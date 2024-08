KFSHRC、医療デジタル教育における新たなグローバルスタンダードを築く

サウジアラビア・リヤド発, Aug. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- キング・ファイサル・スペシャリスト病院・研究センター(KFSHRC)は、スマート・オンコール・ルームやバーチャル・サイエンス・ライブラリーといった画期的なイニシアチブを展開し、革新的なテクノロジーを活用して医学教育とトレーニングを強化している。

STIDモバイルIDを採用したスマート・オンコール・ルームは、患者記録や臨床ガイドラインなどの重要な情報にリアルタイムでアクセスできる。 オンコール時の責任を合理化することにより、対応時間が大幅に短縮され、ケアの質が向上する。

このバーチャル・サイエンス・ライブラリーは、KFSHRCの医療情報技術部(Healthcare Information Technology Affairs Department)を通じて開発された。 この包括的なデジタルハブにより、最新の医学研究、ジャーナル、教材に即座にアクセス可能となり、インタラクティブな学習環境が構築される。 このイニシアチブは、急速に進化する医療環境をナビゲートするための知識をスタッフに提供するものである。 KFSHRCのシミュレーションに基づく高度なトレーニングプログラムは、医学研修生の能力と対応能力をさらに高め、実際のシナリオに自信を持って対処できるようにするものである。

これらのテクノロジーを日常業務に取り入れるのは、教育経験を向上させるためにデジタル化を活用するという、KFSHRCの先進的なアプローチとコミットメントを反映している。 KFSHRCは、教育インフラが医学教育における技術的進歩の最前線にあり続けるべく、デジタル化と相互接続が進む世界で活躍できる次世代の医療専門家を育成している。

これらの取り組みは、イノベーション、デジタルトランスフォーメーション、グローバルコラボレーションを重視する医学教育の世界的トレンドに沿ったものである。 KFSHRCは、国際保健医療専門職教育協会(International Association for Health Professions Education)の主要イベントであるAMEE 2024のゴールドスポンサーとして、医療教育の未来を切り開くための取り組みをさらに強化している。

2024年の『ブランドファイナンス』誌のランキングによると、キング・ファイサル・スペシャリスト病院・研究センターは、世界の学術医療センタートップ250のリストで2年連続で中東・北アフリカ地域で1位、世界で20位にランクされ、サウジアラビアと中東で最も価値のあるヘルスケアブランドとして認められていることは注目に値するものである。 さらに同年、『ニューズウィーク』誌は、同院を世界最高の病院250にランク付けしている。

