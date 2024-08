KEENON Robotics הציגה פתרונות שירות חכמים חדשניים עם אינטליגנציה גלומה בכנס הרובוטים העולמי 2024

בייג'ינג, Aug. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- KEENON Robotics הציגה את פתרונות השירות החכמים האחרונים שלה עם אינטליגנציה גלומה בכנס הרובוטים העולמי 2024 (World Robot Conference), שנערך במרכז התערוכות והכנסים הבינלאומי Etrong בבייג'ינג, בין התאריכים 21-25 באוגוסט 2024. הכנס השנה, שכותרתו "לטפח כוחות ייצור איכותיים חדשים, חידושים לעתיד אינטליגנטי", הפגיש מומחים מובילים, חלוצי תעשייה וחדשנים כדי לחקור את ההתקדמות האחרונה בטכנולוגיית הרובוטיקה.

באירוע, KEENON Robotics הציגה את חוויית "Smart Hub" החדשנית שלה, המספקת תצוגה סוחפת של הפוטנציאל הטרנספורמטיבי של רובוטיקה בתעשיות שונות, כולל אירוח, שירותי מסעדות ושירותי בריאות.

בתערוכה הוצגה שורה מרשימה של רובוטי שירות, כולל DINERBOT T10, T9, T8, BUTLERBOT W3, KLEENBOT C30, KEENON S100, רובוט חיטוי M2, רובוט משלוח רפואי KEENON Healthcare X101 ועוד. זה הדגיש את המחויבות של KEENON לתרגם רובוטיקה מתקדמת ליישומים מעשיים המשפרים את היעילות התפעולית ושמשפרים את חוויות הלקוח.

כפי שאמר טוני לי (Tony Li), מייסד ומנכ"ל KEENON, "רובוטים פותחים את הדלת לבינה מלאכותית להיכנס לעולם הפיזי". חזון זה התעורר לחיים בביתן, שם רובוטי שירות שולבו בצורה חלקה בתרחישים מעוצבים בקפידה. המבקרים חוו הצצה לעולם שבו, לאחר הכניסה למנהרת השער, האינטליגנציה ארוגה בצורה חלקה בחיי היומיום.

בנוסף להצגת פתרונות הרובוטים החדשניים, KEENON Robotics זכתה בפרס "20 חברות הרובוטיקה המושקעות ביותר בסין" בפורום הון הסיכון China Robotics Venture Capital Summit באותה תקופה. הכרה זו מדגישה את תפקידה של החברה בהנעת חדשנות טכנולוגית ומדגישה את פוטנציאל השוק המבטיח שלה.

KEENON Robotics נמצאת בחוד החנית של שילוב מודלים מתקדמים של בינה מלאכותית בתרחישי שירות. הרובוטים הכלליים של החברה ראו שיפורים משמעותיים בחישה סביבתית, קבלת החלטות וביצוע באמצעות בינה מלאכותית רב-מודאלית. על ידי מינוף מומחיות עמוקה בסביבות שירות, רובוטים אלה משופרים לאינטליגנציה ויכולת הסתגלות גבוהות יותר, ומאפשרים שירות יעיל במגזרים מגוונים. זה מראה את הישימות הרחבה והמסירות לטיפול במגוון רחב של צרכים בעולם האמיתי.

בכנס, KEENON Robotics הדגימה את תפקידה המרכזי בקידום תחום רובוטיקת השירות. על ידי דחיפת גבולות האפשר, KEENON יוצרת פתרונות חכמים המשפרים את היעילות, הנוחות והעיצוב הממוקד בבני אדם. חידושים אלה נועדו לשנות סביבות מסחריות, לספק ערך משמעותי ללקוחות גלובליים ולהציג נוחות חסרת תקדים לחיי היומיום, תוך הבטחת היתרונות הנרחבים של הטכנולוגיה.

אודות KEENON Robotics

מובילה עולמית ברובוטים ופתרונות לשירות מסחרי, KEENON Robotics נמצאת בחוד החנית של שוק רובוטי השירות המתקדמים מאז 2010. תוך רתימת טכנולוגיות חדשניות בתחומי הרובוטיקה ומחשוב הענן, החברה זוכה לאמונם של עסקים ברחבי העולם. KEENON Robotics מחויבת ליצירת ערך, טיפוח חדשנות ותרומה לצמיחת התעשייה במגזרים שונים.

לקבלת מידע נוסף, אנא צרו קשר עם global@keenon.com או בקרו באתר

http://www.keenon.com/en/ .

