Neonatos Sepsis: Infecciones en la Línea PICC y la Línea Central en Foco, Lesiones Evitables

Investigando casos de infecciones sanguíneas asociadas a la línea central, incluyendo líneas PICC y midlines

Hay diseños alternativos más seguros a los catéteres PICC de poliuretano, entre otros, que reducen el riesgo de sepsis y coágulos sanguíneos causados por los PICC.” — Greg Vigna, MD, JD

SANTA BARBARA, CALIFORNIA, UNITED STATES, August 26, 2024 /EINPresswire.com/ -- "Neonatal sepsis es una causa importante de morbilidad y mortalidad. Es la tercera causa principal de mortalidad neonatal a nivel mundial, constituyendo el 13% del total de neonatos. En los países de ingresos altos, la tasa de mortalidad debido a la sepsis neonatal oscila entre el 5% y el 20%, y la sepsis neonatal resulta en discapacidad grave o muerte en el 39% de todos los casos a pesar de la iniciación del tratamiento convencional," dice SK Korang, Cochrane Database of Systemic Reviews 2021, Issue 5.

¿Qué más dijo SK Korang sobre la sepsis de inicio tardío durante el periodo neonatal?

“La sepsis durante el periodo neonatal puede resultar en varias complicaciones, como falla orgánica múltiple, hemorragia cerebral, leucomalacia periventricular, meningitis y síndrome de dificultad respiratoria. En los sobrevivientes, la sepsis está asociada con una morbilidad grave a largo plazo, como parálisis cerebral, retraso cognitivo y psicomotor, deterioro auditivo y visual, y displasia broncopulmonar.

Permanece incierto si es posible prevenir estas secuelas posteriores tratando la sepsis neonatal con un régimen antibiótico empírico adecuado.

El patógeno etiológico más común responsable de la sepsis de inicio tardío es el estafilococo coagulasa negativo, que constituye el 53% al 78% de todos los casos de sepsis de inicio tardío en países de ingresos altos.

Otros bacterias prevalentes en la sepsis de inicio tardío son Escherichia coli, Streptococcus del grupo B, Klebsiella pneumonia, Enterococcus, Candida y Pseudomonas.”

¿Cuál fue la conclusión del autor?

“La evidencia actual no permite confirmar ni rechazar que un régimen antibiótico sea superior a otro.”

Para obtener más información: https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD013836.pub2/full

Greg Vigna, MD, JD, abogado nacional de lesiones farmacéuticas, explica: “Los autores del estudio Cochrane afirman que los catéteres venosos intravasculares centrales, que incluyen líneas PICC, son una causa importante de sepsis neonatal de inicio tardío. Hay diseños alternativos más seguros a las líneas PICC de poliuretano y otros catéteres centrales que reducen sustancialmente el riesgo de sepsis y coágulos sanguíneos de las líneas PICC y las infecciones de las líneas centrales. Ya es hora de que estos diseños más seguros lleguen a las unidades de cuidados intensivos neonatales, ya que los riesgos de sepsis causados por las antiguas y obsoletas líneas PICC de poliuretano y otros catéteres centrales son inaceptables.”

¿Qué es la sepsis? Daño a múltiples órganos debido a la inflamación como resultado de una infección que puede resultar en daño a los órganos como el cerebro, riñón, corazón, hígado y pulmón.

¿Qué es el shock séptico? Una condición potencialmente mortal que causa una presión arterial peligrosamente baja debido a una infección que puede resultar en amputaciones de dedos de manos y pies, daño cerebral, parálisis cerebral, insuficiencia renal, dependencia de ventilador, dependencia de oxígeno y daño nervioso.

Dr. Vigna concluye, “Como abogado, veo líneas PICC, líneas centrales y midlines en el mercado que claramente utilizan tecnología obsoleta porque no están diseñadas para reducir el riesgo de coágulos sanguíneos e infección. Estamos investigando casos de infecciones sanguíneas asociadas a la línea central, incluyendo líneas PICC y midlines.”

Dr. Vigna es un abogado de California y Washington DC que representa a personas con lesiones graves causadas por dispositivos médicos defectuosos, incluyendo líneas PICC, midlines, líneas centrales y MedPorts. Representa a los lesionados con el Ben Martin Law Group, un bufete de abogados nacional de lesiones farmacéuticas en Dallas, Texas. Los abogados son especialistas en responsabilidad del producto y negligencia médica, y representan a los más lesionados en todo el país.

