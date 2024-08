Notified และ TIRI ร่วมมือกันช่วยบริษัทไต้หวันขยายกิจการไปทั่วโลก

ทั้งสององค์กรจะร่วมกันจัดหาบริการ ทรัพยากร และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อเสริมทักษะด้านนักลงทุนสัมพันธ์และขยายโอกาสทางการศึกษา

นิวยอร์ก, Aug. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Notified ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้ระดับโลกสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านนักลงทุนสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ และสถาบันนักลงทุนสัมพันธ์ไต้หวัน (TIRI) ได้ร่วมมือกันเพื่อให้บริษัทไต้หวันเข้าถึงชุดโซลูชันการสื่อสารด้านนักลงทุนสัมพันธ์ขั้นสูงของ Notified พร้อมทั้งเข้าถึงตลาดโลกและข้อมูลเชิงลึกที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ความร่วมมือดังกล่าวยังเป็นการเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้กับบริษัทไต้หวันในการขยายกิจการระหว่างประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายที่กว้างขวางของ Notified ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก



Notified จะมีส่วนร่วมกับสมาชิกของ TIRI ผ่านความร่วมมือครั้งนี้ และช่วยจัดหาทรัพยากรด้านการศึกษา ตั้งแต่เอกสารรายงานในอุตสาหกรรมไปจนถึงการสัมมนาผ่านเว็บ

Nimesh Davé ประธานของ Notified กล่าวว่า "ความร่วมมือของเรากับ TIRI เป็นก้าวสำคัญในภารกิจของเราในการสนับสนุนผู้บอกเล่าเรื่องราวขององค์กรในไต้หวัน" "ด้วยการยกระดับผู้เชี่ยวชาญด้านนักลงทุนสัมพันธ์ผ่านการเข้าถึงเทคโนโลยีล่าสุดและเครื่องมือชั้นนำ และโดยการสร้างเส้นทางสู่ชุมชนธุรกิจอันสดใสของไต้หวัน เราจะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านนักลงทุนสัมพันธ์ได้กระชับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและดำเนินธุรกิจในตลาดต่างประเทศอย่างมั่นใจ"

"เรารู้สึกยินดีที่ได้ต้อนรับ Notified เข้าสู่ครอบครัว TIRI เรามองหาพันธมิตรที่มีมุมมองกว้างไกลในระดับสากลและขับเคลื่อนนวัตกรรมในด้านนักลงทุนสัมพันธ์ อีกทั้งความเชี่ยวชาญและโซลูชันที่ครอบคลุมของ Notified ก็สอดคล้องกับวิสัยทัศน์นี้อย่างสมบูรณ์แบบ" Jonny Kuo ประธานของ TIRI กล่าว "เมื่อเราร่วมมือกับ Notified ความก้าวหน้าของผู้เชี่ยวชาญด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของไต้หวันจะเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก และเมื่อเราแลกเปลี่ยนกับตลาดโลก จะทำให้มีเงินทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในไต้หวันมากขึ้น"

แพลตฟอร์มนักลงทุนสัมพันธ์ของ Notified ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในปัจจุบันสามารถจัดการการสื่อสารที่สำคัญและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้บริการเครื่องมือที่ครอบคลุมเพื่อช่วยให้มีส่วนร่วมมากขึ้นและสร้างความไว้วางใจในหมู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Notified.com

เกี่ยวกับ Notified

ที่ Notified เราสนับสนุนผู้บอกเล่าเรื่องขององค์กร เรามอบเครื่องมือ เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านนักลงทุนสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้บอกเล่าเรื่องราวได้อย่างทรงพลัง มีประสิทธิภาพ และไร้ข้อบกพร่อง

จากการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วโลกมากกว่า 10,000 ราย เราช่วยให้ทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์สามารถควบคุมเรื่องราวขององค์กรของตนได้ ด้วยชุดโซลูชันระดับโลกที่ได้รับรางวัลและทีมงานบริการลูกค้าที่มุ่งเน้นในด้านนี้โดยเฉพาะ โซลูชันการสื่อสารครบวงจรของเราครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่าน GlobeNewswire การฟังเสียงของผู้บริโภค การติดตามสื่อ ไปจนถึงการประชุมแถลงผลประกอบการ เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ และวันนักลงทุน

ที่ Notified เรื่องราวของคุณจะบอกเล่าได้ไกลกว่าที่เคย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ notified.com สมัครสมาชิกบล็อกของเราและติดตามเราได้ที่ LinkedIn

Notified เป็นส่วนหนึ่งของ West Technology Group, LLC ซึ่งควบคุมโดยบริษัทในเครือของกองทุนบางแห่งที่บริหารโดย Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO)

เกี่ยวกับสถาบันนักลงทุนสัมพันธ์ไต้หวัน (TIRI)

สถาบันนักลงทุนสัมพันธ์ไต้หวัน (TIRI) ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารสำหรับทีมผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลาดทุน และหน่วยงานกำกับดูแลที่ทำงานร่วมกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตลาดซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ และตลาดเกิดใหม่ รวมถึงบริษัทที่วางแผนจะเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะและบริษัทด้านนวัตกรรมที่ไม่ได้จดทะเบียน สถาบันดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักลงทุนสัมพันธ์ในไต้หวัน เพิ่มขีดความสามารถและจุดยืนในตำแหน่งหน้าที่การงานของสมาชิก รวมทั้งปรับปรุงการสื่อสารกับตลาดทุนระหว่างประเทศ

ติดต่อด้านสื่อ

Caroline Smith: Caroline.smith@icrinc.com

ข่าวเผยแพร่นี้ได้รับการเผยแพร่โดยบุคคลที่ผ่านการตรวจสอบ CLEAR®

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.