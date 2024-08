加密貨幣百萬富翁在 2024 年極速增長

倫敦, Aug. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 根據國際財富和投資移民專家 Henley & Partners 發佈的 2024 年加密貨幣財富報告 ,目前全球有 172,300 人持有超過 100 萬美元的加密資產,與去年相比增加了 95%,其中比特幣百萬富翁的數量猛增 111% ,達到 85,400 人。



加密資產的總市值現已達到驚人的 2.3 萬億美元,與去年該公司首份報告中報告的 1.2 萬億美元相比增長了 89%。 加密貨幣財富的頂流階層也在急劇擴張,加密貨幣億萬富翁(持有加密貨幣超過 1 億美元的人)的數量急升了 79%,達到 325 人,甚至更稀有,坐擁超過十億加密貨幣資產的超級富豪群體也增加了 27%,在全球範圍内增至 28 人。

Henley & Partners 私募客戶主管 Dominic Volek 表示,加密貨幣 ETF 引入主要金融市場推動了此次快速增長,帶來了大量機構投資資本。 「2024 年的加密貨幣格局與之前的情況幾乎沒有什麼相似之處。 三月份,比特幣價格升破 73,000 美元,創下歷史新高,而在美國,令人期待已久的現貨比特幣和以太坊 ETF 獲得批准,引發了一股龐大的機構投資資本湧入。 市場預期 Solana ETF 亦有可能加入華爾街這場盛會之中。 這些重要里程碑,標誌著加密貨幣的採用經已進入一個全新時代,數碼資產正與傳統金融和環球流動性日益相互交融。」

New World Wealth 研究所所長 Andrew Amoils 表示,在過去一年中,百萬富翁群體的表現最好,而億萬富翁的增長則要低得多,主要由比特幣所帶動。 「在過去一年新增的六位加密貨幣億萬富翁中,五位來自比特幣,突顯出比特幣在吸引長期投資者購買大量持股方面的主導地位。」

數碼淘金熱潮造就了一批財力雄厚的加密貨幣精英

Bison Bank 行政總裁兼 Bison Digital Assets 主席 António Henriques 在報告中評論道:「在迅速發展的金融世界中,加密貨幣正在挑戰傳統法定貨幣的主導地位。 隨著這兩個金融領域的交匯,我們見證著環球金融新時代的曙光,數碼資產的創新潛力與傳統貨幣的穩定性相遇。」

CoinShares 行政總裁兼聯合創辦人 Jean-Marie Mognetti 指出:「證監會(SEC)批准現貨比特幣 ETF,標誌著 2024 年是數碼資產行業轉型的一年,為機構更廣泛地採用數碼資產鋪設了康莊大道。 比特幣增強傳統投資組合表現的潛力,突顯了它在金融世界中日益重要的地位。」

儘管比特幣時常佔據主要頭條,但加密貨幣投資者兼 Wealth Mastery 創辦人 Lark Davis 則强調了另一主要參與者的關鍵角色:「以太坊是市場的重點資產。 加密貨幣中的大部分內容都建立在以太坊上,以以太坊為基礎,或將流動性重新連接回以太坊。」 此見解說明圍繞加密貨幣發展起來的複雜生態系統,遠遠超出了作為簡單貨幣替代品的範疇。

無國界資產推動對全球公民身份的需求

2024 年,Henley & Partners 發現擁有大量加密貨幣財富的客戶尋求 居留 和 公民身份 的替代方案出現了明顯的增加趨勢。 為了理解這種不斷變化的加密貨幣格局,該公司推出了第二份年度 Henley 加密貨幣採用指數 。 這個全面性的工具通過加密貨幣投資者的視角,評估 投資移民 項目,考慮了諸如公眾採用、基礎設施、創新和技術、監管環境、經濟因素以及稅收優惠等因素。

該指數展示了作為頂尖加密貨幣中心 新加坡 持續享有優越的地位,在 60 分滿分中取得 45.7 分的最高評分。 新加坡在技術創新、監管架構和基礎設施發展各方面表現出色。 緊隨其後的是 香港 (中國的特別行政區),以其強勁的經濟基礎和有利於投資者的稅收政策而聞名。 憑藉著顯著的稅務優勢和迅速發展的數碼經濟, 阿聯酋 穩居第三位。 值得注意的是,這三個國家或地區都不徵收資本增值稅,這是一項顯著的優勢,特別是對於加密貨幣投資者和高淨值人士而言。

