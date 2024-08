Loocone Hot Tub stellt das geodätische Kuppelzelt vor: Ideal zum Entspannen oder Produktiv sein

Geodätisches Kuppelzelt.

Loocone Hot Tub, der Experte für Hot Tubs und Fass-Saunen, hat ein neues Produkt in sein Sortiment aufgenommen - das geodätisches Kuppelzelt.

Loocone Hot Tub ist, wie der Name schon sagt, auf dem Markt vor allem für seine hochwertigen Hot Tubs bekannt, und wir haben auch ein besonders breites Angebot an Fasssaunen.” — Kristina Hepting

MüNNERSTADT, GERMANY, August 26, 2024 /EINPresswire.com/ -- Loocone Hot Tub, der Experte für Hot Tubs und Fass-Saunen, hat ein neues Produkt in sein Sortiment aufgenommen - das geodätisches Kuppelzelt. Das unverwechselbare Design und die einzigartige Struktur der Kuppel sind so konzipiert, dass sie eine Vielzahl von Kundenbedürfnissen innerhalb und außerhalb des Hauses erfüllen: vom Entspannungsbereich bis zum Heimbüro, Gästezimmer oder sogar, wie internationale Beispiele zeigen, ein Klassenzimmer im Freien in einer Schule.

"Loocone Hot Tub ist, wie der Name schon sagt, auf dem Markt vor allem für seine hochwertigen Hot Tubs bekannt, und wir haben auch ein besonders breites Angebot an Fasssaunen. Wir stellen jedoch fest, dass immer mehr Kunden zu uns kommen, die nicht nur diese Produkte kaufen, sondern auch neue und unerwartete Akzente für ihren Garten entdecken möchten, um ihren Lebensraum zu bereichern. Dieser Wandel hat uns dazu veranlasst, ein innovatives Produkt in unser Sortiment aufzunehmen - das geodätische Kuppelzelt", erklärt Kristina Hepting, Inhaberin von Loocone Hot Tub.

Was ist an einer geodätischen Kuppel besser als an einer Terrasse oder einem Pavillon, die in fast jedem Garten zu einer Notwendigkeit geworden sind? Dieses Gartenaccessoire hat ein unverwechselbares Design: Die runde Struktur ist nicht nur optisch ansprechend, sondern maximiert auch den Innenraum und bewahrt die strukturelle Integrität. Und die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten sind grenzenlos. So bietet die Loocone Hot Tub-Serie eine Auswahl von 18 verschiedenen Farben und 10 Größen, von kompakten 3,6 m Durchmesser bis hin zu einer geräumigen geodätischen Kuppel von 12 m Durchmesser.

Die Vielseitigkeit ist ein weiteres Merkmal, das von den Kunden geschätzt wird, die sich für ein geodätisches Kuppelzelt entscheiden. "Es ist schön zu sehen, wie einige Käufer die Kuppeln bereits in ihren Gärten und Hinterhöfen eingesetzt haben. Die beliebteste Lösung ist vielleicht eine Sitzecke mit Sitzsäcken oder anderen Möbeln, aber es gibt auch einige sehr originelle Ideen. Eine davon war ein Heimbüro im Garten - ich habe keinen Zweifel, dass eine solche Umgebung die Produktivität wirklich fördert. Oder ein Gästezimmer - eine besonders originelle Lösung, wenn man wenig Platz in der Wohnung hat. Eine sehr denkwürdige Lösung, die ich im Ausland gesehen habe, war ein Freiluftklassenzimmer in einer Schule, das in einer Kuppel untergebracht war", sagt Hepting, der die Kreativität der Kunden von Loocone Hot Tub bewundert: "Wir bieten Kuppeln in verschiedenen Farben an, nicht nur transparent, sondern auch getönt, so dass solche Räume offener oder privater gestaltet werden können. Wir gehen auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen ein.

Ab sofort kann man im Online-Shop von Loocone Hot Tub bequem nach Farben und Größen suchen und ein geodätisches Kuppelzelt kaufen. Der Vertreter von Loocone Hot Tub erinnert uns auch daran, dass die Regale des E-Shops nicht nur mit Hot Tubs, Außensaunen, Außenduschen und der neuen geodätischen Kuppel gefüllt sind, sondern auch mit hochwertigen und exklusiven Design-Außenmöbeln - Sitzsäcken, die Ihren Garten und Hof bereichern werden, um sich zu entspannen oder zu arbeiten.



Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.