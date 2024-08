KEENON Robotics Mempamerkan Penyelesaian Perkhidmatan Pintar Inovatif dengan Kepintaran Terwujud di Persidangan Robot Dunia 2024

BEIJING, Aug. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- KEENON Robotics mempersembahkan penyelesaian perkhidmatan pintar terbaharunya dengan kecerdasan yang terwujud dalam Persidangan Robot Dunia 2024, yang diadakan di Pusat Pameran dan Konvensyen Antarabangsa Beijing Etrong, dari 21-25 Ogos 2024. Persidangan tahun ini, bertemakan "Memupuk Daya Produktif Berkualiti Baharu, Inovasi untuk Masa Depan Pintar," menghimpunkan pakar terkemuka, perintis industri dan inovator untuk meneroka kemajuan terkini dalam teknologi robotik.



Pada majlis itu, KEENON Robotics memperkenalkan pengalaman "Hab Pintar" yang canggih, menyediakan pameran yang mendalam tentang potensi transformatif robotik merentas pelbagai industri, termasuk hospitaliti, perkhidmatan restoran dan penjagaan kesihatan.

Pameran itu menampilkan barisan robot perkhidmatan yang mengagumkan, termasuk DINERBOT T10, T9, T8, BUTLERBOT W3, KLEENBOT C30, KEENON S100, Robot Pembasmian Kuman M2, robot penghantaran perubatan KEENON Healthcare X101 dan banyak lagi. Ini menyerlahkan komitmen KEENON untuk menterjemah robotik termaju kepada aplikasi praktikal yang menonjolkan kecekapan operasi dan meningkatkan pengalaman pelanggan.

Seperti yang dinyatakan oleh Pengasas & Ketua Pegawai Eksekutif KEENON, Tony Li, "Robot membuka pintu untuk AI memasuki dunia fizikal." Visi ini menjadi nyata di gerai, di mana robot perkhidmatan disepadukan dengan lancar ke dalam senario yang direka dengan teliti. Para pengunjung mengalami gambaran tentang dunia di mana, setelah memasuki gerbang masuk, kecerdasan dijalin dengan lancar ke dalam kehidupan seharian.

Selain mempamerkan penyelesaian robot yang inovatif, KEENON Robotics telah diberi penghormatan dengan anugerah "20 Syarikat Robotik Paling Boleh Dilabur di China" di Forum Sidang Kemuncak Modal Teroka Robotik China yang sulung dalam tempoh yang sama. Pengiktirafan ini menggariskan peranan syarikat dalam memacu inovasi teknologi dan menyerlahkan potensi pasarannya yang menjanjikan.

KEENON Robotics berada di barisan hadapan dalam menyepadukan model AI lanjutan ke dalam senario perkhidmatan. Robot tujuan am syarikat telah menyaksikan penambahbaikan yang ketara dalam penderiaan alam sekitar, membuat keputusan dan pelaksanaan melalui AI berbilang modal. Dengan memanfaatkan kepakaran mendalam dalam persekitaran perkhidmatan, robot ini dipertingkatkan untuk kecerdasan dan kebolehsuaian yang lebih besar, membolehkan perkhidmatan berkesan merentas pelbagai sektor. Ini mempamerkan kebolehgunaan dan dedikasi yang luas untuk menangani pelbagai keperluan dunia sebenar.

Pada persidangan itu, KEENON Robotics menunjukkan peranan pentingnya dalam memajukan sektor robotik perkhidmatan. Dengan menolak sempadan apa yang mungkin, KEENON sedang mencipta penyelesaian pintar yang mempertingkatkan kecekapan, kemudahan dan reka bentuk berpusatkan manusia. Inovasi ini ditetapkan untuk mengubah persekitaran komersial, memberikan nilai yang signifikan kepada pelanggan global dan memperkenalkan kemudahan yang tiada tandingan kepada kehidupan seharian, memastikan manfaat teknologi yang meluas.

Perihal KEENON Robotics

Seorang peneraju global dalam robot dan penyelesaian perkhidmatan komersial, KEENON Robotics telah berada di barisan hadapan pasaran robot perkhidmatan canggih sejak 2010. Memanfaatkan teknologi canggih dalam robotik dan pengkomputeran awan, syarikat itu dipercayai oleh perniagaan di seluruh dunia. KEENON Robotics berdedikasi untuk mencipta nilai, memupuk inovasi dan menyumbang kepada pertumbuhan industri merentas pelbagai sektor.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila hubungi global@keenon.com atau lawati http://www.keenon.com/en/.

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/090e8e6a-0583-4e08-b359-57d6c01fb166

