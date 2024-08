Hospital de Cuidados Agudos a Largo Plazo: Diseñado para la Reconstrucción de Colgajos - Úlceras por Decúbito

Dr. Greg Vigna

Los pacientes con úlceras por decúbito profundas de que no reciben cierre de colgajo tienen un riesgo del 17% de muerte en un año y 44% de riesgo de readmisión

Los pacientes con úlceras por presión adquiridas en el hospital deben ser dirigidos a los LTACH con cirujanos plásticos que ofrecen cirugía curativa.” — Greg Vigna, MD, JD

SANTA BARBARA, CALIFORNIA, UNITED STATES, August 26, 2024 /EINPresswire.com/ -- "Los hospitales de cuidados agudos a largo plazo (LTACH) tienen un papel específico en el sistema de salud. Se especializan en el cuidado de pacientes que dependen de ventiladores, están en diálisis hospitalaria, tienen fallos multiorgánicos o multisistémicos, complicaciones postquirúrgicas o de trasplante de órganos, heridas complejas que necesitan cuidados, o lesiones cerebrales traumáticas o adquiridas", comparte Rahul Koranne, MD.

¿Qué informó el Dr. Koranne en "The Role of the Long-Term Acute Care Hospital (LTACH)" en Minnesota Medicine, septiembre de 2011?

"La duración promedio de la estancia para pacientes de LTACH con Medicare es de 25 días; sin embargo, algunos pacientes pueden quedarse por períodos más largos. En comparación, la duración promedio de la estancia con Medicare en un hospital de cuidados agudos a corto plazo es de cinco días."

Greg Vigna, MD, JD, abogado nacional especializado en úlceras por decúbito, explica: "Desafortunadamente, no todos los LTACH brindan el mismo nivel de atención a pesar de su publicidad de que tienen un programa especializado en el cuidado de heridas. Muchos no ofrecen el cierre de colgajo miocutáneo por cirujanos plásticos para curar. Sabemos que los pacientes con úlceras profundas de Estadio 3 y Estadio 4 que no reciben cierre de colgajo tienen un riesgo del 17% de muerte en un año y un 44% de riesgo de readmisión debido a complicaciones relacionadas con la osteomielitis. Los pacientes que sufren úlceras graves adquiridas en hospitales y hogares de ancianos deben ser dirigidos a los LTACH que tienen cirujanos plásticos disponibles para realizar la cirugía curativa; de lo contrario, están contribuyendo a una atención ineficaz continua."

El Dr. Vigna añade, "Como exdirector médico de un LTACH con un programa de cuidado de heridas que proporcionaba colgajos para pacientes con úlceras por decúbito profundas de Estadio 3 y Estadio 4, pudimos abordar los factores asociados con las complicaciones postoperatorias de los colgajos porque teníamos el tiempo para hacerlo. Pudimos planificar adecuadamente la reconstrucción con colgajos después de abordar los factores que reducen la probabilidad de un cierre exitoso, como el estado nutricional con sondas de alimentación, la infección con antibióticos intravenosos y el desbridamiento quirúrgico del tejido infectado y necrótico y la reversión de la anemia crónica."

El Dr. Vigna concluye, "Los pacientes con úlceras por decúbito profundas de Estadio 3 y Estadio 4 deben ser dirigidos a LTACH con el alcance de servicios que incluya cirugía reconstructiva plástica y la experiencia para abordar los factores asociados con los fallos de los colgajos."

Para obtener más información sobre los "Determinantes del éxito en la reconstrucción con colgajos", visite: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/iwj.14185

Greg Vigna, MD, JD, es un abogado nacional de negligencia médica y experto en cuidado de heridas. Está disponible para consultas legales para familias y pacientes que han sufrido úlceras por decúbito debido a un mal cuidado de enfermería en hospitales, hogares de ancianos o instalaciones de vida asistida. The Vigna Law Group junto con Ben C. Martin, Esq., del Martin Law Group, un bufete de abogados de lesiones farmacéuticas nacionales en Dallas, Texas, procesan conjuntamente casos de negligencia en hospitales y hogares de ancianos que resultan en úlceras por presión en todo el país.

