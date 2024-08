mdf commerce lance SOVRA - une nouvelle marque qui transforme l’approvisionnement public

Propulser l’approvisionnement public par des solutions évoluées ainsi qu’une expertise inégalée

MONTRÉAL, 25 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce, fournisseur de premier plan en solutions d'approvisionnement pour les États et les administrations locales en Amérique du Nord, est fier d'annoncer le lancement de sa nouvelle identité de produit : SOVRA. Cette nouvelle marque est un jalon crucial pour notre mission, qui consiste à révolutionner le secteur de l’approvisionnement public grâce à une technologie de pointe et à une expertise approfondie, en donnant aux professionnels de l'approvisionnement les moyens de favoriser des services de collectivités durables et prospères.

Depuis plus de vingt ans, mdf commerce a établi la norme en matière de technologie d'approvisionnement dans le secteur public. Au fur et à mesure que notre offre s'est élargie, notre engagement à fournir une expérience intégrée à nos clients s'est renforcé. SOVRA est le point culminant de cette croissance - une marque unifiée incarnant notre vision de fournir les solutions les plus efficaces et les plus complètes au secteur public.

SOVRA : une nouvelle ère pour l’approvisionnement public

SOVRA représente un nouveau chapitre pour mdf commerce, rassemblant le meilleur de Bidnet Direct, Merx, Vendor Registry, S2G et plus encore, sous une seule plateforme complète couvrant l’ensemble du processus des achats de biens et services (source-to-pay). L’évolution vers une seule marque souligne notre engagement à simplifier et améliorer les approvisionnements pour les gouvernements à tous les niveaux, tout en renforçant notre leadership sur le marché du secteur public grâce à la cohésion, à la clarté et à l'innovation.

Ce que SOVRA signifie pour notre communauté

Ce changement de marque va au-delà d'une nouvelle apparence. Il s'agit d'un engagement renouvelé envers les États, les provinces, les villes, les comtés, les districts spéciaux et les établissements d'enseignement que nous servons. Il s’agit d’un engagement envers ceux qui optimisent les opérations, c’est-à-dire les professionnels de l'approvisionnement, ainsi qu’envers les fournisseurs qui développent leurs activités à partir de nos plateformes, puis envers les contribuables puisqu’ils bénéficient alors de dépenses publiques plus efficaces, voire plus responsables. SOVRA est pensé en fonction d’aider chaque communauté à prospérer, en amenant l’approvisionnement public à être plus innovant, plus transparent et plus efficace.

Ce changement de marque fait suite à la récente acquisition de mdf commerce par KKR, une société d'investissement mondiale réputée pour favoriser la croissance et l'innovation. Ce partenariat stratégique souligne la confiance de KKR dans la mission et l'expertise de mdf commerce, en fournissant les ressources et le soutien nécessaires pour accélérer notre passage vers SOVRA.

« L’approvisionnement public est l'épine dorsale des collectivités dynamiques », a déclaré Luc Filiatreault, président et chef de la direction de mdf commerce. « SOVRA représente le point de rencontre de la technologie et de la vision stratégique nécessaire pour moderniser les processus d'approvisionnement. Il s'agit d'un moment plus qu’important pour nous, alors que nous continuons ainsi à offrir à nos clients une expertise inégalée et des solutions avant-gardistes. »



« Le partenariat avec KKR nous permet de renforcer notre impact et d’amener encore plus loin la mise à niveau de nos solutions », a ajouté Thierry Jaffry, chef de la croissance de mdf commerce. « KKR y va d’investissements significatifs dans la technologique de SOVRA, et ce, dans le but de moderniser la plateforme, d'améliorer l’expérience utilisateur et l'interface graphique, d’ajouter des solutions d'intelligence artificielle et de maintenir notre engagement à assurer le plus haut niveau de sécurité. SOVRA incarne notre focus unique sur le secteur public ainsi que notre engagement à transformer l’approvisionnement public et à aider nos clients à atteindre leurs objectifs. »

Éléments marquants du changement de marque vers SOVRA

Une nouvelle marque – SOVRA - Un mélange de « souveraineté » et d'« analyse stratégique », reflétant notre engagement à fournir des solutions fortes et personnalisées pour les besoins uniques du secteur public.



Un mélange de « souveraineté » et d'« analyse stratégique », reflétant notre engagement à fournir des solutions fortes et personnalisées pour les besoins uniques du secteur public. Une proposition de valeur améliorée - SOVRA intègre une technologie de pointe aux meilleures pratiques de l'industrie, garantissant des processus d'approvisionnement efficaces, transparents et responsables.



SOVRA intègre une technologie de pointe aux meilleures pratiques de l'industrie, garantissant des processus d'approvisionnement efficaces, transparents et responsables. Une expertise approfondie du secteur public - Notre équipe comprend d'anciens professionnels de l’approvisionnement public, ce qui nous permet de bénéficier d'une connaissance approfondie et d'une compréhension globale des défis propres à ce secteur.



Notre équipe comprend d'anciens professionnels de l’approvisionnement public, ce qui nous permet de bénéficier d'une connaissance approfondie et d'une compréhension globale des défis propres à ce secteur. Des solutions innovantes - SOVRA propose une suite de technologies intuitives et conviviales, allant de Solutions S2C (source-to-contract) jusqu’à l’Approvisionnement 360° et au Programme de places de marché, qui favorise une meilleure collaboration entre les gouvernements et les fournisseurs.



SOVRA propose une suite de technologies intuitives et conviviales, allant de Solutions S2C (source-to-contract) jusqu’à l’Approvisionnement 360° et au Programme de places de marché, qui favorise une meilleure collaboration entre les gouvernements et les fournisseurs. Un engagement envers les économies locales - SOVRA promeut activement l'engagement auprès des fournisseurs locaux, renforçant ainsi les entreprises des communautés et soutenant la création d'emplois au niveau local.



SOVRA promeut activement l'engagement auprès des fournisseurs locaux, renforçant ainsi les entreprises des communautés et soutenant la création d'emplois au niveau local. Une force en sécurité et conformité - Nous priorisons une sécurité de premier ordre, y compris SOC 2, la certification StateRAMP et l'hébergement AWS, garantissant la protection des informations à caractère sensible.



À propos de SOVRA

SOVRA est l'aboutissement de plus de 20 ans d'expertise et d'innovation de mdf commerce, intégrant les forces de marques fortes de l'industrie telles que BidNet Direct, Periscope et Merx. Au service de plus de 7 000 clients qui sont mis en relation avec plus de 1 000 000 de fournisseurs dans toute l'Amérique du Nord, SOVRA offre les solutions d'approvisionnement les plus avancées qui soient. En mettant l'accent sur la transparence, l'efficience et l'efficacité, SOVRA permet aux gouvernements d'optimiser chaque dollar de revenu récolté en taxes et de fournir des services exceptionnels à l’ensemble des communautés. Découvrez comment SOVRA peut transformer vos processus d'approvisionnement en visitant www.sovra.com.



Contact

Pour plus d'informations, des demandes d’entrevue ou des détails supplémentaires sur SOVRA, veuillez contacter :

Brigitte Guay, directrice – communications d’entreprise

514 702-9658

brigitte.guay@mdfcommerce.com

