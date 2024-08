全國投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵 Spire Global, Inc. 投資者在對 SPIR 提出證券集體訴訟的重要截止日期前聘請律師

紐約, Aug. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因:全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 宣布代表曾於 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 8 月14 日期間(包括首尾兩日,下稱「集體訴訟期」)購買 Spire Global, Inc.(NYSE: SPIR)證券的人士提出集體訴訟。 該案目前已提出集體訴訟。 若您希望擔任首席原告,請務必於 2024 年 10 月 21 日或之前向法院提出申請。

影響:如果您在集體訴訟期間購買了 Spire Global 證券,您可能有權獲得賠償,並透過勝訴收費安排而無須支付任何自付費用或成本。

下一步行動:如欲加入 Spire Global 集體訴訟,請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=28159 或免費致電 866-767-3653 或電郵至 case@rosenlegal.com 與 Phillip Kim 律師聯絡,了解關於此集體訴訟的資訊。 該案目前已提出集體訴訟。 若您希望擔任首席原告,請務必於 2024 年 10 月 21 日或之前向法院提出申請。首席原告是集體訴訟中代表其他成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW:我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面具有成功往績紀錄的合格律師。 通常,發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。 選擇律師需要明智。 Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務,專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。 Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司提出迄今規模最大的證券集體訴訟,並成功達成和解。 Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量,於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。 自 2013 年以來,Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名,且已為投資者追回數以億計美元的資金。 僅在 2019 年,事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。 2020 年,創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」 (Titan of Plaintiffs’ Bar)。 事務所的多位律師曾獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情:根據該訴訟,被告在集體訴訟期間作出虛假及/或誤導性陳述及/或未有披露:(1) 若干 Space Services 合約包括可識別資產的嵌入租賃和太空任務前的活動;(2) Spire Global 對這些合約的收入確認缺乏有效的內部控制;(3) 因此,Spire Global 在若干 Space Services 合約誇大了收入;及 (4) 因前述內容,被告就 Spire Global 業務、營運和前景的正面陳述具有重大誤導性及/或缺少合理依據。 訴訟稱,真實詳情被公開後,投資者蒙受了損失。

如欲加入 Spire Global 集體訴訟,請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=28159 或免費致電 866-767-3653 或電郵至 case@rosenlegal.com 與 Phillip Kim 律師聯絡,了解關於此集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未獲得認證。 在集體訴訟獲得認證之前,除非您聘請律師,否則不會有律師為您代理。 您可自行選擇聘請律師, 也可以繼續作為集體訴訟缺席成員,並在現階段不採取任何行動。 投資者獲取未來任何潛在賠償份額的資格不取決於是否擔任首席原告。

歡迎透過以下方式關注我們以了解最新動態:LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/the-rosen-law-firm 、Twitter: https://twitter.com/rosen_firm 或 Facebook: https://www.facebook.com/rosenlawfirm/ 。

律師廣告。 過往結果並不保證獲得類似的結果。

------------------------------

聯絡資訊:

Laurence Rosen 律師

Phillip Kim 律師

The Rosen Law Firm, P.A.

275 Madison Avenue, 40th Floor

New York, NY 10016

電話:(212) 686-1060

免費電話:(866) 767-3653

傳真:(212) 202-3827

case@rosenlegal.com

www.rosenlegal.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.