Mavenir และ Whitestack ขยายขอบเขตระบบนิเวศของฟังก์ชันเครือข่ายแบบเปิด

การบูรณาการฟังก์ชันเครือข่ายที่สำคัญของ Mavenir เข้ากับแพลตฟอร์ม Open Telco Cloud ของ Whitestack ซึ่งใช้เทคโนโลยี Intel ได้สำเร็จ

ริชาร์ดสัน เท็กซัส, Aug. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายระบบคลาวด์เนทีฟที่มุ่งสร้างอนาคตของเครือข่าย และ Whitestack ผู้พัฒนาโซลูชัน Telco Cloud บนซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ได้ประกาศความสำเร็จในการปรับแนวทางด้านเทคโนโลยีที่ทำให้โซลูชัน Cloud-Native IMS ของ Mavenir สามารถบูรณาการเข้ากับแพลตฟอร์ม Telco Cloud ของ Whitestack ได้อย่างราบรื่น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของ Mavenir ในการสนับสนุนการใช้งานระบบคลาวด์เนทีฟอย่างเต็มที่ ความร่วมมือครั้งนี้เริ่มต้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของการปรับใช้ร่วมกับผู้ให้บริการชั้นนำระดับ 1 ในละตินอเมริกา โดยใช้ประโยชน์จากพลังงานและประสิทธิภาพของหน่วยประมวลผล Intel Xeon รวมถึงเทคโนโลยี Intel Ethernet



การเสริมศักยภาพให้แก่ผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ในการปรับใช้ปริมาณงานด้านโทรคมนาคมบนโซลูชันระบบคลาวด์ เป็นแนวทางหลักในกลยุทธ์คลาวด์เนทีฟของ Mavenir การประกาศในวันนี้ถือเป็นความสำเร็จในการบูรณาการเต็มรูปแบบกับโซลูชัน Telco Cloud ของ Whitestack ซึ่งมอบตัวเลือกที่ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นให้แก่ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมในการปรับใช้โซลูชันของ Mavenir และเน้นย้ำถึงการขยายขอบเขตอย่างต่อเนื่องของระบบนิเวศด้านโทรคมนาคม โดยมุ่งหวังให้ผู้ให้บริการมีอิสระจากโซลูชันแบบเดิมหรือแบบโมโนลิธิก

ทั้งสองบริษัทกำลังใช้ประโยชน์จากแรงผลักดันในอุตสาหกรรม ตามการประกาศสำคัญจากผู้ให้บริการที่นำโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์มาใช้สำหรับฟังก์ชันเครือข่ายที่สำคัญ แนวโน้มนี้ได้ดึงดูดความสนใจอย่างมากจากผู้ประกอบการแบบดั้งเดิม เพื่อตอบสนองความต้องการที่ชัดเจนนี้ Mavenir และ Whitestack ได้นำเสนออัตราส่วนประสิทธิภาพต่อต้นทุนที่น่าสนใจ ทำให้การเปลี่ยนไปใช้โซลูชันระบบคลาวด์เป็นทางเลือกที่ง่ายและคุ้มค่า

"เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สามารถทำให้กระบวนการบูรณาการนี้เสร็จสิ้นได้ภายในกรอบเวลาอันเหมาะสม ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์ที่เราได้รับจาก Telco Clouds อื่น ๆ และความยืดหยุ่นของ Whitestack ในการปรับการกำหนดค่าส่วนส่งข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของเรา" Brandon Larson รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปฝ่ายกลยุทธ์ทางธุรกิจ Cloud, AI & IMS ของ Mavenir กล่าว "เนื่องจากอุตสาหกรรมกำลังมุ่งสู่การใช้โครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ โซลูชันระบบคลาวด์จึงต้องได้รับการปรับให้เหมาะสมกับปริมาณงานด้านโทรคมนาคม" Brandon Larson กล่าวเสริม "เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จำเป็นต้องมีบริษัทอย่าง Mavenir ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งในด้านระบบคลาวด์และโทรคมนาคม"

โซลูชัน Cloud-Native IMS ของ Mavenir พัฒนาขึ้นบนสถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิสที่ประกอบด้วยฟังก์ชันเครือข่ายในคอนเทนเนอร์ (CNF) ซึ่งใช้หลักการคลาวด์เนทีฟ โดยให้บริการเสียงที่ใช้ประโยชน์จากข้อดีพื้นฐานของ Kubernetes เพื่อรับรองถึงความพร้อมใช้งานในระดับสูง โซลูชันนี้ทำงานบนแพลตฟอร์ม Telco Cloud ของ Whitestack โดยใช้รูปแบบการปรับใช้อัตโนมัติ

"หนึ่งในแง่มุมสำคัญของ Telco Cloud เมื่อเปรียบเทียบกับระบบคลาวด์ส่วนตัวทั่วไป คือ ความสามารถในการใช้เทคนิคขั้นสูงเพื่อเร่งประสิทธิภาพของฟังก์ชันเครือข่าย" José Miguel Guzmán ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Telco/NFV ของ Whitestack กล่าว "แต่ละแอปพลิเคชันจะมีการประมวลผล หน่วยความจำ ดิสก์ และโปรไฟล์การรับส่งข้อมูลเป็นของตัวเอง ใน WhiteCloud เราควบคุมรายละเอียดในแง่มุมเหล่านี้อย่างเต็มที่ ซึ่งช่วยให้เราสามารถจัดเตรียมการตั้งค่าฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละ VNF หรือ CNF เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของปริมาณงานสูงสุด โดยการผสมผสานและจับคู่เซิร์ฟเวอร์รุ่นเก่าและรุ่นใหม่"

"การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้หน่วยประมวลผล Intel Xeon รวมไปถึงคุณสมบัติใหม่ ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อเร่งความเร็วการรับส่งข้อมูลของผู้ใช้ เมื่อรวมกับซอฟต์แวร์ Intel Infrastructure Power Manager และ Intel Ethernet E810 Controller การกำหนดค่าเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับโครงสร้างพื้นฐานของตน ทั้งในด้านการทำงาน การใช้พลังงาน และการจัดการพื้นที่ในศูนย์ข้อมูลด้านโทรคมนาคม" Alex Quach รองประธานกลุ่มเครือข่ายและขอบเขตของ Intel กล่าว

Whitestack ได้กลายเป็นผู้เล่นรายสำคัญสำหรับพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานแบบเปิดในละตินอเมริกา โดยจัดหาโซลูชัน Telco Cloud ที่ใช้เทคโนโลยีโอเพนซอร์สให้กับศูนย์ข้อมูลระดับ 1 หลายแห่งในภูมิภาคนี้ ข้อเสนอดังกล่าวประกอบด้วยระบบเครือข่ายไวท์บ็อกซ์ ระบบออปติกความจุสูง และเซิร์ฟเวอร์ COTS ที่ขับเคลื่อนด้วยหน่วยประมวลผล Intel Xeon

Mavenir, Whitestack และ Intel จะเข้าร่วมงาน Open Telco Cloud Summit 2567 ซึ่งจัดขึ้นที่เม็กซิโกซิตี้ในวันที่ 3 กันยายน 2567 โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมด้วยตนเองและเข้าร่วมแบบเสมือนจริง

