MoneyHero 集團宣布收購 MoneySmart 的無約束力要約

新加坡, Aug. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- MoneyHero Limited (NASDAQ: MNY)(下稱「MoneyHero」或「公司」),一家大東南亞地區市場領先的個人理財和數碼保險聚合與比較平台,今日宣布該公司已提出無約束力要約,收購市場第二大參與者 MoneySmart 的 100% 股權。 這項策略舉措旨在鞏固 MoneyHero 在亞洲快速發展的個人理財和保險領域的領先地位,並發揮重大的協同效應。



根據要約條款,MoneyHero 對 MoneySmart 的估值為 800 萬美元,且具有潛在的估值上升空間。 800 萬美元的對價將以 MoneyHero 新股支付,而潛在的額外估值上升將根據徹底盡職調查的結果以現金支付。 雖然 MoneyHero 的目標是收購 MoneySmart 100% 的股份,但該公司也在探索從個人股東手中購買任何數量的股份。

對價為 800 萬美元的 MNY 股票及額外現金金額(將根據盡職調查結果確定)參考了 MoneySmart 近期向新加坡會計與企業管理局提交的文件中反映的近期資本減持。 MoneyHero 的報價反映了對 MoneySmart 業務的溢價,以及對 MoneySmart 將為合併後實體帶來價值的信心。

MoneyHero 行政總裁 Rohith Murthy 說道:「我們向 MoneySmart 提出的報價反映了兩家公司合併的策略價值。 此次收購將進一步加強我們在大東南亞地區的領導地位,幫助提供更優質的產品、服務和技術創新。 鑑於 MoneySmart 最近的股票回購,我們相信我們提出的要約公平且具有吸引力,對雙方都有利。 最重要的是,我們相信此次合併帶來的協同效應將為股東和客戶帶來巨大價值。」

有關 MoneyHero 的更多資訊,包括投資者資訊和職業機會,請瀏覽 www.MoneyHeroGroup.com。

關於 MoneyHero Group

MoneyHero Limited (NASDAQ: MNY) 是大東南亞網上個人理財及數碼保險整合和比較行業的市場領導者。 該公司在新加坡、香港、台灣和菲律賓等新興市場開展業務。 其品牌組合包括 B2C 平台 MoneyHero、SingSaver、Money101、Moneymax 和 Seedly,以及 B2B 平台 Creatory。 該公司還持有馬來西亞金融科技公司 Jirnexu Pte. Ltd. 的股權, 其為 Jirnexu Sdn. Bhd. 的母公司, 而 Jirnexu Sdn. Bhd. 是馬來西亞最大的 B2C 營運平台 RinggitPlus 的營運商。 MoneyHero 目前在全企業範圍內擁有 279 個商業合作夥伴,截至 2023 年 12 月 31 日止 12 個月內,其平台每月獨立用戶人數為 870 萬。 該公司的贊助人包括 PayPal、Palantir Technologies 和 Founders Fund 聯合創始人 Peter Thiel,以及香港商人、盈科拓展集團創始人兼董事長李澤楷。 欲了解有關 MoneyHero 以及這家創新金融科技公司如何推動亞太地區數碼經濟的更多資訊,請瀏覽 www.MoneyHeroGroup.com。

