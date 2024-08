CarnoSyn® Brands présente TriBsyn™ au 46e congrès de l’ESPEN sur la nutrition clinique et le métabolisme

CARLSBAD, Californie, 26 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Natural Alternatives International, Inc. (NAI) et CarnoSyn® Brands seront présentes au 46e Congrès de l’ESPEN sur la nutrition clinique et le métabolisme qui se tiendra à Milan, en Italie, du 7 au 10 septembre 2024. L’ESPEN 2024 est une plateforme unique qui permet aux entreprises de mettre en avant les innovations scientifiques dans le domaine de la nutrition clinique et du métabolisme, et d’encourager la collaboration avec les médecins, les diététiciens, les pharmaciens, les nutritionnistes, les scientifiques et les soignants.



L'équipe de NAI et de CarnoSyn® Brands sera présente au stand n° 16 pour discuter des dernières données cliniques de TriBsyn™, une formule en instance de brevet qui s’appuie sur une technologie exclusive pour augmenter la biodisponibilité et l’absorption de la bêta-alanine, tout en éliminant efficacement la sensation fréquente de paresthésie associée à des dosages efficaces de bêta-alanine. TriBsyn™ est un nouveau moyen d’atteindre des consommateurs peu ciblés jusqu'à maintenant, qu’il s’agisse des personnes âgées, de personnes suivant un régime végétalien ou toute personne soucieuse de son bien-être. Les participants au Congrès sont invités à se rendre au stand pour en savoir plus sur ce nouveau produit innovant.

Aaron Starr, Vice-Président de CarnoSyn® Brands a déclaré : « Nous sommes heureux de présenter TriBsyn™ lors du Congrès de l’ESPEN de cette année sur la nutrition clinique et le métabolisme, et de partager les détails de cette formule qui a fait ses preuves sur le plan clinique. Nous avons observé une évolution des besoins et une demande croissante en solutions visant à favoriser un vieillissement en bonne santé et le bien-être. Ce booster de carnosine breveté change la donne pour les catégories de compléments alimentaires, ainsi que pour les aliments enrichis et médicaux, dont les bienfaits se ressentent au niveau de la vitalité musculaire, des performances cognitives et de la lutte contre le vieillissement ».

Après l’ESPEN, l’équipe participera au 20e Congrès de la Société européenne de médecine gériatrique (EuGMS) à Valence, en Espagne, du 18 au 20 septembre.

Pour en savoir plus sur TriBsyn™, rendez-vous au stand n° 16 de l’ESPEN ou sur www.tribsyn.com.

À propos de CarnoSyn®Brands :

CarnoSyn® Brands utilise trois ingrédients brevetés et étudiés cliniquement, mis uniquement à disposition par Natural Alternatives International, Inc : la poudre de bêta-alanine à libération instantanée CarnoSyn®, les comprimés de bêta-alanine à libération prolongée SR CarnoSyn® et TriBsyn™ en poudre. En 2019, CarnoSyn® bêta-alanine a obtenu le statut de nouvel ingrédient alimentaire auprès de la FDA et l’auto-certification « reconnu comme sûr » (Generally Recognized as Safe, GRAS). SR CarnoSyn®, une forme d’administration avancée de CarnoSyn®, a reçu la certification GRAS en 2017. La nouvelle poudre TriBsyn™ « sans paresthésie » permet à NAI d’élargir son offre de produits dans la catégorie des compléments alimentaires, y compris les produits médicaux et autres produits alimentaires enrichis. Pour en savoir plus sur les effets de SR CarnoSyn® sur la nutrition active et le bien-être, rendez-vous sur www.srcarnosyn.com. Pour en savoir plus sur la dernière innovation, TriBsyn™, rendez-vous sur www.tribsyn.com.

À propos de NAI :

NAI, dont le siège se trouve à Carlsbad, en Californie, est l’un des principaux formulateurs, fabricants et distributeurs de compléments alimentaires, et fournit des services de partenariat stratégique à ses clients. L’approche globale en matière de partenariat de NAI offre à ses clients une large gamme de produits et de services alimentaires innovants, notamment la recherche scientifique, des ingrédients brevetés, la formulation de produits alimentaires spécifiques aux clients, l’essai et l’évaluation des produits, la gestion et le soutien marketing, la conception de systèmes d’emballage et de distribution, les examens réglementaires et une assistance lors de l’enregistrement des produits à l’échelle internationale. Pour en savoir plus sur NAI, rendez-vous sur www.nai-online.com.

Contact :

Renee Michaelson

Directrice du Marketing Mondial

NAI/CarnoSyn® Brands

(760) 736-7700

info@nai-online.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.