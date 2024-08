مجموعة أباريل تواصل توسعها الاستراتيجي في المنطقة بافتتاح 100 متجر جديد في النصف الأول من 2024

شهد هذا التوسع مجموعة من أبرز العلامات المشهورة عالمياً مثل هاكيت لندن، ليفايز، نيويوركر، أردين، بيركنستوك، ديون لندن، ستيف مادن، وأثليتسكو، بفرلي هيلس بولو كلوب، سكتشرز، تيم هورتنز، اسيكس، ألو بيروت

دبي، الإمارات العربية, Aug. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

حققت مجموعة أباريل، الشركة الرائدة عالمياً في مجالات الأزياء وأساليب الحياة، نجاحاً ملحوظاً في رحلة نموها عبر افتتاح 100 متجر جديد في الشرق الأوسط وآسيا في النصف الأول من 2024. فمن خلال تقديم علامات تجارية بارزة عالمياً مثل ستيف مادن، وديون لندن، وأثليتسكو، وبفرلي هيلس بولو كلوب، وألدو، وسكتشرز، وتيم هورتنز، واسيكس، وهاكيت لندن، وليفايز، ونيويوركر، وأردين، وألو بيروت، نجحت مجموعة أباريل بترسيخ بصمتها في أهم الأسواق العالمية مثل الهند، والبحرين، والإمارات، وعُمان، والسعودية.

افتتاح هذه المتاجر الجديدة يسلط الضوء على الالتزام الراسخ لدى مجموعة أباريل بتقديم تجربة تسوّق استثنائية لعملائها. ومن خلال هذه الفروع الجديدة، فإن مجموعة أباريل تستمر في جهودها نحو تحقيق الإبتكار ورضا العملاء من أجل تقديم أفضل الخدمات والمنتجات لكل ما يزور هذه المتاجر.

وقال السيد نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة أباريل " نحن في غاية الفخر لافتتاح أكثر من 100 متجر جديد في النصف الأول من 2024. هذه الانجاز يعكس التزامنا ومثابرتنا لتوسيع حضورنا وتطوير تجربة التسوّق لدى عملائنا في مختلف المجتمعات حول العالم. كل متجر يدل على أكثر من مجرد النمو، بل يدل على الابتكار والالتزام بالتميز في قطاع التجزئة. كما نهدف لمواصلة رحلة نجاحنا وتقديم القيمة الاستثنائية لعملائنا الأعزاء."

وتسلط سلسلة الافتتاحات التوجه الاستراتيجي لمجموعة أباريل نحو تعزيز حضورها في السوق بالتزامن مع التزامها بجلب الأزياء العالمية الفاخرة للمتسوقين في هذه الأسواق.

لمحة عن مجموعة أباريل

تقف مجموعة أباريل، أكبر مشغل في مجالات الأزياء وأسلوب الحياة، على مفترق طرق الاقتصاد الحديث في مدينة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة. واليوم، أضحت المجموعة قادرة على تلبية احتياجات ملايين المتسوقين عبر أكثر من 2,200 متجراً وأكثر من 85 علامة تجارية وبتعيين 22,000 موظف من مختلف الثقافات.

حققت المجموعة حضوراً قوياً وراسخاً في دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين وقطر وعُمان والمملكة العربية السعودية والكويت كما أنها نجحت في التوسيع استراتيجياً لمجالات تسويقها في الهند وجنوب أفريقيا وسنغافورة وإندونيسيا وتايلند وماليزيا ومصر. وإضافة إلى ذلك، وضعت المجموعة استراتيجيات واضحة للدخول إلى العديد من الأسواق الناشئة مثل هنغاريا والفلبين.

تدير مجموعة أباريل العديد من العلامات التجارية العالمية الشهيرة، التي انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا وأستراليا وآسيا، وتضم الكثير من الأسماء الرائدة في عالم الأزياء، الأحذية ونمط الحياة على غرار تومي هيلفيغر، تشارلز آند كيث، سكتشرز، ألدو، كروكس، ناين وست،كلفن كلاين، إروبوستال، وغيرها من الأسماء بالإضافة لعلامات تجارية رئيسية مثل تيم هورتنز، جيميز إتاليان، كولدستون كريمري، إنجلوت، ريتوالز وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

يذكر بأن الفضل في نجاحات مجموعة أباريل ونموها المذهل يعود لرؤية وتوجيهات مؤسستها ورئيسة مجلس الإدارة سيما جنواني فيد، التي انطلقت بالشركة من القوة إلى الأقوى منذ نشأتها وعلى امتداد عقدين من الزمن.

https://www.apparelgroup.com/ar/

PR@apparelglobal.com



