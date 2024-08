Mavenir وWhitestack توسعان نطاق منظومة وظائف الشبكات المفتوحة

اندماج ناجح لوظائف الشبكة الرئيسية الخاصة بشركة Mavenir في منصة Telco Cloud السحابية المفتوحة التابعة لشركة Whitestack بالاستناد إلى تقنية Intel

ريتشاردسون، تكساس, Aug. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- أعلنت اليوم شركة Mavenir، مزود البنية التحتية للشبكة المحلية السحابية التي تصنع مستقبل الشبكات، وشركة Whitestack، المطور مفتوح المصدر لحلول Telco Cloud السحابية، عن الانتهاء بنجاح من مواءمة تكنولوجية تمكّن دمج حل نظم إدارة المعلومات السحابي الأصلي الخاص بشركة Mavenir بسلاسة في منصة Telco Cloud السحابية المفتوحة الخاصة بشركة Whitestack؛ ما يبرهن على الخبرة البالغة لشركة Mavenir في تسهيل عمليات النشر السحابية الأصلية. جاء هذا التعاون ليمثل جزءًا من عملية نشر مع مشغل رائد من الدرجة الأولى في أمريكا اللاتينية فضلًا عن الاستفادة من إمكانات معالج Intel Xeon وتقنية Intel Ethernet فيما يتعلق بالطاقة والأداء.



إن تمكين شركات تشغيل الهاتف المحمول من نشر أحمال عمل الاتصالات على حلولها السحابية يشكل جانبًا أساسيًا من استراتيجية Mavenir السحابية الأصلية، ويمثل إعلان اليوم تحقيق الاندماج الكامل مع حل Telco Cloud السحابي المقدّم من شركة Whitestack؛ ما يمنح مشغلي الاتصالات مجموعة أوسع من الخيارات المرنة لنشر حلول Mavenir ويؤكد التوسع المستمر في منظومة الاتصالات الهادفة إلى تحرير المشغلين من الحلول القديمة أو الأحادية.

تستفيد الشركتان من الزخم الذي تشهده الصناعة في أعقاب الإعلانات المهمة من جانب المشغلين الذين يعتمدون البنية التحتية السحابية لأداء وظائف الشبكة الحيوية، ويولد هذا الاتجاه اهتمامًا كبيرًا من جانب المشغلين التقليديين. ولتلبية هذا الطلب الجليّ، تُقدّم Mavenir وWhitestack نسبة مقنعة من الأداء إلى التكلفة، ما يجعل الانتقال إلى الحلول السحابية قرارًا سهلًا.

قال Brandon Larson، النائب الأول للرئيس والمدير العام لاستراتيجية الأعمال المتعلقة بالسحابة والذكاء الاصطناعي وأنظمة إدارة المعلومات لدى شركة Mavenir: "نحن سعداء للغاية بإكمال عملية الاندماج في إطار زمني معقول، ويعزى ذلك جزئيًا إلى خبرتنا بحلول Telco Cloud السحابية الأخرى والمرونة التي تتسم بها شركة Whitestack من حيث تعديل تهيئة مستوى البيانات الخاص بها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من أدائنا". وأضاف: "مع توجه الصناعة نحو البنية الأساسية السحابية، يجب تكييف الحلول السحابية لتكون مناسبة لأحمال العمل الخاصة بالاتصالات، ولإنجاز هذه المهمة، يتطلب الأمر شركات مثل Mavenir التي طورت مجموعة مهارات متخصصة في كل ما يتعلق بالمجال السحابي والاتصالات".

تعتمد حلول أنظمة إدارة المعلومات السحابية الأصلية من شركة Mavenir على بنية الخدمات المصغرة التي تتألف من وظائف الشبكات الحاوية (CNFs) التي تتبنى مبادئ السحابة الأصلية، وتوفر خدمات صوتية تستفيد من الفوائد الجوهرية لنظام Kubernetes لضمان توفر عالٍ، كما يعمل هذا الحل على منصة Telco Cloud الخاص بشركة Whitestack بموجب نموذج نشر آلي.

قال José Miguel Guzmán، مدير تطوير أعمال الاتصالات/ التمثيل الافتراضي لوظائف الشبكة في شركة Whitestack: "إن أحد الجوانب الرئيسية العديدة لسحابة الاتصالات Telco Cloud، مقارنةً بالسحابة الخاصة العادية، هو القدرة على الاستفادة من التقنيات المتقدمة لتسريع أداء وظائف الشبكة. يحتوي كل تطبيق على معالج وذاكرة وقرص وملف حركة مرور خاص به، ولدينا في WhiteCloud سيطرة دقيقة على هذه الجوانب، ما يسمح لنا بتزويد كل وظيفة من وظائف الشبكة الافتراضية (VNF) أو وظائف الشبكة الحاوية (CNF) بأفضل إعدادات الأجهزة لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية ومزج الجيل القديم والجديد من الخوادم ومطابقتهما."

قال Alex Quach، نائب الرئيس لشؤون الشبكات والحدود في شركة Intel: "تتضمن تكوينات الخادم المستندة إلى معالجات Intel Xeon ميزات جديدة مصممة لتسريع حركة مرور المستخدم، وعند دمجها مع برنامج Intel Infrastructure Power Manager وIntel Ethernet E810 Controller، تسمح هذه التكوينات لمقدمي الخدمة بدفع تحسين البنية الأساسية الخاصة بهم من أجل تعزيز الأداء وكفاءة الطاقة والمساحة في مركز بيانات الاتصالات".

برزت شركة Whitestack كطرف فاعل رئيسي في مجال البنية الأساسية المفتوحة في أمريكا اللاتينية، حيث تزود العشرات من مراكز البيانات من الدرجة الأولى في المنطقة بحل Telco Cloud السحابي القائم على تقنية مفتوحة المصدر، وتشمل عروضها شبكات الصندوق الأبيض Whitebox وأنظمة بصرية عالية السعة والخوادم التجارية الجاهزة التي تعمل بمعالجات Intel Xeon.

ستشارك Mavenir وWhitestack وIntel في قمة Open Telco Cloud لعام 2024 التي ستُقام في مدينة مكسيكو في الثالث من أيلول/ سبتمبر 2024 - سجل للحضور شخصيًا أو افتراضيًا.

Intel وشعار Intel والعلامات التجارية الأخرى لشركة Intel هي علامات تجارية مملوكة لشركة Intel أو الشركات التابعة لها.

نبذة عن MAVENIR

تعمل شركة Mavenir على بناء مستقبل الشبكات في وقتنا الحالي من خلال تقديم حلول سحابية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وصديقة للبيئة من حيث التصميم، ما يمكّن المشغلين من تحقيق الفوائد المرجوة من تقنيات الجيل الخامس وإنشاء شبكات ذكية وآلية وقابلة للبرمجة. Mavenir شركة رائدة في مجال شبكات الاتصال اللاسلكية المفتوحة (Open RAN) أثبتت قدرتها على إحداث تغييرات جذرية في القطاع، كما أن حلولها الحائزة على عدة جوائز توفر الأتمتة والربحية عبر شبكات الهاتف المحمول على مستوى العالم، ما يسرع تحويل شبكات البرامج لأكثر من 300 مزود لخدمات الاتصالات في أكثر من 120 دولة، والتي تخدم أكثر من 50% من المشتركين حول العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.mavenir.com.

نبذة عن WHITESTACK

يدمج حل Telco Cloud الرائد من Whitestack كلًا من وظائف الشبكات الافتراضية (القائمة على الآلة الافتراضية) ووظائف الشبكات الحاوية (القائمة على الحاويات) باستخدام نماذج نشر تلتزم بمعايير الصناعة ومثبت جدواها، وباعتبار حل Telco Cloud الأكثر انتشارًا في أمريكا اللاتينية، فإنه يتمتع بشهادات من عمالقة الصناعة كمؤسسة هيوليت باكارد HPE وDELL، ما يضمن أداءً وموثوقية من الدرجة الأولى.

تعمل حلول الشبكات المفتوحة من Whitestack على إحداث ثورة في البنية الأساسية للشبكة، ويمكنك نشرها في بنى مراكز البيانات المفتوحة باستخدام تشكيلات Spine & Leaf المتقدمة أو تحسين شبكات الوصول والتجميع البصرية باستخدام أحدث محولاتنا المفتوحة (الصناديق البيضاء)، حيث يُدار كل ذلك بسلاسة بواسطة وحدة تحكم الشبكات المعرّفة بالبرمجيات المفتوحة الخاصة بنا، Whitesdn، لتوفير شبكة آلية لا مثيل لها. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.whitestack.com.

