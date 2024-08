KFSHRCは革新的な研究プログラムで未来のヘルスケアリーダーを育成する

サウジアラビア・リヤド発 , Aug. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- キング・ファイサル・スペシャリスト病院・研究センター (KFSHRC) は、体系的な学習、集中ワークショップ、個人指導を提供する学術・研修 (ATA) 部門を通じて、医学教育と研究におけるリーダーシップを強固なものにしている。

KFSHRCの医学教育の中でも特筆すべきは、研究イノベーションセンター (Research and Innovation Centre) とアル・ファイサル大学 (Al-Faisal University) と提携して開発された「キング・ ファイサル・アスパイアリング・リサーチ・プログラム (King Faisal Aspiring Research Program) 」である。 このプログラムでは、12ヶ月間から18ヶ月間の柔軟なカリキュラムを通じて、研修生に高度な臨床研究スキルを習得させる。 研究プロセス全体にわたって参加者を指導するように作られているこのイニシアチブは、すでに大きな成功を収めており、60件以上の研究提案が提出されるなど、熟練した研究者を育成する上での有効性が証明されている。

同様に、2024年9月に開始が予定されているゲノム・トラック・プログラム (Genomic Track Programでは、精密医療における専門的なトレーニングを提供する。 この3ヶ月のプログラムは、ゲノミクスに情熱を持つレジデントやフェローを対象に、5つの主要モジュールにわたる深い教育を実施する。 コースごとに定員を10名に制限することで、急速に発展するゲノム医療分野をリードする人材を育成するための集中的な研修が行われる。

KFSHRCのイニシアチブは、2028年までに市場価値が1,440億ドル (約21兆円) に達すると予測されている精密医療の世界的な傾向に即したものとなっている。 この成長の原動力となっているのは、ゲノミクスと個別化医療の進歩であり、より的を絞った効果的な治療が可能となる。 KFSHRCの精密医療と臨床研究の取り組みは、サウジアラビアを地域のリーダーとして位置づけ、先駆的なゲノム研究と革新的な臨床試験を通じて世界の進歩に大きく貢献している。

KFSHRCは、これらの重要な分野における教育と研究を進めることで、次世代の医療専門家を育成し、サウジアラビア国内および国際的な医療のグローバルリーダーとしての役割を強化している。

2024年の『ブランドファイナンス』誌のランキングによると、キング・ファイサル・スペシャリスト病院・研究センターは、世界の学術医療センタートップ250のリストで2年連続で中東・北アフリカ地域で1位、世界で20位にランクされ、サウジアラビアと中東で最も価値のあるヘルスケアブランドとして認められていることは注目に値するものである。 さらに同年、『ニューズウィーク』誌は、同院を世界最高の病院250にランク付けしている。

