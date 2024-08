2024：加密货币百万富翁井喷之年

伦敦, Aug. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 根据国际财富和投资移民专业咨询公司 Henley & Partners 发布的 《2024 年加密货币财富报告》 ,目前全球持有超过 100 万美元加密货币资产的个人共有 172,300 人,与去年相比增长了 95%,其中比特币百万富翁人数猛增 111%,达到 85,400 人。



加密资产总市值现已达到惊人的 2.3 万亿美元,与该公司去年首份报告中的 1.2 万亿美元相比,增长了 89%。 加密货币财富上层梯队也在急剧扩张,加密货币亿元富豪 (持有 1 亿美元或以上加密货币) 的数量增长了 79%,达到 325 人,就连拥有十亿美元加密货币的稀有群体在全球范围内也增长了 27%,达到 28 人。

Henley & Partners 私人客户集团主管 Dominic Volek 表示,主要金融市场推出加密货币 ETF,促使大量机构资本涌入,推动了加密货币的快速增长。 “2024 年的加密货币市场与以往大不相同。 比特币价格在 3 月份升至 73,000 美元以上,创下历史新高,而期待已久的现货比特币和以太坊 ETF 在美国获批,吸引了大量机构资本的加入。 现在,投资者对 Solana ETF 有望加入华尔街资本市场愈发期待。 这些里程碑事件为开辟使用加密货币的新纪元奠定了基础,使数字资产与传统金融和全球流动性的交汇融合日益紧密。”

New World Wealth 研究主管 Andrew Amoils 表示,百万富翁群体在过去一年增速最快,而亿万富翁的增长速度要低得多,其增长主要由比特币推动。 “在过去一年里,每六位新诞生的加密货币亿万富豪中,有五位的财富来源是比特币,凸显了比特币在吸引长期投资者大量持仓方面的主导地位。”

数字淘金热造就大批加密货币精英

Bison Bank 首席执行官兼 Bison Digital Assets 董事长 António Henriques 在报告中评论道:“在日新月异的金融领域,加密货币正在挑战传统法定货币的主导地位。 随着这两个金融分支的融会贯通,我们正在迎来全球金融的新时代,在这个时代,数字资产的创新潜力与传统货币的稳定性将合而为一。”

CoinShares 首席执行官兼联合创始人 Jean-Marie Mognetti 指出:“美国证券交易委员会批准现货比特币 ETF 标志着 2024 年将成为数字资产行业的转型之年,为比特币被更多机构采用铺平了道路。 比特币在提高传统投资组合表现方面的潜力,凸显了其在金融领域日益增长的重要性。”

虽然比特币经常占据新闻头条,但加密货币投资者兼 Wealth Mastery 创始人 Lark Davis 强调,还有另一个重要角色值得关注:“以太坊是市场的基石资产。 加密世界中的大多数货币均是在以太坊上构建,基于以太坊,或者将流动性桥接回以太坊。” 此见解意在阐明,围绕加密货币已经形成了复杂的生态系统,远远超出了简单的货币替代品的范畴。

无国界资产推动全球公民身份需求

Henley & Partners 发现,寻求第二 居留地 和 公民身份 的加密货币富裕客户在 2024 年大幅增加。 为更好地了解不断变化的加密货币市场格局,Henley & Partners 公布了第二份年度 加密货币采用指数 。 这一综合工具从加密货币投资者的视角来评估不同的 投资移民 计 划,考虑因素包括:公众采用率、基础设施、创新和技术、监管环境、经济因素和税收友好性等。

在该指数的评分中, 新加坡 在满分 60 分中获得了 45.7 分的最高分,展示了其持续作为首要加密货币中心的主导地位。 新加坡在技术创新、监管框架和基础设施发展等领域表现出色。 香港 (中国特别行政区)凭借强劲的经济基本面、投资者友好型税收政策紧随其后。 阿联酋 则以显著的税收优势和快速发展的数字经济位居第三。 值得注意的是,这三个国家均不征收资本利得税,这一重大优势对于加密货币投资者和高净值人士而言别具魅力。

