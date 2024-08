La temporada de pargo rojo (huachinango) en aguas federales cierra el 6 de Septiembre

Media Contact: TPWD News Business Hours , 512-389-8030 News Image Share on Facebook Share Release URL AUSTIN- La temporada de pesca recreativa privada de pargo rojo (huachinango) en aguas federales cerrará a las 11:59 p.m. el viernes 6 de septiembre. Después de la fecha de cierre, los pescadores pueden continuar pescando hasta cuatro pargos rojos por día con un límite de longitud mínima de 15 pulgadas en aguas del estado de Texas hasta nueve millas náuticas. Bajo un acuerdo entre el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas (TPWD) y el Servicio Nacional de Pesca Marina, TPWD puede establecer la apertura y cierre de la pesquería de pargo rojo en aguas federales frente a la costa de Texas. Texas se encarga de cerrar la pesquería en aguas federales cuando se alcanza el peso asignado por el estado para el año, por lo que TPWD utiliza los datos de captura para determinar la duración máxima de una temporada federal. Texas intenta permitir que las aguas estatales permanezcan abiertas todo el año, dejando suficiente peso disponible para cubrir la pesca desde el cierre de aguas federales hasta el final del año. La fecha de cierre del 6 de septiembre concluye una temporada de 98 días en aguas federales y permite que las aguas estatales permanezcan abiertas hasta que se alcance el peso asignado. La llegada temprana de las tormentas tropicales de este año, así como el impacto del huracán Beryl en la costa de Texas, redujeron las oportunidades de pesca de pargo rojo para los pescadores durante la primera parte de la temporada federal. La disminución resultante en los desembarques de pargo rojo a principios de la temporada permitió a TPWD mantener abierta la temporada federal hasta después del tan esperado fin de semana del Día del Trabajo. "La temporada de agua federal ofreció más de tres meses de oportunidades de pesca de pargo rojo a las personas de Texas, a pesar de que las tormentas claramente tuvieron un impacto en los pescadores que salieron a pescar", dijo Robin Riechers, Director de la División de Pesquerías Costeras del TPWD. "Esperamos continuar trabajando con los pescadores de Texas para mantener esta importante pesquería y, con suerte, ofrecer temporadas federales más largas de pargo rojo en el futuro". Para estimar la temporada anual de captura de la pesca de pargo rojo en el estado, TPWD monitorea de cerca los desembarques federales de pargo rojo a través de su programa de encuesta de Creel y su aplicación móvil. Los pescadores pueden continuar reportando el desembarco de pargo rojo en aguas estatales con la aplicación móvil de TPWD, ahora llamada Texas Hunt & Fish. La aplicación se ha actualizado para el año de licencia 2024-25, y las actualizaciones de la aplicación incluyen un nuevo logotipo y nombre, una interfaz de aplicación actualizada y mejoras en el etiquetado digital. Para obtener más información sobre la aplicación Texas Hunt & Fish y cómo usarla, visite: https://tpwd.texas.gov/huntwild/hunt/hunt-harvest-app/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.