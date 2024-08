Teledyne FLIR IIS bringt neue Kameraserie Forge 1GigE SWIR mit Sony SenSWIR IMX990-Sensoren auf den Markt

Richmond, KANADA, Aug. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne FLIR IIS, ein Unternehmen von Teledyne Technologies [NYSE:TDY], freut sich, die 1,3 MP-Kamera Forge®️ 1GigE SWIR (Short Wave Infrared) vorzustellen.



Die erste Kamera der Forge 1GigE SWIR-Serie ist mit einem breitbandigen und hochempfindlichen Sony®️ SenSWIR™️ 1,3 MP IMX990 InGaAs-Sensor ausgestattet. Der fortschrittliche Sensor mit 5 μm-Pixeln erfasst Bilder sowohl im sichtbaren Licht als auch im SWIR-Lichtspektrum (VisSWIR) und bietet einen erweiterten Spektralbereich von 400 nm bis 1700 nm. Diese Fähigkeit verbessert die Erkennung von Anomalien und die Materialanalyse und macht ihn ideal für Anwendungen wie die industrielle Halbleiterinspektion, die Qualitätskontrolle von Lebensmitteln und Getränken, Recycling, Sicherheitsüberwachung, Umweltüberwachung, Precision Farming und viele andere.

„Wir freuen uns, mit der Forge SWIR-Kameraserie unser Bildgebungsportfolio vom sichtbaren Spektrum auf SWIR-Wellenlängen zu erweitern“, sagt Sadiq Panjwani, General Manager bei Teledyne IIS. „Die Serie baut auf der SWIR-Zeilenkamera-Expertise von Teledyne auf und verbessert eine Reihe von 2D-Flächenkamera-Anwendungen wie industrielle Inspektion, Umweltüberwachung und Recycling.“

Die neue Kamera zeichnet sich durch ein Design mit den Abmessungen 40 mm x 40 mm x 43 mm aus, das ein Gleichgewicht aus kompakter Größe und hervorragender Bildqualität schafft. Die Forge 1GigE SWIR bietet fortschrittliche Kamerafunktionen wie Pixelkorrektur, Sequenzer mit ROI (Region of Interest), Logic Block und Zähler, die eine zuverlässige und präzise Steuerung für eine Vielzahl komplexer Anwendungen ermöglichen.

Alle IIS-Kameras werden von den Teledyne Software Development Kits (SDK) Spinnaker® 4 und Sapera™ Processing sowie dem leistungsstarken Trigger-to-Image Reliability (T2IR) Framework unterstützt. T2IR umfasst eine Reihe von programmierbaren Funktionen innerhalb des Teledyne-SDK, die auf Systemebene zusammenarbeitende Hardware- und Softwarefunktionen kombinieren, um die Zuverlässigkeit und Genauigkeit von Prüfsystemen zu verbessern.

Weitere Informationen über das neue Forge 1GigE SWIR-Kameramodell finden Sie auf unserer Webseite.

Erleben Sie Live-Demonstrationen von Forge 1GigE SWIR vom 8.-10. Oktober 2024 auf der Messe VISION, Messe Stuttgart, Stand 8B10.

Über Teledyne FLIR IIS

Teledyne FLIR IIS (Integrated Imaging Solutions), ein Unternehmen von Teledyne Technologies, entwirft, entwickelt, fertigt, vermarktet und vertreibt industrietaugliche Technologien zur Steigerung der Produktivität und Entwicklung. Das Unternehmen bietet innovative Sensorlösungen für die maschinelle Bildverarbeitung, sphärische Bildgebung und Stereobildgebung. Teledyne FLIR IIS bietet ein breit gefächertes Portfolio für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Medizin, Geodäsie und moderne Robotik. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage.

Pressekontakt:

Farhad Kazi

farhad.kazi@teledyne.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ad874232-36d5-4827-8025-62043f44fcfa/de

Teledyne FLIR Forge 1GigE SWIR camera Die Forge 1GigE SWIR-Kamera eignet sich hervorragend für Anwendungen wie industrielle Inspektion, Qualitätskontrolle, Umweltüberwachung und Precision Farming.

