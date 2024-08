Le CN reçoit une ordonnance d'arbitrage exécutoire

MONTRÉAL, 24 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a reçu une ordonnance du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) imposant un arbitrage exécutoire entre la Compagnie et la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada (CFTC).



Le CCRI a également ordonné qu'aucun autre arrêt de travail, y compris un lock-out ou une grève, ne puisse avoir lieu pendant la procédure d'arbitrage. Cela signifie que l'avis de grève récemment transmis au CN par les Teamsters est maintenant invalidé.

Le CN se conformera à l'ordonnance qui prolonge également la convention collective actuelle jusqu'à ce qu'une nouvelle entente soit signée entre les parties.

Au cours des neuf derniers mois, le CN a négocié de bonne foi pour parvenir à une entente à la table de négociation. La Compagnie a constamment proposé des offres prévoyant de meilleurs salaires, de meilleures périodes de repos, des horaires plus prévisibles et une mobilité volontaire de la main-d'œuvre.

Bien que le CN soit déçu qu'une entente n'ait pas pu être conclue à la table de négociation, la Compagnie est satisfaite que cette ordonnance mette effectivement fin à l'imprévisibilité affectant les chaînes d'approvisionnement depuis des mois.

Le CN reste concentré sur la reprise sécuritaire de la circulation des marchandises.

Énoncés prospectifs du CN

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces énoncés, de par leur caractère prospectif, impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Le CN prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s’avérer et qu’en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d’autres termes semblables. Les énoncés prospectifs sont fondés sur l’information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN ne peut être tenu de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d’événements futurs ou de changements de situations ou de prévisions, à moins que ne l’exigent les lois applicables sur les valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure que le CN fera d’autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie, en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et au golfe du Mexique, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

Sources:

Médias Investisseurs Jonathan Abecassis Stacy Alderson Premier directeur Affaires publiques et Vice-présidente adjointe Relations avec les médias Relations avec les investisseurs 438 455-3692

514 399-0052

media@cn.ca investor.relations@cn.ca

