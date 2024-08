צמיחה גדולה במיוחד של מיליונרים קריפטוגרפים ב-2024

לונדון, Aug. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

יש כיום 172,300 אנשים ברחבי העולם המחזיקים בנכסים קריפטוגרפים בשווי של יותר ממיליון דולר - עלייה של 95% בהשוואה לשנה שעברה - כאשר מספר המיליונרים המחזיקים ב- Bitcoin זינק ב-111% ל-85,400. כך עולה מדו"ח Crypto Wealth Report 2024 שפורסם על ידי Henley & Partners , החברה המתמחה בהגירה בינלאומית המבוססת על עושר והשקעות.



שווי השוק הכולל של הנכסים הקריפטוגרפים הגיע כבר ל-2.3 טריליון דולר, עלייה של 89% בהשוואה ל-1.2 טריליון דולר עליהם דווח בדו"ח הראשון של החברה בשנה שעברה. גם בדרגים הגבוהים של מחזיקי הנכסים הקריפטוגרפים חלה התרחבות דרמטית: מספר הסנטי-מיליונרים בתחום (אלה עם אחזקות קריפטוגרפיות של 100 מיליון דולר או יותר) עלה ב-79% ל-325, ואפילו הקבוצה הנדירה של מיליארדרים קריפטוגרפים רשמה 27% עלייה וכעת יש 28 כאלה ברחבי העולם.

דומיניק וולק ( Dominic V olek) , ראש קבוצת לקוחות פרטיים ב-Henley & Partners, אומר שהצמיחה המהירה ניזונה מההשתלבות המהירה של קרנות סל קריפטוגרפים בשווקים הפיננסיים הגדולים, מה שהוביל להון מוסדי משמעותי. "נוף המטבעות הקריפטוגרפים של 2024 מזכיר רק מעט את השנים הקודמות. עלייתו של שער ה-Bitcoin ליותר מ-73,000 דולר במרץ קבעה שיא חדש בכל הזמנים, בעוד שהאישור המיוחל של קרנות סל Bitcoin ו-Ethereum בארצות הברית שחרר שטף של הון מוסדי. כעת נבנית ציפייה לקרנות סל פוטנציאליות שלSolana שיצטרפו לחגיגה בוול סטריט. אבני הדרך הללו זרעו עידן חדש של אימוץ קריפטוגרפי בו נכסים דיגיטליים מוצלבים יותר ויותר עם תהליכים פיננסים מסורתיים וניידות גלובלית".

ראש מחלקת המחקר ב-New World Wealth, אנדרו אמוילס (Andrew Amoils), אומר שרצועת המיליונרים השיגה את הביצועים הטובים ביותר בשנה האחרונה, בעוד שהצמיחה של המיליארדרים הייתה נמוכה בהרבה ובעיקר הייתה מבוססת על ה-Bitcoin. "מתוך ששת המיליארדרים הקריפטוגרפים החדשים שנוצרו בשנה האחרונה, חמישה הגיעו למעמד הזה באמצעות Bitcoin, מה שמדגיש את מעמדו הדומיננטי בכל הנוגע למשיכת משקיעים לטווח ארוך שרוכשים אחזקות גדולות".

הבהלה לזהב דיגיטלית יוצרת קבוצת עילית קריפטוגרפית גדולה

בהתייחס לדו"ח, אנטוניו הנריקס ( António Henriques ) , מנכ"ל Bison Bank ויו"ר Bison Digital Assets, מציין כי "בעולם הפיננסים המתפתח במהירות, מטבעות קריפטוגרפים מאתגרים את הדומיננטיות של מטבעות פיאט מסורתיים. כששני התחומים הפיננסיים הללו מצטלבים, אנו עדים לשחר של עידן חדש בתחום הפיננסים העולמי, שבו הפוטנציאל החדשני של נכסים דיגיטליים פוגש את היציבות של הכסף המסורתי".

ז'אן-מארי מוגנט י ( Jean-Marie Mognetti ) , מנכ"ל ומייסד שותף של CoinShares, מציין כי "האישור של ה-SEC לקרנות סל Bitcoin נקודתיות מסמן את 2024 כשנת שינוי עבור תעשיית הנכסים הדיגיטליים, וסוללת את הדרך לאימוץ מוסדי רחב יותר. הפוטנציאל של Bitcoin לשפר את הביצועים של תיקי השקעות מסורתיים מדגיש את המשמעות הגוברת שלו בעולם הפיננסי".

ה-Bitcoin שולט לעתים קרובות בכותרות, אבל לארק דייוויס ( Lark Davis ) , משקיע במטבעות קריפטוגרפים ומייסד Wealth Mastery, מדגיש את התפקיד הקריטי של שחקן מרכזי אחר: "Ethereum הוא נכס מרכזי של השוק. רוב מה שקיים בשוק הקריפטוגרפי בנוי על Ethereum, מבוסס על Ethereum, או מגשר על נזילות בחזרה ל-Ethereum". תובנה זו ממחישה את האקו סיסטם המורכב שהתפתח סביב המטבעות הקריפטוגרפים, שמתרחב הרבה מעבר לחלופות מטבע פשוטות.

נכסים ללא גבולות מניעים את הביקוש לאזרחות גלובלית

Henley &Partners ראתה עלייה משמעותית בלקוחות עשירים בקריפטו המחפשים אפשרויות מגורים ואזרחות חלופיות בשנת 2024. כדי להבין את נוף הקריפטו המשתנה הזה, החברה חשפה את מדד אימוץ הקריפטו השנתי השני שלה. כלי מקיף זה מעריך תוכניות הגירת השקעות דרך עדשת משקיע הקריפטו, תוך התחשבות בגורמים כגון אימוץ ציבורי, תשתיות, חדשנות וטכנולוגיה, סביבה רגולטורית, גורמים כלכליים וידידותיות למס.

המדד מציג את הדומיננטיות המתמשכת של סינגפור כמרכז הקריפטו המוביל, והשיג את הציון הגבוה ביותר של 45.7 מתוך 60. סינגפור מצטיינת בתחומים כגון חדשנות טכנולוגית, מסגרת רגולטורית ופיתוח תשתיות. אחריה נמצאת הונג קונג (SAR סין), המאופיינת ביסודות הכלכליים החזקים שלה ובמדיניות המס הידידותית למשקיעים. איחוד האמירויות הערביות נמצאים במקום השלישי, והם מציעים יתרונות מס משמעותיים וכלכלה דיגיטלית המתרחבת במהירות. יש לציין כי אף אחת משלוש המדינות הללו אינה מטילה מס רווחי הון, המהווה יתרון משמעותי, במיוחד עבור משקיעי קריפטו ואנשים בעלי הון גבוה.

