Infección Neonatal y su Asociación con la Parálisis Cerebral: Se Requiere Investigación

Investigación de sepsis en pacientes causada por infecciones del torrente sanguíneo causadas por catéteres PICC, catéteres centrales y catéteres médicos

Los antiguos catéteres de poliuretano y silicona utilizados en líneas PICC, entre otras, no hacen nada para reducir el riesgo de infecciones sanguíneas.” — Greg Vigna, MD, JD

SANTA BARBARA , CALIFORNIA , UNITED STATES , August 27, 2024 /EINPresswire.com/ -- "La infección durante el período neonatal está asociada con parálisis cerebral en bebés prematuros y a término. El presente estudio destaca la necesidad de mejorar las estrategias para mitigar el riesgo de infecciones neonatales," dice Jarred Garfinkle, Neonatólogo, Universidad de Toronto.

¿Qué más informó el Dr. Garfinkle en "Neonatal Infection in Children with Cerebral Palsy: A Registry-Based Cohort Study" publicado en Pediatric Neurology 80 (2018) 77-83?

"Los niños con infección neonatal previa tenían más probabilidades de tener una lesión en la materia blanca, un subtipo neurológico espástico diplégico y deterioro auditivo sensorineural. Los niños nacidos a término con infección neonatal tenían más probabilidades de tener una triplegia espástica o una lesión concomitante en la materia blanca y cortical, y un deterioro motor grueso más grave en comparación con los niños nacidos prematuramente."

Para leer el artículo del Dr. Garfinkle: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29428154/

Greg Vigna, MD, JD, abogado nacional de lesiones farmacéuticas, explica, "Este estudio es consistente con la literatura que indica que las infecciones durante el período neonatal causan lesiones en la materia blanca tanto en bebés prematuros como a término, lo que luego provoca problemas continuos en su cerebro en desarrollo. La lesión en la materia blanca lleva a la diplegia espástica y a la cuadriparesia espástica."

El Dr. Vigna agrega, "Sabemos que la sepsis en bebés de muy bajo peso al nacer conlleva un riesgo cuatro veces mayor de parálisis cerebral. Sabemos que la sepsis y el shock séptico provocan daño cerebral, insuficiencia multiorgánica y amputaciones en pacientes de todas las edades. Sabemos que los niños con infecciones neonatales tienen un riesgo significativo de deterioro auditivo sensorineural. Sabemos que los viejos y obsoletos catéteres de poliuretano y silicona utilizados en catéteres PICC, catéteres centrales y catéteres de media línea no hacen nada para reducir el riesgo de infecciones del torrente sanguíneo adquiridas en el hospital."

El Dr. Vigna concluye, "Estamos investigando la sepsis en neonatos, niños y adultos causada por infecciones del torrente sanguíneo provocadas por catéteres PICC, catéteres centrales y catéteres de media línea. No hay justificación para utilizar catéteres PICC, catéteres de media línea y otros catéteres centrales que no utilicen los modelos superhidrofílicos que están disponibles actualmente y que fueron diseñados para reducir sustancialmente el riesgo de coágulos sanguíneos e infecciones asociadas con los catéteres. Obtener ganancias a costa de la seguridad del paciente no es aceptable."

