Pertumbuhan Meletup Jutawan Kripto pada tahun 2024

LONDON, Aug. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kini terdapat 172,300 individu di seluruh dunia memegang lebih USD 1 juta dalam aset kripto — peningkatan 95% berbanding tahun lepas — dengan bilangan jutawan Bitcoin melonjak sebanyak 111% kepada 85,400, menurut Crypto Wealth Report 2024 yang diterbitkan oleh pakar migrasi kekayaan dan pelaburan antarabangsa Henley & Partners .



Nilai pasaran keseluruhan aset kripto kini telah mencapai USD 2.3 trilion, peningkatan sebanyak 89% berbanding dengan USD 1.2 trilion yang dilaporkan dalam laporan pertama firma pada tahun lalu. Bahagian atas kekayaan kripto juga telah berkembang secara dramatik, dengan bilangan jutawan kripto centi-jutawan (mereka yang mempunyai pegangan kripto sebanyak USD 100 juta atau lebih) meningkat sebanyak 79% kepada 325, malah kumpulan bilionair kripto yang jarang ditemui menyaksikan peningkatan 27% kepada 28 secara global.

Dominic Volek , Ketua Kumpulan Klien Persendirian di Henley & Partners berkata, pertumbuhan pesat telah didorong oleh pengenalan ETF kripto dalam pasaran kewangan utama, yang membawa kepada modal institusi yang ketara. “Lanskap mata wang kripto 2024 tidak mempunyai banyak persamaan dengan pendahulunya. Kenaikan Bitcoin melebihi USD 73,000 pada bulan Mac menetapkan paras tertinggi sepanjang masa, manakala kelulusan spot Bitcoin dan Ethereum ETF yang lama ditunggu-tunggu di Amerika Syarikat melancarkan aliran modal institusi. Antisipasi kini membina untuk ETF Solana yang berpotensi menyertai parti Wall Street. Pencapaian ini telah menghasilkan era baharu penggunaan kripto, satu era di mana aset digital semakin mencemarkan silang dengan kewangan tradisional dan mobiliti global.”

Ketua Penyelidikan di New World Wealth, Andrew Amoils, berkata kumpulan jutawan itu menunjukkan prestasi terbaik sepanjang tahun lalu, manakala pertumbuhan jutawan jauh lebih rendah dan didorong terutamanya oleh Bitcoin. “Daripada enam jutawan kripto baharu yang dicipta sepanjang tahun lalu, lima datang daripada Bitcoin, menggariskan kedudukan dominannya dalam menarik pelabur jangka panjang yang membeli pegangan besar.”

Gesaan emas digital mencipta elit kripto yang besar

Mengulas dalam laporan itu, António Henriques , Ketua Pegawai Eksekutif Bison Bank dan Pengerusi Bison Digital Assets, menyatakan bahawa “dalam dunia kewangan yang berkembang pesat, mata wang kripto mencabar penguasaan mata wang fiat tradisional. Memandangkan dua alam kewangan ini bersilang, kami menyaksikan fajar era baharu dalam kewangan global, di mana potensi inovatif aset digital memenuhi kestabilan wang tradisional.”

Jean-Marie Mognetti , Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengasas Bersama CoinShares, menegaskan bahawa "kelulusan SEC terhadap spot ETF Bitcoin menandakan 2024 sebagai tahun transformatif untuk industri aset digital, membuka jalan untuk penerimaan institusi yang lebih luas. Potensi Bitcoin untuk meningkatkan prestasi portfolio pelaburan tradisional menggariskan kepentingannya yang semakin meningkat dalam dunia kewangan.”

Walaupun Bitcoin sering mendominasi tajuk berita, Lark Davis , pelabur mata wang kripto dan pengasas Wealth Mastery, menyerlahkan peranan kritikal pemain utama yang lain: “Ethereum ialah aset penting pasaran. Sebahagian besar daripada apa yang dibina dalam kripto dibina pada Ethereum, berdasarkan Ethereum, atau merapatkan kecairan kembali kepada Ethereum.” Cerapan ini menggambarkan ekosistem kompleks yang telah dibangunkan di sekitar mata wang kripto, melangkaui alternatif mata wang ringkas.

Aset tanpa sempadan memacu permintaan untuk kerakyatan global

Henley & Partners telah melihat peningkatan yang ketara dalam pelanggan kaya crypto yang mencari pilihan kediaman dan kerakyatan alternatif pada tahun 2024. Untuk memahami perubahan landskap kripto ini, firma itu telah melancarkan Indeks Adopsi Kripto Henley tahunan keduanya. Alat komprehensif ini menilai program penghijrahan pelaburan melalui lensa pelabur kripto, dengan mengambil kira faktor seperti adopsi awam, infrastruktur, inovasi dan teknologi, persekitaran kawal selia, faktor ekonomi dan kemesraan cukai.

Indeks ini mempamerkan penguasaan berterusan Singapura sebagai hab mata wang kripto utama, mencapai skor tertinggi 45.7 daripada 60. Singapura cemerlang dalam bidang seperti inovasi teknologi, rangka kerja kawal selia dan pembangunan infrastruktur. Mengikuti dekat ialah Hong Kong (SAR China), yang dibezakan oleh asas ekonomi yang kukuh dan dasar cukai mesra pelabur. UAE memperoleh kedudukan ke-3, menawarkan kelebihan cukai yang ketara dan ekonomi digital yang berkembang pesat. Terutama, tiada satu pun daripada ketiga-tiga negara ini mengenakan cukai keuntungan modal, yang merupakan kelebihan yang ketara, terutamanya untuk pelabur kripto dan individu yang bernilai tinggi.

