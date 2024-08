KEENON Robotics จัดแสดงนวัตกรรมโซลูชันบริการอัจฉริยะที่มาพร้อมปัญญาประดิษฐ์ในงาน World Robot Conference ประจำปี 202…

ปักกิ่ง, Aug. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- KEENON Robotics นำเสนอโซลูชันบริการอัจฉริยะล่าสุดที่มาพร้อมปัญญาประดิษฐ์ในงาน 2024 World Robot Conference ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมและนิทรรศการนานาชาติ Beijing Etrong ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2024 การประชุมในปีนี้ ซึ่งมีหัวข้อว่า "ส่งเสริมกำลังผลิตที่มีคุณภาพรูปแบบใหม่ นวัตกรรมเพื่ออนาคตอัจฉริยะ" ได้นำผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ ผู้บุกเบิกอุตสาหกรรม และผู้คิดค้นนวัตกรรมมารวมตัวกันเพื่อสำรวจความก้าวหน้าล่าสุดในเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์



ในงานนี้ KEENON Robotics ได้เปิดตัว "สมาร์ทฮับ" ล้ำสมัย ซึ่งเป็นการจัดแสดงศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงของหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ธุรกิจการบริการ ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจการดูแลสุขภาพ

ภายในงานมีการจัดแสดงหุ่นยนต์บริการมากมาย ไม่ว่าจะเป็น DINERBOT T10, T9, T8, BUTLERBOT W3, KLEENBOT C30, KEENON S100, หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อ M2, หุ่นยนต์ส่งมอบทางการแพทย์ KEENON Healthcare X101 และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของ KEENON ที่จะนำหุ่นยนต์ขั้นสูงมาใช้ในทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า

ตามที่ Tony Li ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ KEENON กล่าวว่า "หุ่นยนต์เปิดประตูให้ AI เข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริง" วิสัยทัศน์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นจริงในบูธ ซึ่งหุ่นยนต์บริการได้รับการผสานรวมเข้ากับสถานการณ์ที่สร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันอย่างราบรื่น หลังจากผ่านอุโมงค์ทางเข้าแล้ว ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสประสบการณ์เกี่ยวกับโลกที่ปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอย่างไร้รอยต่อ

นอกเหนือจากการจัดแสดงโซลูชันหุ่นยนต์นวัตกรรมแล้ว KEENON Robotics ยังได้รับการยกย่องด้วยรางวัล "20 บริษัทหุ่นยนต์ที่น่าลงทุนมากที่สุดในประเทศจีน" ในงาน China Robotics Venture Capital Summit Forum ครั้งแรกในช่วงเวลาเดียวกันอีกด้วย รางวัลนี้เน้นย้ำถึงบทบาทของบริษัทในการขับเคลื่อนการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และเน้นย้ำถึงศักยภาพทางการตลาดที่มีแนวโน้มเป็นอย่างดี

KEENON Robotics เป็นผู้นำด้านการผสานรวมโมเดล AI ขั้นสูงเข้ากับสถานการณ์การบริการ หุ่นยนต์เอนกประสงค์ของบริษัทได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญในการตรวจจับสภาพแวดล้อม การตัดสินใจ และการดำเนินการผ่านทาง AI แบบหลายโหมด ด้วยการใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญอันล้ำลึกในสภาพแวดล้อมการบริการ หุ่นยนต์เหล่านี้จึงได้รับการปรับปรุงให้มีความชาญฉลาดและปรับตัวมากขึ้น ซึ่งทำให้หุ่นยนต์สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพในภาคส่วนต่าง ๆ ที่หลากหลาย สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการนำไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง และความทุ่มเทในการตอบสนองความต้องการในโลกแห่งความเป็นจริงที่หลากหลาย

ในงานประชุมนี้ KEENON Robotics ได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญในการพัฒนาภาคส่วนหุ่นยนต์บริการ ด้วยการขยายขอบเขตความเป็นไปได้ KEENON กำลังสร้างสรรค์โซลูชันอัจฉริยะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวกสบาย และการออกแบบที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง นวัตกรรมเหล่านี้ได้รับการกำหนดให้เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเชิงพาณิชย์ มอบคุณค่าอันสำคัญให้แก่ลูกค้าทั่วโลก และนำความสะดวกสบายที่ไม่มีใครเทียบได้เข้ามาสู่ชีวิตประจำวัน เพื่อให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีจะได้รับประโยชน์อย่างกว้างขวาง

เกี่ยวกับ KEENON Robotics

KEENON Robotics เป็นผู้นำระดับโลกด้านหุ่นยนต์บริการเชิงพาณิชย์และโซลูชัน โดยเป็นแนวหน้าอยู่ในตลาดหุ่นยนต์บริการขั้นสูงมาตั้งแต่ปี 2010 บริษัทได้รับความไว้วางใจจากธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลก โดยใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยในด้านหุ่นยนต์และระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง KEENON Robotics มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่า ส่งเสริมนวัตกรรม และมีส่วนสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมในภาคส่วนต่าง ๆ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ global@keenon.com หรือเข้าชม http://www.keenon.com/en/

ภาพถ่ายประกอบประกาศนี้สามารถดูได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/090e8e6a-0583-4e08-b359-57d6c01fb166

