Síndrome Post-sepsis: Patrón Consistente de Discapacidades Funcionales

Entre el 25 y el 50% de los supervivientes de sepsis tienen un deterioro cognitivo considerable, incluidos problemas de memoria, aprendizaje y concentración

La sepsis y el shock séptico son complicaciones graves de las líneas PICC y las líneas centrales que afectan a neonatos, niños y adultos de todas las edades.” — Greg Vigna, MD, JD

SANTA BARBARA , CALIFORNIA, UNITED STATES , August 27, 2024 /EINPresswire.com/ -- “El síndrome post-sepsis... se caracteriza por un riesgo significativamente aumentado de muerte y una calidad de vida relacionada con la salud deficiente, asociada a una constelación de efectos a largo plazo que persisten después del episodio de sepsis del paciente. Estos incluyen deterioro neurocognitivo, discapacidad funcional, déficits psicológicos y empeoramiento de condiciones médicas," afirma Dr. Zachary Mostel, Feinstein Institute for Medical Research.

¿Qué informó el Dr. Mostel en “Post-sepsis syndrome-an evolving entity that afflicts survivors of sepsis” en Molecular Medicine (2020) 26:6?

“Los expertos estiman que el 25 al 50% de los sobrevivientes de sepsis severa presentan un deterioro cognitivo considerable. Los problemas con la memoria, el aprendizaje, la concentración y la toma de decisiones afectan la vida diaria de los pacientes, sus cuidadores y sus familias.

La sepsis severa se asoció con un aumento de 10.6 puntos porcentuales en la prevalencia de deterioro cognitivo moderado a severo entre los sobrevivientes. Se encontró que el deterioro de la función cognitiva en los sobrevivientes de sepsis continuaba durante al menos 8 años.

Se ha encontrado que los pacientes sufren problemas psicológicos continuos... Estos resultados emocionales negativos incluyen ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático.

La morbilidad física incluye... disfunción neuromuscular (neuropatía, miopatía y disfagia), osificación heterotrófica, articulaciones congeladas, disfunción pulmonar, problemas con la traqueotomía y neuropatía por compresión.”

Lea el artículo del Dr. Mostel: https://link.springer.com/article/10.1186/s10020-019-0132-z

Greg Vigna, MD, JD, abogado nacional de lesiones farmacéuticas, “He manejado infecciones del torrente sanguíneo adquiridas en el hospital causadas por líneas centrales, PICC y midlines. La sepsis por línea sacará a un paciente de su curso normal de recuperación y lo enviará a un abismo. Amputaciones, falla multiorgánica y polineuropatía por enfermedad crítica son lo que los observadores pasivos pueden ver. El síndrome post-sepsis es mucho más común y es una lucha silenciosa para aquellos que han sufrido de sepsis.”

El Dr. Vigna continúa, “Las infecciones del torrente sanguíneo adquiridas en el hospital conducen a riesgos significativamente aumentados de secuelas a largo plazo de la sepsis. Un tercio de las infecciones del torrente sanguíneo adquiridas en el hospital son causadas por líneas centrales, PICC y midlines, debido a las líneas PICC de poliuretano y silicona que son productos defectuosos porque hay materiales más seguros que reducen el riesgo de infección. Vergonzosamente, esta tecnología ha estado disponible durante más de una década. Los fabricantes de dispositivos han elegido las ganancias sobre la seguridad del paciente y eso no es aceptable.”

¿Qué es la sepsis? Daño a múltiples órganos debido a la inflamación causada por una infección que puede resultar en daño a los órganos del cerebro, riñón, corazón, hígado y pulmón.

¿Qué es el shock séptico? Una condición potencialmente mortal que causa presión arterial peligrosamente baja debido a una infección que puede resultar en amputaciones de dedos de las manos y pies, daño cerebral, falla renal, dependencia de ventilador, dependencia de oxígeno y daño nervioso.

El Dr. Vigna concluye, “Estamos investigando infecciones del torrente sanguíneo adquiridas en el hospital causadas por líneas PICC y otras líneas centrales debido a los antiguos y desactualizados diseños de poliuretano y silicona. La sepsis y el shock séptico son complicaciones graves de las líneas PICC y líneas centrales que afectan a neonatos, niños y adultos de todas las edades. Las infecciones de líneas centrales adquiridas en el hospital sacarán a un paciente de su trayectoria esperada de mejoría hacia resultados que no son aceptables.”

El Dr. Vigna es un abogado en California y Washington DC que representa a aquellos con lesiones graves causadas por dispositivos médicos defectuosos, incluyendo líneas PICC, midlines, líneas centrales y MedPorts. Representa a los lesionados con el Ben Martin Law Group, un bufete de abogados de lesiones farmacéuticas a nivel nacional en Dallas, Texas. Los abogados son especialistas en responsabilidad por productos y negligencia médica, y representan a los más lesionados en todo el país y tienen alianzas con abogados en todo el país para procesar estos casos de responsabilidad por productos.



