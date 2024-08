Dr. Greg Vigna

Explorando casos de pérdida neurológica por absceso epidural espinal en pacientes que fueron dados de alta de urgencias sin pruebas diagnósticas y con retrasos

Los pacientes con absceso espinal epidural llegan a Urgencias con dolor de espalda o cuello. La historia clínica y los exámenes físicos son imprecindibles.” — Greg Vigna, MD, JD

SANTA BARBARA , CALIFORNIA , UNITED STATES , August 27, 2024 /EINPresswire.com/ -- "El estudio tiene como objetivo investigar los beneficios de buscar una sala de operaciones de emergencia disponible versus esperar una cirugía electiva programada. Encontramos que los pacientes fuera del período de 24 horas experimentaron una disminución significativa en los beneficios futuros de recuperación neurológica y funcional," dice el Dr. Min-Jie Yang, Universidad Nacional de Taiwán.

¿Qué más dijo el Dr. Min-Jie Yang en el artículo: "La cirugía descompresiva temprana dentro de las 72 horas posteriores al ingreso mantiene ventajas financieras para los pacientes con absceso epidural espinal, como lo demuestra un estudio retrospectivo que incluyó 130 casos" en Formosan Journal of Surgery. Vol. .57, número 1, 2024?

Según el artículo del Dr. Yang, la intervención quirúrgica temprana dentro de las 24 horas de la admisión para pacientes con SEA conduce a una recuperación neurológica y funcional superior. Sin embargo, los efectos beneficiosos disminuyen significativamente a medida que aumenta el tiempo desde la admisión hasta la cirugía. Aun así, hay un impacto positivo persistente en el aspecto financiero del tratamiento hasta 72 horas después de la admisión, lo que hace que la intervención quirúrgica temprana siga siendo valiosa para estos pacientes.

Lea el artículo del Dr. Yang: https://journals.lww.com/fjs/pages/articleviewer.aspx?year=2024&issue=01000&article=00003&type=Fulltext

El Dr. Greg Vigna, MD, JD, abogado nacional de lesiones neurológicas, menciona que los pacientes con absceso espinal epidural se presentan en departamentos de emergencia o instalaciones de atención urgente con dolor de espalda o cuello, con o sin fiebre. Una historia detallada y exámenes físicos realizados por médicos, asistentes médicos y enfermeras practicantes son aspectos importantes para el diagnóstico.

El Dr. Vigna concluye que están investigando casos de pérdida neurológica por abscesos epidurales espinales en pacientes que fueron dados de alta previamente de centros de atención urgente y departamentos de emergencia sin pruebas diagnósticas y retrasos en el tratamiento después de hospitalizaciones. Estos pacientes con déficits neurológicos deben someterse a cirugía para descompresión de emergencia.

Greg Vigna, MD, JD, es un abogado nacional de negligencia médica y está certificado por la Junta en Medicina Física y Rehabilitación, y es un Planificador de Atención de Vida Certificado. El Vigna Law Group junto con Ben C. Martin, Esq., del Martin Law Group, una firma nacional de abogados de lesiones farmacéuticas en Dallas, Texas, procesan conjuntamente casos de negligencia médica en hospitales, incluidos los retrasos en el tratamiento de abscesos epidurales y sepsis.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.