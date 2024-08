Vigna Law Group: Más Malas Noticias para la Malla de Uretra Media Coloplast Altis: Dolor en la Ingle

Dr. Greg Vigna

Las mini-mallas no reducen el dolor en la ingle en comparación con las mallas mid-uretrales de longitud completa

El dispositivo Altis debería tener una bandera. La FDA aún no respalda la seguridad y eficacia de las mini mallas, incluyendo dispositivo Coloplast Altis.” — Greg Vigna, MD, JD

SANTA BARBARA , CALIFORNIA , UNITED STATES , August 27, 2024 /EINPresswire.com/ -- "El estudio tiene como objetivo comparar la eficacia y seguridad de agentes de aumento y eslingas de incisión única... en nuestro seguimiento no hubo una diferencia discernible en términos de efectividad o calidad de vida entre los pacientes tratados con agentes de aumento y aquellos tratados con eslingas de incisión única (eslinga Altis de Coloplast)," dice Dr. Lorenzo Campanella, Roma, Italia.

¿Qué más informó el estudio del Dr. Campanella, "Cirugía Ultramínimamente Invasiva en el Tratamiento de la Incontinencia Urinaria de Esfuerzo: Análisis Comparativo Prospectivo entre Agente de Aumento y Eslinga de Incisión Única" en Preprints.org?

"De los 159 pacientes que sufren de incontinencia urinaria de esfuerzo, 64 fueron tratados con agentes de aumento y 75 con una eslinga de incisión única.

En comparación con los tratados con una eslinga de incisión única, los pacientes tratados con agentes de aumento mostraron menos y leves complicaciones postoperatorias.

Dolor en la ingle: 0% en el Grupo Bulkamid, 10.8% en el Grupo Altis (9 de 75 pacientes)

Dispareunia: 0% en el Grupo Bulkamid; 2.5% en el Grupo Altis (2 de 75 pacientes)

Urgencia de novo: 0% en el Grupo Bulkamid; 6.6% en el Grupo Altis (5/75 pacientes)

Para leer el estudio del Dr. Campanella: https://www.preprints.org/manuscript/202402.0019/v1

Dr. Greg Vigna dice, “La eslinga Altis debería tener una advertencia adjunta. A las mujeres no se les advierte que la FDA aún no respalda la seguridad y eficacia de las mini eslingas, que incluye el dispositivo Coloplast Altis. Este estudio, junto con otros, incluido el gran estudio del New England Journal of Medicine, muestra que las mini eslingas no redujeron el dolor en la ingle en comparación con las eslingas mid-uretrales de longitud completa y tenían un riesgo 2.5 veces mayor de resultar en dispareunia o relaciones sexuales dolorosas.”

New England Journal of Medicine: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2111815

Vigna Law Group está investigando los síntomas de advertencia de bandera roja de lesión neurológica de las eslingas mid-uretrales, que incluyen:

1) Dolor en la ingle

2) Dolor en la cadera

3) Incapacidad para usar pantalones ajustados

4) Dolor o entumecimiento del clítoris

5) Dolor severo que hace imposible la penetración vaginal

6) Dolor en el coxis

7) Dolor anorrectal

8) Vejiga dolorosa

9) Dolor al sentarse

El Dr. Vigna es un abogado de California y Washington DC que se enfoca en síndromes de dolor catastrófico causados por mini eslingas que incluyen la eslinga Solyx de Boston Scientific y la eslinga Altis de Coloplast que incluye la neuralgia pudenda y la neuralgia obturatriz. Representa a mujeres con el Ben Martin Law Group, un bufete de abogados nacional de lesiones farmacéuticas en Dallas, Texas. Los abogados son especialistas en responsabilidad de productos y negligencia médica, y representan lesiones neurológicas en todo el país.

Haz clic aquí para obtener un LIBRO GRATUITO sobre el Dolor de Malla Vaginal.

Recursos:

https://medtech.pharmaintelligence.informa.com/MT030541/FDA-Panel-Calls-For-More-Studies-Of-Mini-Slings-For-Urinary-Incontinence

https://www.fda.gov/medical-devices/urogynecologic-surgical-mesh-implants/fdas-activities-urogynecologic-surgical-mesh

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.