放電信雲端平台

德州理查森, Aug. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 構建未來網絡的雲端原生網絡基礎設施供應商 Mavenir 和基於開源的電信雲端解決方案開發商 Whitestack 今天宣布成功完成了技術對接,讓 Mavenir 的雲端原生 IMS 解決方案能夠無縫地整合到 Whitestack 的電信雲端平台上,這展示了 Mavenir 在推動雲端原生部署方面的關鍵專業知識。這次合作計劃作為與拉丁美洲一家領先的一線營運商部署的一部分而啟動,利用了 Intel Xeon 處理器和 Intel 以太網技術的強大功效及性能。



讓流動網絡營運商得以在其雲端解決方案上部署電信工作負載,是 Mavenir 雲端原生策略的一個基本方面。今天的公告標誌著 Mavenir 與 Whitestack 電信雲端解決方案實現了完全集成,為電信營運商提供了更多靈活部署 Mavenir 解決方案的選擇,並凸顯了幫助營運商擺脫傳統或單一架構解決方案的電信生態系統的持續拓展。

繼營運商宣布採用雲端基礎設施部署關鍵網絡功能之後,這兩家公司緊貼行業發展趨勢。這個趨勢引起了傳統營運商的極大興趣。為了滿足這個明確的需求,Mavenir 和 Whitestack 提供了具有吸引力的效益成本比,使營運商輕鬆決定向雲端解決方案轉型。

Mavenir 雲端、AI 和 IMS 業務策略高級副總裁兼總經理 Brandon Larson 表示:「我們很高興在合理的時間內完成了整合過程,這部分有賴我們在其他電信雲端方面的經驗,以及 Whitestack 在調整資料平面配置方面的靈活性,以最大限度地提高我們的效能。」 他補充道:「隨著產業轉向雲端基礎設施,雲端解決方案必須調整,以適應電信工作負載。為了實現這個目標,需要像 Mavenir 這樣同時擁有雲端和電信領域專業技能的公司。」

Mavenir 的雲端原生 IMS 解決方案基於微服務架構,由採用雲端原生原則的容器化網絡功能 (CNF) 組成,提供利用 Kubernetes 內在優勢的語音服務,確保高可用性。這個解決方案在 Whitestack 的電信雲端平台上以自動化部署模式運行。

Whitestack 電信/NFV 業務開發經理 José Miguel Guzmán 表示:「與常規私人雲端相比,電信雲端的眾多關鍵方面之一是能夠利用先進技術來加速網絡功能表現。每個應用程式都有自己獨特的處理、記憶體、磁碟和流量資料。在 WhiteCloud 中,我們對這些方面進行精細控制,從而為每個 VNF 或 CNF 提供最優化的硬件設定,以將吞吐量提升至最高,並可混合使用傳統和新一代的伺服器。」

Intel 網絡和邊緣產品事業部副總裁 Alex Quach 表示:「基於 Intel Xeon 處理器的伺服器配置包含了新的功能,用於加速用戶流量。結合 Intel Infrastructure Power Manager 軟件和 Intel Ethernet E810 Controller,這些伺服器配置使電信服務提供商能夠針對其電信資料中心的效能、能源效率和空間優化基礎設施。」

Whitestack 已成為拉丁美洲開放基礎設施領域的一個關鍵參與者,為該地區數十家一線級資料中心提供基於開源技術的電信雲端解決方案。提供的解決方案包括白牌網絡設備、高容量光學系統以及裝嵌 Intel Xeon 處理器的 COTS 伺服器。

Mavenir、Whitestack 和 Intel 將於 2024 年 9 月 3 日參加在墨西哥城舉行的 2024 年開放電信雲端高峰會 - 歡迎現場或網上報名參加。

Intel、Intel 標識以及其他 Intel 標誌都是 Intel 公司或其子公司的商標。

關於 MAVENIR

Mavenir 正在利用設計時即採用環保理念的雲端原生、AI 賦能的解決方案建構未來的網絡。這些方案使營運商得以發揮 5G 的優勢,實現智能、自動化及可編程的網絡。作為 Open RAN 的先驅和久經考驗的行業顛覆者,Mavenir 屢獲殊榮的解決方案正在全球範圍內的流動網絡上實現自動化和商業化,為 120 多個國家的 300 多家通信服務提供商加速軟件網絡轉型,這些提供商為全球超過 50% 的訂戶提供服務。如欲了解更多資訊,請瀏覽 www.mavenir.com 。

關於 WHITESTACK

Whitestack 的旗艦電信雲端解決方案整合了基於虛擬機的 VNF(虛擬網絡功能)和基於容器的 CNF(容器網絡功能)並採用了久經考驗的行業標準部署模式。作為拉丁美洲部署最廣泛的電信雲端解決方案,它擁有來自行業巨頭 HPE 和 DELL 的認證,確保效能卓越和穩定可靠。

Whitestack 的開放網絡解決方案革新了網絡基礎設施。在開放式 DC 結構中使用先進的主幹層和接入層配置部署,或者使用我們最先進的開放式交換機(白盒)來增強光纖接入和聚合網絡。這些都由我們的開放式 SDN 控制器 Whitesdn 無縫管理,實現卓越的自動化網絡配置。如欲了解更多資訊,請瀏覽 www.whitestack.com 。

