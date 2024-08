Notified 与 TIRI 协助台湾企业拓展全球据点

此次合作将提供资源、服务和专业平台,以加强投资者关系能力及拓展教育机会

纽约, Aug. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为一家备受全球投资者关系与公共关系专业人员信赖的科技伙伴,Notified 与 台湾投资人关系协会 (TIRI) 携手合作,为台湾公司提供不止于 Notified 的整套先进的投资人关系沟通解决方案,更包括面向全球资本市场的道路以及更加大的市场洞察力。同时,透过 Notified 在美国这个全球最大资本市场的广泛联系,双方的合作将为台湾企业开拓国际市场新契机。



透过此合作,Notified 也将与 TIRI 的会员接触,并提供从白皮书到网络研讨会等教育资源。

Notified 总裁 Nimesh Davé 表示:“我们与 TIRI 的合作关系,展现我们在支持台湾企业叙事者的使命上,向前迈进了重要的一步。透过提供 IR 专业的最新技术,专业平台和创造直通台湾充满活力的商业环境道路上,我们将赋予投资者关系人员深化利益相关者联系的能力,好让他们能自信地在国际市场上纵横驰骋。”

“我们很高兴欢迎 Notified 加入 TIRI 大家庭。我们一直希望具有国际视野、能够推动投资者关系创新的合作伙伴加入,而 Notified 的专业知识和全面解决方案与我们的愿景不谋而合”,TIRI 董事长 Jonny Kuo 表示。“透过与 Notified 的合作,我们将共同推动IR事业,让台湾上市柜公司有最好的工具及服务面向国际资本市场,吸引更多外资加强对台湾上市柜公司的投资。”

Notified 的投资人关系平台可让现在的投资人关系专业人员高效地管理关键任务沟通与复杂的法规要求,提供所需的全面工具,以加深主要利益相关者之间的互动与信任。请访问 Notified.com了解更多信息。

关于 Notified

在 Notified,我们提供企业说叙事者。我们为投资者关系和公共关系专业人士提供工具、技术和专业知识,让他们能够有力、有效、完美地讲述自己的企业故事。

在全球 10,000 多家客户的信赖下,我们以一整套世界级、获奖无数的解决方案和专业的客户服务团队,让投资者关系和公共关系团队能够掌控他们的企业故事。我们的端对端沟通解决方案包括 GlobeNewswire 新闻稿发布、社交聆听和媒体监控,法人说明会网上直播与电话会议、投资人关系网站和投资者日等。

有了 Notified,您的故事从这里开始。

如需了解更多信息,请访问 notified.com、订阅我们的博客并在 LinkedIn 上关注我们。

Notified 是 West Technology Group, LLC 的一部分,由 Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO) 管理的特定基金的联属公司所管控。

关于台湾投资人关系协会 (TIRI)

TIRI 台湾人投资人关系协会 (Taiwan Investor Relations Institute) 是专为台湾上市柜、兴柜、公开发行、创柜公司,负责经营团队、股东、证券分析师、资本市场和主管机关之间沟通的企业经理人而设的专业协会,致力推进台湾投资人关系的实践及其成员的专业能力和地位,并加强与国际资本市场接轨。

