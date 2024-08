Revelamos el «Top 10» de la excelencia cultural y turística de Hainan para 2024

HAIKOU, China, Aug. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- En la primavera de 2024, el Departamento de Turismo, Cultura, Radio, Televisión y Deportes de la provincia de Hainan promocionó un evento de selección global llamado "Hainan Tourism & Cultural Excellence Top 10" ("El top 10 de la excelencia cultural y turística de Hainan") que recibió una amplia cobertura mediática y el apoyo entusiasta de todo el mundo. Entre los diez principales lugares destacados en esta lista, se incluyen la isla Boundary de Ling Shui, la bahía de Yalong de Sanya y la estación Daner Zhuiguang de Danzhou.



El evento contó con 96 publicaciones en Facebook con los lugares y experiencias más atractivos de Hainan para los viajeros, incluida su carretera panorámica costera, sus aventuras marinas, las compras libres de impuestos, sus retiros de bienestar, sus experiencias rurales, sus selvas tropicales y su patrimonio cultural intangible. Estas publicaciones han contribuido a mostrar el atractivo turístico y la cultura de Hainan al público de todo el mundo, especialmente, al de los 59 países que no exigen visado, y han recibido respuestas positivas de usuarios de naciones como Estados Unidos, Francia y España.

Después de seis meses de recomendaciones y votaciones, revelamos "El top 10 de la excelencia cultural y turística de Hainan". La lista incluye la isla Boundary en Ling Shui, la bahía de Yalong en Sanya, la estación Daner Zhuiguang de Danzhou, la sección Wanning de la carretera panorámica costera de Hainan, la ciudad internacional libre de impuestos de Sanya, la aldea Houhai en Sanya, la Old Arcade Street de Haikou, la aldea Maona de la ciudad de Wuzhishan, el brocado Li de Hainan y el parque forestal «Tropical Paradise» (Paraíso Tropical) de la Bahía de Yalong. Además, hay ciertas experiencias regionales únicas que han captado la atención del público internacional. Dichas experiencias incluyen la Exposición Internacional Anual de Productos de Consumo de China, que muestra los mejores productos mundiales; el Museo Nanhai en Hainan, que destaca la antigua Ruta Marítima de la Seda; los famosos platos locales de Hainan, como el pollo Wenchang, los fideos de arroz de Hainan, los pasteles de luna al estilo de Hainan y los fideos de arroz amargos Ling Shui; así como la montaña Seven Fairy-Lady en Baoting, un destino de bienestar conocido por su selva tropical y sus aguas termales naturales.

La provincia de Hainan, puerto de libre comercio más grande de China y única provincia insular tropical del país, cuenta con 68 bahías exclusivas, más de 4400 kilómetros cuadrados de parques nacionales de selva tropical y un patrimonio cultural étnico chino que se remonta a más de 3000 años, todos ellos distintivas atracciones turísticas y símbolos culturales de Hainan. Hainan cuenta con docenas de vuelos internacionales y permite la entrada sin necesidad de visado a visitantes de 59 países y grupos de turistas registrados en las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao durante un tiempo máximo de 144 horas. Hainan también cuenta con una carretera panorámica costera única y un tren de alta velocidad. Además, alberga uno de los centros comerciales libres de impuestos más grandes del mundo, lo que la convierte en uno de los principales destinos turísticos para realizar compras de este tipo en Asia.

