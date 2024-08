Dimaklumkan dan TIRI Untuk Membantu Syarikat Taiwan Meluaskan Kehadiran Global

Organisasi Akan Bekerjasama untuk Menyediakan Sumber, Perkhidmatan dan Alat untuk Meningkatkan Kemahiran Perhubungan Pelabur dan Meluaskan Peluang Pendidikan

NEW YORK, Aug. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Notified, rakan kongsi teknologi yang dipercayai di peringkat global untuk profesional perhubungan pelabur dan perhubungan awam serta Institut Perhubungan Pelabur Taiwan (TIRI) telah bergabung tenaga untuk menyediakan syarikat Taiwan dengan suite Notified bagi penyelesaian komunikasi IR termaju, akses pasaran global dan cerapan yang dipertingkatkan. Selain itu, kerjasama itu akan membuka peluang baharu kepada syarikat Taiwan untuk mengembangkan kehadiran antarabangsa mereka dengan memanfaatkan sambungan meluas Notified di Amerika Syarikat, pasaran modal terbesar dunia.



Melalui perikatan itu, Notified juga akan melibatkan diri dengan ahli TIRI dan menyediakan sumber pendidikan, daripada kertas putih industri hingga webinar.

"Perkongsian kami dengan TIRI mewakili satu langkah penting ke hadapan dalam misi kami untuk menyokong pencerita korporat di Taiwan," kata Nimesh Davé, Presiden Notified. "Dengan meningkatkan profesion perhubungan pelabur melalui akses kepada teknologi terkini dan alat terbaik dalam kelasnya dan dengan mewujudkan laluan kepada komuniti perniagaan Taiwan yang bertenaga, kami akan memperkasakan profesional IR untuk mengukuhkan hubungan pihak berkepentingan dan mengemudi pasaran antarabangsa dengan yakin."

“Kami teruja untuk mengalu-alukan Notified kepada keluarga TIRI. Kami mencari rakan kongsi dengan perspektif antarabangsa yang memacu inovasi dalam perhubungan pelabur dan kepakaran Notified serta penyelesaian komprehensif sejajar dengan visi ini,” kata Jonny Kuo, Pengerusi TIRI. “Melalui kerjasama kami dengan Notified, peningkatan profesional IR Taiwan akan dilihat oleh dunia dan melalui pertukaran dengan pasaran global lebih banyak modal asing akan dapat melabur di Taiwan.”

Platform IR Notified membolehkan pakar perhubungan pelabur hari ini mengurus komunikasi kritikal misi dan keperluan pengawalseliaan yang kompleks dengan cekap, menyediakan alatan komprehensif yang diperlukan untuk memperdalamkan penglibatan dan memupuk kepercayaan di kalangan pemegang kepentingan utama. Lawati Notified.com untuk mengetahui lebih lanjut.

Perihal Notified

Di Notified, kami memperjuangkan pencerita korporat. Kami memperkasakan perhubungan pelabur dan profesional perhubungan awam dengan alatan, teknologi dan kepakaran untuk menceritakan kisah mereka dengan hebat, berkesan dan sempurna.

Dipercayai oleh lebih daripada 10,000 pelanggan global, kami membolehkan pasukan IR dan PR kekal mengawal naratif korporat mereka dengan rangkaian penyelesaian yang bertaraf dunia, pemenang anugerah dan pasukan perkhidmatan pelanggan yang berdedikasi. Penyelesaian komunikasi hujung ke hujung kami merangkumi segala-galanya daripada pengedaran siaran akhbar GlobeNewswire, pendengaran sosial dan pemantauan media kepada panggilan pendapatan, tapak web IR dan hari pelabur.

Dengan Notified, cerita anda diletakkan di sini.

Ketahui lebih lanjut di notified.com, langgan blog kami dan ikuti kami di LinkedIn.

Notified ialah sebahagian daripada West Technology Group, LLC yang dikawal oleh ahli gabungan dana tertentu yang diuruskan oleh Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO).

Perihal Institut Perhubungan Pelabur Taiwan (TIRI)

Institut Perhubungan Pelabur Taiwan (TIRI) ditubuhkan untuk berfungsi sebagai platform komunikasi untuk pasukan pengurusan, pemegang saham, penganalisis sekuriti, pasaran modal dan agensi pentadbir yang bekerja dengan syarikat tersenarai di bursa saham, pasaran atas kaunter dan pasaran baru muncul, serta syarikat yang merancang tawaran awam dan syarikat inovatif bukan awam. Institut ini bertujuan untuk memajukan hubungan pelabur di Taiwan, meningkatkan kapasiti profesional dan kedudukan ahlinya dan meningkatkan komunikasi pasaran modal antarabangsa.

Hubungan Media

Caroline Smith: Caroline.smith@icrinc.com

