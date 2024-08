Crecimiento explosivo de criptomillonarios en 2024

LONDRES, Aug. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- En la actualidad, 172.300 personas de todo el mundo poseen más de un millón de dólares en criptoactivos, lo que supone un incremento del 95 % respecto al año pasado, y la cantidad de millonarios de Bitcoin se ha disparado un 111 %, hasta alcanzar los 85.400, según el Crypto Wealth Report 2024 publicado por especialistas internacionales en migración de patrimonios e inversiones de Henley & Partners .



El valor total de mercado de los criptoactivos ha alcanzado la asombrosa cifra de 2,3 billones de dólares, lo que supone un incremento del 89 % en comparación con los 1,2 billones de dólares registrados en el informe inaugural de la empresa el año pasado. La cantidad de criptomillonarios (quienes poseen criptomonedas por una suma de 100 millones de dólares o más) se ha incrementado un 79 %, hasta alcanzar los 325, e incluso el grupo de criptomillonarios ha experimentado un incremento del 27 %, hasta alcanzar los 28 en todo el mundo

Dominic Volek , director de Clientes Privados del grupo de Henley & Partners, afirma que el rápido crecimiento se ha visto impulsado por la introducción de ETF de criptomonedas en los principales mercados financieros, lo que ha dado paso a un importante capital institucional. "El panorama de las criptomonedas de 2024 se parece poco a los panoramas anteriores. El incremento de Bitcoin a más de 73.000 dólares en marzo estableció un nuevo máximo histórico, mientras que la tan esperada aprobación de los ETF de Bitcoin y Ethereum al contado en EE. UU. desató una avalancha de capital institucional. Ahora crece la expectativa ante la posibilidad de que los ETF de Solana se unan a la fiesta de Wall Street. Estos hitos han sembrado una nueva era de adopción de criptomonedas, en la que los activos digitales se entrecruzan cada vez más con las finanzas tradicionales y la movilidad mundial".

Andrew Amoils, director de Investigación de New World Wealth, afirma que la franja de los millonarios fue la que obtuvo mejores resultados el año pasado, mientras que el crecimiento de los multimillonarios fue mucho menor y estuvo impulsado principalmente por el Bitcoin. "Cinco de los seis nuevos criptomillonarios surgidos el año pasado procedían del Bitcoin, lo que destaca su posición dominante a la hora de atraer a inversores a largo plazo que compran grandes participaciones".

La fiebre del oro digital genera una importante élite criptográfica

En el informe, António Henriques , director general de Bison Bank y presidente de Bison Digital Assets, señala: "en el mundo de las finanzas, en rápida evolución, las criptomonedas están desafiando el dominio de las monedas fiduciarias tradicionales. A medida que estos dos reinos financieros se cruzan, asistimos al surgimiento de una nueva era en las finanzas mundiales, en la que el potencial innovador de los activos digitales se une a la estabilidad del dinero tradicional".

Jean-Marie Mognetti , director general y cofundador de CoinShares, señala: "la aprobación por parte de la SEC de los ETF de Bitcoin spot supone que 2024 sea un año transformador para el sector de los activos digitales, y sienta las bases para una adopción institucional más amplia. El potencial de Bitcoin para mejorar el rendimiento de las carteras de inversión tradicionales destaca su creciente importancia en el mundo financiero".

Aunque Bitcoin suele dominar los titulares, Lark Davis , inversor en criptodivisas y fundador de Wealth Mastery, destaca el papel fundamental de otro actor importante: "Ethereum es un activo clave del mercado. La mayoría de lo que se desarrolla en cripto está generado sobre Ethereum, basado en Ethereum, o restablece la liquidez a Ethereum". Esta visión ilustra el complejo ecosistema que se ha desarrollado en torno a las criptomonedas, que va mucho más allá de las simples alternativas monetarias.

Los activos sin fronteras impulsan la demanda de ciudadanía mundial

Henley & Partners ha observado un repunte significativo de clientes con grandes fortunas en criptomonedas que buscan opciones alternativas de residencia y ciudadanía en 2024. Para dar sentido a este panorama cambiante de las criptomonedas, la empresa ha presentado su segundo índice anual Henley Crypto Adoption Index . Esta herramienta completa evalúa los programas de migración de inversiones desde el punto de vista del criptoinversor, y toma en cuenta factores como la adopción pública, la infraestructura, la innovación y la tecnología, el entorno normativo, los factores económicos y la ventaja fiscal.

El índice muestra el continuo dominio de Singapur como centro principal de criptomoneda, con una puntuación máxima de 45,7 sobre 60. Singapur se distingue en ámbitos como la innovación tecnológica, el marco normativo y el desarrollo de infraestructuras. Le sigue de cerca Hong Kong (RAE de China), que se distingue por sus sólidos fundamentos económicos y sus políticas fiscales favorables para inversores. Los Emiratos Árabes Unidos consiguen la 3.ª posición, y ofrecen importantes ventajas fiscales y una economía digital en rápida expansión. En particular, ninguno de estos tres países aplica el impuesto, lo que constituye una ventaja significativa, especialmente para los criptoinversores y los particulares con un elevado patrimonio neto.

