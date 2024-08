Manejo de Úlceras por Presión: La Importancia de los Cirujanos Plásticos

Dr. Greg Vigna

Los pacientes con úlceras por presión deben ser remitidos a LTAC que ofrezcan opciones de cirugía plástica, o corren riesgo de muerte y osteomielitis

El manejo de úlceras por presión profundas será el alivio de presión confiable, el desbridamiento quirúrgico del tejido no viable y el cierre con colgajo.” — Greg Vigna, MD, JD

SANTA BARBARA , CALIFORNIA , UNITED STATES , August 27, 2024 /EINPresswire.com/ -- "El Dr. Herbert Conway, cirujano plástico, escribió sobre su experiencia con 1,000 casos de úlceras por presión sacras, isquiáticas y trocantéricas al brindar atención a veteranos paralizados en el Hospital de Veteranos, Bronx, Nueva York. El cierre con colgajos proporcionó resultados superiores en comparación con el tratamiento conservador," dice Greg Vigna, MD, JD, abogado nacional sobre úlceras por decúbito.

¿Qué informó el Dr. Herbert Conway en "Cirugía Plástica para el Cierre de Úlceras por Presión en Pacientes con Paraplejia", publicado en el American Journal of Surgery, Volumen 91, junio de 1956?

"La cirugía fue la forma más satisfactoria de tratamiento ... Los principios de tratamiento quirúrgico que resultaron más exitosos fueron la extirpación de la úlcera ... la extirpación radical del hueso subyacente ... colgajo de fascia o músculo para cubrir los muñones óseos y llenar el espacio muerto ... cobertura con un colgajo regional pediculado grande de piel y grasa ... Usando esta técnica, el éxito de la cirugía ... aumentó al 97 por ciento para las úlceras isquiáticas ... 86% para las trocantéreas ... 84 por ciento para las sacras ... la tasa de recurrencia de la cirugía fue del 3 por ciento para las úlceras isquiáticas, el 6 por ciento para las trocantéreas ... y el 11 por ciento para las úlceras sacras."

Para aprender más sobre la experiencia del Dr. Conway: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0002961056903270

El Dr. Greg Vigna, experto en cuidado de heridas y abogado nacional de úlceras por presión, afirma, "El estándar de atención para el manejo de úlceras por presión profunda de etapa 3 y estadio IV siempre será el alivio confiable de la presión, una nutrición confiable, la debridación quirúrgica del tejido no viable y el cierre con colgajo cuando hay evidencia de tejido de granulación. Los resultados a largo plazo respaldan este plan de tratamiento en comparación con el tratamiento conservador o paliativo."

El Dr. Vigna continúa, "Los Hospitales de Cuidados a Largo Plazo (LTACs) son una licencia que proporciona un esquema de pago favorable para los pacientes que requieren hospitalizaciones prolongadas debido a heridas complejas. Desafortunadamente, no todos los Hospitales de Cuidados a Largo Plazo tienen cirujanos plásticos en su personal."

El Dr. Vigna concluye: "Los pacientes con úlceras por presión graves deben ser referidos a LTACs que ofrezcan esta opción de tratamiento, de lo contrario, se les coloca en el grupo de manejo conservador, lo que los pone en riesgo significativo de muerte y osteomielitis."

Para obtener más información sobre los resultados del cierre con colgajo versus el tratamiento conservador de las úlceras por presión: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/20499361231196664

Greg Vigna, MD, JD, es un abogado nacional especializado en mala praxis y un experto en cuidado de heridas. Está disponible para consultas legales para familias y pacientes que han sufrido úlceras por presión debido a una mala atención de enfermería en hospitales, hogares de ancianos o residencias asistidas. El Grupo Legal Vigna, junto con Ben C. Martin, Esq., del Grupo Legal Martin, un bufete de abogados de lesiones farmacéuticas nacional en Dallas, Texas, procesan conjuntamente casos de negligencia hospitalaria y de hogares de ancianos que resultan en úlceras por presión en todo el país.

