Mavenir y Whitestack expanden ecosistema de funciones de red abierta

RICHARDSON, Texas, Aug. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, el proveedor de infraestructura de red nativa en la nube que construye el futuro de las redes, y Whitestack, un desarrollador de soluciones Telco Cloud con base en código abierto, anunciaron hoy la conclusión exitosa de un alineamiento tecnológico que permite que la solución Cloud-Native IMS de Mavenir se integre perfectamente sobre la plataforma Telco Cloud de Whitestack, lo que demuestra la experiencia fundamental de Mavenir en facilitar implantaciones nativas en la nube. La colaboración se inició como parte de un proyecto con un operador líder de primer nivel en América Latina y aprovechando las capacidades de eficiencia energética y rendimiento del procesador Intel Xeon y la tecnología Intel Ethernet.



Capacitar a los operadores móviles para que implementen cargas de trabajo de telecomunicaciones en sus soluciones en la nube es un aspecto fundamental de la estrategia nativa en la nube de Mavenir. Este anuncio marca el logro de la integración total con la solución Telco Cloud de Whitestack, que ofrece a los operadores de telecomunicaciones una variedad más amplia de opciones flexibles para implementar las soluciones de Mavenir, y destaca la expansión continua del ecosistema de telecomunicaciones con el objetivo de liberar a los operadores de las soluciones heredadas o monolíticas.

Las dos empresas están capitalizando el impulso de la industria, después de anuncios importantes de operadores que adoptan la infraestructura en la nube para funciones de red críticas. Esta tendencia está generando un gran interés por parte de los operadores tradicionales. Para satisfacer esta evidente demanda, Mavenir y Whitestack ofrecen una atractiva relación costo-beneficio, lo que hace que la transición a soluciones en la nube sea una decisión fácil.

"Estamos muy contentos de haber finalizado el proceso de integración en un plazo razonable, gracias en parte a nuestra experiencia con otras Telco Clouds y a la flexibilidad de Whitestack en ajustar su configuración de plano de datos para maximizar nuestro rendimiento", dijo Brandon Larson, vicepresidente sénior y gerente general de estrategia de negocios en la nube, IA e IMS de Mavenir: "A medida que la industria avanza hacia la infraestructura en la nube, las soluciones en la nube deben ser adaptadas para adecuarse a las cargas de trabajo de las telecomunicaciones", agregó Brandon Larson. "Para lograrlo, se necesitan empresas como Mavenir que hayan desarrollado un conjunto de habilidades especializadas en la nube, así como en telecomunicaciones".

La solución Cloud-Native IMS de Mavenir se basa en una arquitectura de microservicios compuesta por funciones de red sobre contenedores (CNF) que adoptan principios nativos de la nube y ofrecen servicios de voz que utilizan los beneficios intrínsecos de Kubernetes para garantizar una alta disponibilidad. Esta solución opera en la plataforma Telco Cloud de Whitestack bajo un modelo de despliege automatizado.

"Uno de los muchos aspectos importantes de una Telco Cloud, en comparación con una nube privada normal, es la capacidad de utilizar técnicas avanzadas para acelerar el rendimiento de las funciones de red", dijo José Miguel Guzmán, director de desarrollo de negocios Telco/NFV de Whitestack. "Cada aplicación tiene su propio procesamiento, memoria, disco y perfil de tráfico. En WhiteCloud, tenemos control granular sobre estos aspectos, lo que nos permite ofrecer a cada VNF o CNF las configuraciones de hardware óptimas para maximizar su rendimiento total, mezclando y combinando servidores legados y de nueva generación".

"Las configuraciones de servidor basadas en procesadores Intel Xeon incluyen nuevas funciones diseñadas para acelerar el tráfico de usuarios. Cuando se combinan con el software Intel Infrastructure Power Manager y el controlador Intel Ethernet E810, estas configuraciones permiten a los proveedores de servicios impulsar la optimización de su infraestructura para un mejor rendimiento, eficacia energética y espacio en el centro de datos de telecomunicaciones", dijo Alex Quach, vicepresidente Network and Edge Group de Intel.

Whitestack surge como una empresa importante en el espacio de infraestructura abierta en América Latina, suministrando a docenas de centros de datos de primer nivel en la región una solución Telco Cloud basada en tecnología de código abierto. Su oferta incluye redes whitebox, sistemas ópticos de alta capacidad y servidores COTS que operan con procesadores Intel.

Mavenir, Whitestack e Intel participarán en la Open Telco Cloud Summit 2024 en Ciudad de México, el 3 de septiembre de 2024 – inscríbase para asistir en persona o virtualmente.

