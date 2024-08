2024년 암호화폐 백만장자 폭발적으로 성장해

런던, Aug. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 국제 자산 및 투자 이주 전문 기업 헨리 앤드 파트너스(Henley & Partners) 에서 발표한 '2024 암호화폐 자산 보고서(Crypto Wealth Report 2024) '에 따르면 현재 백만 달러 이상의 암호화폐 자산 보유자 수가 172,300명에 달하며 지난해에 비해 95% 증가한 것으로 나타났다. 특히 비트코인 백만장자는 111% 증가한 85,400명을 기록했다.



암호화폐 자산의 시가총액은 현재 2조 3천억 달러라는 어마어마한 규모에 이르렀으며 이는 지난해 헨리 앤드 파트너스에서 발표한 첫 보고서에 기록된 1조 2천억 달러와 비교해 89% 증가한 액수이다. 이번 보고서에서는 1억 달러 이상의 암호화폐를 보유한 개인의 수가 79% 증가해 325명을 기록했고 더욱 희소 집단이라 할 수 있는 10억 달러 이상의 암호화폐 보유자 수도 27% 증가한 28명을 기록하는 등 전 세계적으로 암호화폐 자산가의 상위 집단이 급격히 팽창했다.

헨리 앤드 파트너스의 프라이빗 클라이언트 그룹 책임자인 도미닉 볼렉(Dominic Volek) 은 주요 금융 시장에 암호화폐 ETF가 도입되면서 기관 자본이 대거 유입된 덕에 이와 같은 빠른 성장이 이루어졌다고 본다. 볼렉은 "2024년 암호화폐 상황은 이전과 유사한 부분을 찾기 어렵다. 3월에 비트코인이 73,000 달러를 넘어서며 사상 최고가를 경신했고, 오랜 기다림 끝에 미국에서 비트코인과 이더리움의 현물 ETF가 승인되면서 기관 자본이 대거 풀렸다. 그리고 이제는 솔라나 ETF가 월스트리트에 합류할 것이란 기대감이 고조되고 있다. 이와 같은 일들을 바탕으로 전통적인 금융 및 글로벌 모빌리티에 디지털 자산이 점차 합쳐지는 새로운 암호화폐 도입의 시대가 시작될 것"이라고 덧붙였다.

뉴월드 웰스(New World Wealth)의 리서치 책임자 앤드루 아모일스(Andrew Amoils)는 지난해 백만장자 집단이 가장 큰 성과를 낸 반면 억만장자 집단의 성장은 상대적으로 크게 못 미쳤으나 주로 비트코인에 의해 주도되었다면서 "지난해 새로 탄생한 암호화폐 억만장자 6명 중 5명이 비트코인으로 자산이 증가한 경우였다. 대규모 지분을 매수하는 장기 투자자를 유치하는 데 있어 비트코인의 지배적인 위치를 확인할 수 있는 결과"라고 설명했다.

디지털 골드러시로 대규모 암호화폐 엘리트 등장

바이슨 은행(Bison Bank)의 CEO이자 바이슨 디지털 자산(Bison Digital Assets)의 회장인 안토니오 헨리케스(António Henriques) 는 이번 보고서에서 "급속도로 진화하는 금융 시장에서 암호화폐가 전통적인 법정 화폐의 지배력에 도전하고 있다. 두 금융 영역이 만나면서 우리는 디지털 자산의 혁신적인 잠재력과 전통적인 화폐의 안정성이 만나는 글로벌 금융의 새 시대 탄생을 목격하고 있다"고 밝혔다.

코인셰어즈(CoinShares)의 CEO이자 공동 창립자인 장 마리 모네티(Jean-Marie Mognetti) 는 "미국 증권거래위원회(SEC)의 현물 비트코인 ETF 승인과 함께 2024년은 디지털 자산 산업에 있어 변화의 해가 되었으며 더 폭넓은 제도적 도입을 향한 길이 열렸다. 전통적인 투자 포트폴리오의 성과를 높일 수 있는 비트코인의 잠재력 덕에 금융 시장에서 비트코인의 중요성이 더욱 커지고 있다"고 지적했다.

비트코인이 헤드라인을 차지하는 일이 많긴 하지만 암호화폐 투자자이자 웰스 마스터리(Wealth Mastery)의 창립자인 라크 데이비스(Lark Davis) 는 또 다른 핵심 주자의 역할도 중요하다고 강조한다. "이더리움은 시장의 핵심 자산이다. 암호화폐로 구축된 대부분이 이더리움 기반이거나 유동성을 이더리움에 다시 연결한 것"이라는 설명이다. 이와 같은 견해는 암호화폐를 둘러싸고 복잡한 생태계가 발전하며 암호화폐가 단순한 대체 통화를 훨씬 넘어서게 된 현실을 잘 담아내고 있다.

국경 없는 자산 바탕으로 글로벌 시민권 수요 증가

헨리 앤드 파트너스에 의하면 2024년 들어 대체 거주지 및 시민권 옵션을 모색하는 암호화폐 자산가가 크게 증가하고 있다. 변화하는 암호화폐 전망을 파악하기 위해 헨리 앤드 파트너스는 올해 두 번째로 연례 헨리 암호화폐 채택 지수(Henley Crypto Adoption Index) 를 발표했다. 이 지수는 암호화폐 투자자의 시선으로 대중적 도입, 기반 시설, 혁신 및 기술, 규제 환경, 경제적 요소, 유리한 세금 등 여러 요소를 고려해 투자 이민 프로그램을 평가하는 포괄적인 도구이다.

이 지수에 의하면 60점 만점에 45.7점을 기록한 싱가포르 가 최고의 암호화폐 허브로서 지속적인 우위를 보였다. 싱가포르는 기술 혁신, 규제 프레임워크, 기반 시설 개발과 같은 분야에서 뛰어난 성적을 기록했다. 그 뒤를 강력한 경제 펀더멘털과 투자자에게 유리한 세금 정책으로 차별화되는 홍콩 (중국 특별행정구)이 바짝 뒤쫓았다. 3위는 상당한 세금 혜택과 빠르게 성장하는 디지털 경제가 돋보이는 아랍에미리트 가 차지했다. 주목할 만한 점은 이 세 국가 모두 양도소득세를 부과하지 않는다는 것으로 이는 특히 암호화폐 투자자와 고액 자산가에게 큰 장점이다.

보도자료 전문을 온라인에서 확인해보세요

연락처 정보:

Sarah Nicklin

Group Head of PR

sarah.nicklin@henleyglobal.com

+27 72 464 8965

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.