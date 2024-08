Notified, TIRI와 협력해 대만 기업들의 글로벌 입지 확대 지원에 나서

양사 파트너십 통해 리소스와 서비스, 전문 플랫폼 제공을 위해 협력 확대



IR 분야 역량을 더욱 강화하고 교육 기회 확대를 위해 협력할 예정

뉴욕, Aug. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 투자자들을 대상으로 한 홍보 (IR) 및 일반 PR 전문들이 신뢰하는 기술 파트너 기업인 Notified가 대만의 투자자관계 연구소 (이하 TIRI)와 협력체계를 구축하게 되었다. 이제 대만 기업들은 Notified가 보유한 첨단 IR 커뮤니케이션 솔루션을 이용하는 것은 물론 글로벌 자본 시장에 대한 접근성과 시장 인사이트를 더욱 강화할 수 있는 경로를 확보하게 되었다. 아울러 세계 최대 자본시장인 미국에서 Notified가 보유한 광범위한 네트워킹을 통해 대만 기업들이 글로벌 무대에 진출할 수 있는 새로운 기회의 창이 열리게 되었다.

Notified 또한 이번 파트너십을 통해 TIRI 회원사들을 대상으로 백서부터 웨비나에 이르기까지 다양한 교육 리소스 자료들을 제공할 수 있게 되었다.

Notified의 Nimesh Davé 사장은 "TIRI와의 파트너십 체결은 대만의 기업 내레이터 (기업의 스토리, 가치, 전략적 메시지를 전달하는 업무를 담당하는 기업 또는 개인을 지칭)들을 지원한다는 우리 회사의 미션에 있어 중요한 진전을 보여준다"고 밝혔다. 그는 이어 "TIRI는 최신 기술과 전문 플랫폼, 대만의 활력 넘치는 비즈니스 환경 조성에 대한 전문성을 더욱 강화하게 되었다. 이를 통해 우리는 IR 담당자들이 이해관계자들과의 관계를 강화하여 더욱 자신감 있게 글로벌 시장을 탐색해 나갈 수 있도록 지원할 것이다"라고 강조했다.

TIRI의 Jonny Kuo 회장은 "Notified가 TIRI 가족의 일원이 된 것을 진심으로 환영한다. 우리는 항시 IR 분야에서의 혁신을 주도할 수 있는 국제적 시각을 가진 파트너를 물색 중이다. Notified가 지닌 전문성과 포괄적인 솔루션은 TIRI의 비전과도 맞닿아 있다."라고 밝혔다. 그는 또 "Notified와의 파트너십을 통해 대만 상장 기업들이 국제 자본시장에 접근할 수 있는 최고의 툴과 서비스를 제공하게 될 것이다. 아울러 대만 상장 기업에 대한 투자 강화를 위해 더 많은 외국 자본을 유치함으로써 IR 전문성을 발전시키기 위해 함께 노력해 나갈 것이다"라고 강조했다.

Notified의 IR 플랫폼은 오늘날 IR 전문가들이 미션 크리티컬 커뮤니케이션과 복잡한 규제 요건을 효율적으로 관리할 수 있게 지원하며, 주요 이해관계자들 간 상호 작용과 신뢰를 개선하는 과정에서도 필요한 종합적 툴을 제공하고 있다. 보다 자세한 내용은 회사 홈페이지 (Notified.com)을 방문해 확인하세요 .

Notified 소개

Notified는 기업 내레이터들을 적극 지지하고 있다. IR 및 PR 분야 전문가들이 기업 스토리를 보다 강력하고 효과적이며 원활하게 전달할 수 있도록 다양한 툴과 기술, 전문 지식을 제공하고 있다.

수상 경력에 빛나는 세계적 수준의 솔루션과 전담 고객 서비스 팀을 보유한 Notified 솔루션은 전 세계 1만 개 이상의 고객사들이 신뢰하고 있으며 IR 및 PR 팀이 자신들의 기업 스토리를 주도적으로 관리할 수 있게 지원하고 있다. 당사가 운영 중인 엔드투엔드 커뮤니케이션 솔루션에는 GlobeNewswire 보도자료 배포 솔루션을 비롯해, 소셜 리스닝 및 미디어 모니터링, 법률 컨퍼런스 웹캐스트 및 원격 컨퍼런스, 투자자의 날 행사 (회사가 투자자, 애널리스트 및 기타 주요 이해관계자와 직접 소통하기 위해 주최하는 특별 행사) 등이 포함된다.

당신의 스토리는 Notified와 함께 바로 여기에서 시작됩니다.

보다 자세한 정보는 notified.com을 방문하거나 블로그를 구독하고 LinkedIn 계정을 팔로우하여 확인해 보세요

Notified는 West Technology Group의 계열사 중 하나이며 West Technology Group은 Apollo Global Management (뉴욕증권거래소: APO)가 관리하는 특정 펀드의 계열사가 지배하고 있다.

TIRI 소개

대만 투자자 관계 협회(TIRI)는 대만의 상장기업을 비롯해 신흥 기업 및 공개거래, 스타트업 등의 경영진과 주주, 증권 애널리스트, 자본 시장 및 당국 간의 커뮤니케이션을 담당하는 관리자들을 위한 전문 협뢰이며 대만 내 IR 실무는 물론 회원사들의 전문 역량 및 지위를 증진하고 회원의 전문성 강화를 위해 최선을 다하고 있다. TIRI는 대만의 IR 실무와 회원의 전문 역량 및 지위 증진을 비롯해 국제 자본 시장과의 통합을 강화하는 데 주력하고 있다.

언론 연락처

Caroline Smith: Caroline.smith@icrinc.com

이 보도 자료는 CLEAR® 인증 담당자가 발행하였다.

