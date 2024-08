Económico 2024: Análisis de la Volatilidad del Mercado Global por David Barrett, CEO de EBC Financial Group (UK) Ltd

David Barrett, CEO de EBC Financial Group UK (Ltd), analiza la volatilidad de los mercados mundiales, el impacto de los cambios en las políticas de tipos de interés y las estrategias de inversión refugio en medio de los continuos cambios económicos de 2024.

David Barrett analiza la volatilidad de los mercados mundiales en 2024, destacando la adaptabilidad de los inversores en medio de las incertidumbres económicas.

Los mercados mundiales se encuentran en un estado de fluctuación a medida que las presiones inflacionistas, los cambiantes tipos de interés y las tensiones geopolíticas convergen para crear una incertidumbre sin precedentes entre los sectores financieros. David Barrett, CEO de EBC Financial Group UK (Ltd) y EBC Financial Group (Cayman) Limited, ofrece su análisis experto sobre las fuerzas que impulsan el panorama financiero actual y las estrategias que los inversores deben emplear para mantenerse a la vanguardia.

La volatilidad bursátil y las expectativas cambiantes sobre los tipos de interés crean un panorama económico incierto

Barrett destacó un periodo de renovada confianza en la negociación de acciones al contado durante el primer semestre de 2024. En ese periodo, tanto los inversores institucionales como los minoristas impulsaron un aumento de la actividad, reforzando la liquidez y la eficiencia del mercado. Los informes de beneficios positivos y la mejora de los indicadores económicos apoyaron este impulso, indicando un clima de inversión más saludable.

Los mercados mundiales han experimentado recientemente importantes turbulencias, desencadenadas por múltiples factores, entre los que destacan la inesperada subida de los tipos de interés en Japón, las preocupaciones inflacionistas y la decisión de la Reserva Federal de mantener elevados los tipos de interés a pesar de los indicios de ralentización del crecimiento económico. En su reunión de julio de 2024, la Reserva Federal optó por mantener los tipos en su nivel más alto en 23 años, entre el 5,25% y el 5,50%, sorprendiendo a algunos participantes en el mercado que esperaban señales de relajación de la política monetaria.

Antes, Barrett había rebatido la idea errónea de que los bajos tipos de interés representaban una nueva norma, subrayando que estos tipos estaban impulsados por circunstancias extraordinarias, por ejemplo, la pandemia de COVID-19. Advirtió que, aunque los tipos bajos proporcionaban un alivio a corto plazo, nunca se pretendió que fueran permanentes. Las recientes decisiones de los bancos centrales de mantener tipos más altos reflejan un alejamiento más amplio de la era del dinero barato, ya que los responsables políticos siguen lidiando con una inflación persistente.

Aunque las medidas de la Reserva Federal se ajustan a su objetivo de controlar la inflación, también despertaron temores de que mantener los tipos altos durante una desaceleración económica pudiera empujar a la economía a una recesión. Los inversores, que habían anticipado posibles recortes de tipos para aliviar la presión económica, reaccionaron vendiendo acciones, lo que amplificó la caída del mercado. Esta reacción pone de manifiesto el delicado equilibrio que deben mantener los bancos centrales entre la gestión de la inflación y el apoyo al crecimiento económico.

Barrett aconseja que los inversores se preparen para una volatilidad continuada, ya que los bancos centrales tendrían que ajustar la política monetaria en respuesta a la evolución de las condiciones económicas. La flexibilidad estratégica es esencial, dado que la posibilidad de que persistan los tipos más altos a medio plazo sigue siendo incierta. A pesar de estos desafíos, Barrett señala que las oportunidades en la negociación de renta variable al contado persisten, aunque navegar por este entorno requerirá una estrategia cuidadosa y un enfoque a largo plazo en la estabilidad.

La fortaleza empresarial y el apoyo gubernamental impulsan la estabilidad económica de EE.UU.

Barrett subraya el papel vital que siguen desempeñando las empresas estadounidenses y las intervenciones gubernamentales en el mantenimiento de la estabilidad económica, sobre todo en medio de los crecientes cambios políticos y económicos. La volatilidad de principios de agosto de 2024 fue una prueba de resistencia, pero los nuevos desarrollos -particularmente en el panorama político- están configurando aún más las perspectivas del mercado.

La entrada de Kamala Harris en la carrera presidencial de 2024 ha llamado la atención sobre una nueva oleada de políticas destinadas a abordar los retos del coste de la vida, incluidas medidas represivas contra las empresas e importantes incentivos fiscales para la vivienda. Sus propuestas, como los 25.000 dólares para los compradores de primera vivienda y el aumento de las prestaciones por hijos a cargo, han captado la atención de los votantes de clase media en los principales estados indecisos. Sin embargo, Barrett señala que, aunque estas medidas son atractivas en el sentido político, conllevan posibles contrapartidas económicas. El aumento del gasto en vivienda y de la renta disponible podría estimular el crecimiento económico a corto plazo, pero también podría alimentar las presiones inflacionistas.

Barret apunta que los mercados están muy atentos a las señales políticas de la Reserva Federal, ya que la preocupación por la inflación persiste junto con los signos de ralentización del crecimiento económico. Aunque algunos datos han sido mejores de lo esperado, la preocupación general sigue siendo cómo equilibrarán los bancos centrales el control de la inflación con el riesgo de ralentizar demasiado la economía. A medida que se intensifica la retórica electoral, las promesas a corto plazo destinadas a atraer a los votantes podrían dar lugar a evaluaciones más críticas de sus repercusiones a largo plazo, en particular para las grandes empresas.

Barrett aconseja que, aunque la fortaleza empresarial y el apoyo gubernamental han contribuido a estabilizar la economía hasta el momento, los inversores deben tener en cuenta los cambios políticos y económicos más amplios que se vislumbran en el horizonte. Entre ellos se incluyen los riesgos de inflación, los posibles cambios en las políticas fiscales de ambos lados del espectro político y los cambios en la postura monetaria de la Reserva Federal. Entender la intersección entre las promesas políticas y la realidad económica será clave para navegar en los próximos meses.

El oro se mantiene como inversión clave en mercados impredecibles

David subraya que, a pesar de la actual incertidumbre mundial, el oro sigue siendo una opción de inversión fiable. Mientras persistan las tensiones geopolíticas y los retos económicos en 2024 -como las preocupaciones inflacionistas, la fluctuación de los tipos de interés y la perspectiva de recortes de los tipos de interés en Estados Unidos, el papel del oro como activo refugio se mantendrá firme.

Más temprano en 2024, el dólar estadounidense mantuvo una fortaleza significativa debido a la persistente inflación y a las agresivas subidas de tipos de la Reserva Federal. Sin embargo, a medida que aumentan las expectativas de recortes de tipos, el dólar se ha suavizado en medio de la preocupación por el crecimiento económico estadounidense. Este debilitamiento del dólar ha apoyado los precios del oro, haciéndolo más atractivo para los inversores internacionales. En consecuencia, el oro ha alcanzado máximos históricos, superando los 2.500 dólares por onza en agosto de 2024, lo que supone una subida de casi el 20% en el último año.

Barrett destaca que, en un entorno de imprevisibilidad económica, el oro ofrece un amortiguador frente a los riesgos de inflación y los posibles cambios de política. A medida que se acercan las elecciones estadounidenses y las condiciones del mercado mundial siguen siendo inciertas, la estabilidad duradera del oro lo convierte en un elemento fundamental de una cartera diversificada, especialmente para los inversores que buscan protegerse de la volatilidad actual.

El par dólar-yen sigue fluctuando en medio de una renovada volatilidad en el mercado de divisas

Barrett afirma que el par de divisas dólar-yen ha estado sometido a una volatilidad sostenida, sobre todo porque los mercados mundiales han experimentado nuevas turbulencias desde junio de 2024. La calma anterior en el mercado de divisas cedió el paso a fuertes fluctuaciones en agosto, impulsadas por la preocupación por la inflación y la decisión de la Reserva Federal de mantener tipos de interés históricamente altos. La divergencia en las políticas monetarias de EE.UU. y Japón sigue siendo un factor central, ya que la Reserva Federal mantiene los tipos altos para contrarrestar la inflación, mientras que el Banco de Japón mantiene su política ultra laxa.

La agitación de los mercados en torno a principios de agosto de 2024 amplificó estas fluctuaciones, sobre todo porque el temor a tipos altos prolongados y la incertidumbre económica mundial hicieron ondear los mercados financieros. El par dólar-yen ha estado a la vanguardia de estos movimientos, sirviendo como barómetro crítico del sentimiento de los inversores y del apetito por el riesgo en un entorno económico cada vez más inestable.

Barrett subraya que la actual volatilidad del par dólar-yen ofrece una valiosa perspectiva de los cambios macroeconómicos más generales y del delicado equilibrio que los bancos centrales deben encontrar entre la gestión de la inflación y el crecimiento económico. Mientras el mercado lidia con esta compleja dinámica, los movimientos del dólar-yen siguen siendo un indicador clave de la estabilidad financiera internacional.

El descenso de la actividad comercial minorista frena las operaciones de acarreo y merma el mercado de divisas

Barrett señala que el mercado de divisas, sobre todo en el ámbito de la negociación minorista, ha experimentado un cambio de actividad desde mediados del año 2024. A principios de este año, la participación minorista en el mercado de divisas ya había mostrado signos de descenso, influida por el aumento de la volatilidad del mercado, las presiones reguladoras y el endurecimiento de las políticas monetarias. Los acontecimientos de agosto de 2024, marcados por una gran volatilidad del mercado y la preocupación por tipos de interés altos y sostenidos, han frenado aún más el entusiasmo por las operaciones de acarreo, estrategias que se basan en los diferenciales de tipos de interés entre divisas.

La ralentización del comercio minorista ha tenido un efecto dominó en el mercado de divisas. Las operaciones de acarreo, que suelen beneficiarse de entornos de tipos de interés estables y predecibles, se han vuelto menos atractivas a medida que aumentan las divergencias entre las políticas de los bancos centrales. Mientras que la Reserva Federal ha mantenido tipos altos para contrarrestar la inflación, otros bancos centrales, como el Banco de Japón, siguen aplicando políticas monetarias más laxas. Esta divergencia ha introducido más incertidumbre, haciendo que estas operaciones sean más arriesgadas para los inversores minoristas.

Barrett subraya que esta reducida participación de los operadores minoristas está reconfigurando la dinámica del mercado de divisas. Mientras que los operadores institucionales siguen dominando, la menor actividad minorista ha dado lugar a un entorno de negociación menos vibrante, especialmente en los pares de divisas que dependen de estrategias de operaciones de acarreo. Los inversores deben adaptarse a estas condiciones cambiantes, reconociendo que los movimientos del mercado impulsados por el comercio minorista pueden mantenerse moderados a medida que las políticas mundiales de tipos de interés sigan divergiendo.

Enfoque estratégico del EBC Financial Group

En medio de la actual volatilidad de los mercados y las cambiantes condiciones económicas mundiales, EBC Financial Group sigue centrándose en la prestación de servicios financieros a medida que ayuden a los inversores a navegar por este entorno incierto. Priorizando el acceso profesional al mercado y la flexibilidad operativa, EBC Financial Group mantiene su compromiso de adaptarse tanto a la dinámica del mercado como a los cambios normativos.

Barrett aconseja a los inversores que se mantengan alerta ante la continua imprevisibilidad económica. Seleccionar corredores de confianza, mantenerse informado sobre los cambios normativos y mantener la adaptabilidad son estrategias cruciales para triunfar en los mercados actuales, en rápida evolución.

###

Acerca de EBC Financial Group

Fundado en el prestigioso distrito financiero de Londres, EBC Financial Group (EBC) es conocido por su completa gama de servicios, que incluye corretaje financiero, gestión de activos y soluciones de inversión integrales. Con oficinas estratégicamente situadas en destacados centros financieros como Londres, Sídney, Hong Kong, Tokio, Singapur, las Islas Caimán, Bangkok y Limassol, entre otros, EBC atiende a una clientela diversa de inversores minoristas, profesionales e institucionales de todo el mundo.

Reconocido por múltiples premios, EBC se enorgullece de adherirse a los principales niveles de normas éticas y regulación internacional. EBC Financial Group (UK) Limited está regulado por la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido, EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd está regulado por la Australia’s Securities and Investments Commission (ASIC), y EBC Financial Group (Cayman) Limited está regulado por la Cayman Islands Monetary Authority (CIMA).

En el centro del EBC Group, se encuentran profesionales experimentados con más de 30 años de profunda experiencia en las principales instituciones financieras, habiendo navegado hábilmente a través de ciclos económicos significativos, desde el Acuerdo Plaza hasta la crisis del franco suizo de 2015. EBC defiende una cultura en la que la integridad, el respeto y la seguridad de los activos de los clientes son primordiales, garantizando que cada compromiso de los inversores se trate con la máxima seriedad que merece.

EBC es el Socio Oficial de Cambio de Divisas del FC Barcelona y ofrece servicios especializados en regiones como Asia, LATAM, Oriente Medio, África y Oceanía. Asimismo, EBC también es socio de «Unidos para vencer a malaria», una campaña de la Fundación de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es mejorar los resultados sanitarios a nivel mundial. A partir de febrero de 2024, EBC apoya la serie de compromisos públicos «Lo que realmente hacen los economistas» del Departamento de Economía de la Universidad de Oxford, que desmitifica la economía y su aplicación a los principales retos sociales para mejorar la comprensión y el diálogo público.

https://www.ebc.com/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.