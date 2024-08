Sepsis Adquirida en el Hospital "Justifica una Investigación Ampliada"

Dr. Greg Vigna

La sepsis adquirida en el hospital requiere una investigación para determinar si los proveedores médicos la trataron de manera oportuna y adecuada

Los hospitales no logran identificar la sepsis adquirida en el hospital ni el tratamiento oportuno con antibióticos para los pacientes con infecciones del torrente sanguíneo adquiridas en el hospital.” — Greg Vigna, MD, JD

SANTA BARBARA , CALIFORNIA , UNITED STATES , August 27, 2024 /EINPresswire.com/ -- "Comparados con los pacientes con sepsis de inicio comunitario, los pacientes con sepsis de inicio hospitalario tienen el doble de probabilidades de requerir ventilación mecánica y admisión a la UCI, tienen una estancia en la UCI y en el hospital de más de dos veces más larga, acumulan costos hospitalarios cinco veces más altos y tienen el doble de probabilidades de morir," afirma Dra. Jennifer Ginestra, MD. Medicina de Cuidados Críticos.

Greg Vigna, MD, JD, abogado nacional de lesiones farmacéuticas, declaró: "Las infecciones sanguíneas adquiridas en el hospital son causadas por bacterias con una resistencia aumentada y una mayor capacidad para causar sepsis, fallo orgánico y fallo multiorgánico. He tratado a cientos de pacientes que han sufrido sepsis adquirida en el hospital y estas son infecciones únicas con el potencial de causar discapacidad de por vida y muerte".

¿Qué más informó la Dra. Ginestra en el artículo "La sepsis de inicio hospitalario merece una investigación ampliada y consideración como una entidad clínica única" de Chest, del 4 de febrero de 2024?

"Las especies de Enterococcus, Candida y Pseudomonas son dos veces más comunes en la bacteriemia de HOS.

La gravedad de la enfermedad es generalmente mayor en los pacientes con sepsis de inicio hospitalario, con un mayor número de sistemas de órganos disfuncionales ... que aquellos con sepsis de inicio comunitario.

Los pacientes con sepsis de inicio hospitalario tienen menos probabilidades que aquellos con sepsis de inicio comunitario de recibir atención conforme a los elementos métricos de sepsis de CMS, incluida la puntualidad en la recolección de cultivos de sangre, la prueba inicial y repetida de lactato, y la reanimación con líquidos.

Este grupo también es menos probable que reciba antimicrobianos de amplio espectro dentro de los plazos recomendados, a pesar de que este es el elemento métrico de sepsis de CMS más importante asociado con una reducción de la mortalidad en la sepsis de inicio hospitalario".

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012369224000394

La Dra. Vigna afirma, "La sepsis adquirida en el hospital requiere una investigación sobre la causa y si la sepsis fue tratada por los proveedores médicos de manera oportuna y adecuada. Este estudio muestra que no lo están haciendo. Si la sepsis fue causada por un catéter PICC, un catéter intermedio u otro catéter central infectado y los hospitales no están utilizando los catéteres superhidrofílicos que reducen la colonización bacteriana y los coágulos sanguíneos, los fabricantes de estos dispositivos y los hospitales que los utilizan están sujetos al daño que estos dispositivos defectuosos causan".

La Dra. Vigna concluye, "Este estudio muestra que los hospitales están fallando en lo que respecta a la identificación de la sepsis adquirida en el hospital y el uso oportuno del tratamiento con antibióticos para pacientes que sufren infecciones sanguíneas adquiridas en el hospital. Sabemos que los fabricantes que continúan obteniendo ganancias al vender catéteres PICC, catéteres intermedios y otros catéteres centrales obsoletos de poliuretano y silicona que no reducen el riesgo de infecciones asociadas a catéteres centrales y coágulos sanguíneos deben ser litigados en la corte, ya que los fabricantes han tenido suficiente tiempo para pasar a diseños alternativos más seguros que reduzcan los riesgos sustanciales de discapacidad y muerte por líneas venosas infectadas. Las ganancias sobre la seguridad del paciente no pueden ser la norma y no lo aceptamos".

¿Qué es la sepsis? Daño orgánico múltiple debido a la inflamación causada por una infección que puede resultar en daño a órganos como el cerebro, riñón, corazón, hígado y pulmón.

¿Qué es el shock séptico? Una condición que pone en peligro la vida y que causa una presión arterial peligrosamente baja debido a una infección que puede resultar en amputaciones de dedos de manos y pies, daño cerebral, insuficiencia renal, dependencia de ventilador, dependencia de oxígeno y daño nervioso.

Para obtener más información, visite la Mesa de Ayuda de la Línea PICC.

El Dr. Vigna es un abogado de California y Washington DC que representa a personas con lesiones graves causadas por dispositivos médicos defectuosos, incluidas líneas PICC y Med-Ports, que provocan sepsis. Representa a los lesionados en Ben Martin Law Group, un bufete de abogados nacional de lesiones farmacéuticas en Dallas, Texas. Los abogados son abogados de responsabilidad de productos y negligencia médica, y representan a los más lesionados en todo el país.



