ノーティファイド (Notified) とTIRIが台湾企業のグローバル展開を支援

両組織が協力し、投資家向け広報スキルの向上と教育機会の拡大に向けたリソース、サービス、ツールを提供

ニューヨーク発 , Aug. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 投資家向け広報の専門家にとって世界的に信頼されているテクノロジー パートナーであるノーティファイドと台灣投資人關係協會 (TIRI) が協力し、台湾企業への、ノーティファイドの一連の高度なIRコミュニケーション・ソリューション、グローバル市場へのアクセス、強化された洞察の提供を行う。 さらに、このコラボレーションにより、世界最大の資本市場である米国におけるノーティファイドの広範なつながりを活用することで、台湾企業が国際的な展開を拡大する新たな機会が創出される。



この提携を通じて、ノーティファイドはTIRIのメンバーと連携し、業界のホワイトペーパーからウェビナーまで、教育リソースも提供する。

ノーティファイドの社長であるニメシュ・ダヴェ (Nimesh Davé) は以下のように述べている。「TIRIとの提携は、台湾の企業ストーリーテラーをサポートするという当社の使命において大きな前進を意味します」。 「最新のテクノロジーとクラス最高のツールへのアクセスを通じて投資家向け広報の専門家のレベルを高め、台湾の活気あるビジネスコミュニティへの道筋を作ることで、IR専門家がステークホルダーとのつながりを強化し、自信を持って国際市場をナビゲートできるようにします」。

TIRIの会長であるジョニー・クオ (Jonny Kuo) は以下のように述べている。「ノーティファイドをTIRIファミリーに迎えることができてうれしく思います。 私たちは投資家向け広報の革新を推進する国際的な視点を持つパートナーを求めており、ノーティファイドの専門知識と包括的なソリューションは、このビジョンに完全に一致しています」。 「ノーティファイドとの協力を通じて、台湾のIR専門家の向上が世界に知られるようになり、世界市場との交流を通じて、より多くの外国資本が台湾に投資できるようになります」。

ノーティファイドのIRプラットフォームにより、今日の投資家向け広報担当者は、ミッションクリティカルなコミュニケーションと複雑な規制要件を効率的に管理し、主要なステークホルダー間のエンゲージメントを深め、信頼を育むために必要な包括的なツールを利用することができる。 詳細は Notified.com を参照されたい。

ノーティファイドについて

ノーティファイドは、企業のストーリーテラーを支援している。 投資家向け広報担当者に、ストーリーを力強く、効果的に、完璧に伝えるためのツール、テクノロジー、専門知識を提供する。

10,000社を超える世界中のクライアントからの信頼を受ける同社は、受賞歴のある一連の世界クラスのソリューションと専任のカスタマーサービスチームにより、IRおよびPRチームが企業ストーリーをコントロールできるよう支援している。 同社のエンドツーエンドのコミュニケーション・ソリューションには、GlobeNewswireのプレスリリース配信、ソーシャルリスニング、メディア モニタリングから、決算説明会、IRウェブサイト、投資家向け説明会まで、あらゆるものが含まれる。

ノーティファイドで貴社のストーリーをここから発信されたい。

詳細は、notified.com を閲覧され、同社のブログを登録し、 LinkedIn をフォローされたい。

ノーティファイドは、アポロ・グローバル・マネジメント (Apollo Global Management, Inc.) (NYSE: APO) が運営する特定のファンドの関連会社がコントロールしているウエスト・テクノロジー・グループ (West Technology Group, LLC) の傘下企業である。

台灣投資人關係協會 (TIRI) について

台灣投資人關係協會 (TIRI) は、株式取引所、店頭市場、新興市場で上場している企業、株式公開を計画している企業、非上場の革新的な企業と連携する経営陣、株主、証券アナリスト、資本市場、政府機関のためのコミュニケーションプラットフォームとして機能するために設立された。 本研究所は、台湾における投資家向け広報を促進し、メンバーの専門能力と地位を高め、国際的な資本市場のコミュニケーションを改善することを目的としている。

報道関係者向けの問い合わせ先

キャロライン・スミス (Caroline Smith) :Caroline.smith@icrinc.com

このプレスリリースは、CLEAR® Verified 認定を受けた個人によって公開されました。

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.