MoneyHero Group ประกาศข้อเสนอที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายในการเข้าซื้อกิจการ MoneySmart

MoneyHero แพลตฟอร์มการเงินส่วนบุคคลที่ใหญ่ที่สุดและเป็นบริษัทเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ยื่นข้อเสนอมูลค่า 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเข้าซื้อหุ้น 100% ของคู่แข่งอย่าง MoneySmart

สิงคโปร์, Aug. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- MoneyHero Limited (NASDAQ: MNY) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "MoneyHero" หรือ "บริษัท") แพลตฟอร์มชั้นนำของตลาดในด้านการรวบรวมและการเปรียบเทียบทางการเงินส่วนบุคคลและการประกันภัยดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศในวันนี้ว่าได้ทำข้อเสนอที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายเพื่อเข้าซื้อหุ้น 100% ของ MoneySmart ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอันดับสองในตลาด กลยุทธ์ความเคลื่อนไหวนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตำแหน่งผู้นำของ MoneyHero และช่วยให้เกิดความร่วมมือครั้งสำคัญในภาพรวมด้านการเงินส่วนบุคคลและประกันภัยที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดดในเอเชีย



ตามข้อเสนอที่ระบุไว้ MoneyHero ได้ประเมินมูลค่าของ MoneySmart ไว้ที่ 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อีกทั้งยังเปิดโอกาสที่จะเพิ่มมูลค่าในอนาคต การพิจารณาข้อเสนอมูลค่า 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี้จะจ่ายให้ในรูปแบบของหุ้นใหม่ของ MoneyHero ในขณะที่ข้อเสนอที่มีโอกาสพิจารณามูลค่าเพิ่มเติมจะจ่ายให้เป็นเงินสด ขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบสถานะอย่างละเอียด แม้ว่า MoneyHero จะมีความตั้งใจที่จะเข้าซื้อหุ้น 100% ของ MoneySmart แต่บริษัทก็ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อยในจำนวนเท่าใดก็ได้

การพิจารณาข้อเสนอมูลค่า 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐในรูปแบบหุ้น MNY และจำนวนเงินสดเพิ่มเติม (ที่จะกำหนดตามผลการตรวจสอบสถานะ) นั้นอ้างอิงจากการลดทุนล่าสุดของ MoneySmart ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานด้านการบัญชีและกำกับดูแลองค์กรของสิงคโปร์ ข้อเสนอของ MoneyHero แสดงให้เห็นถึงมูลค่าระดับสูงสำหรับธุรกิจของ MoneySmart รวมถึงความเชื่อมั่นในมูลค่าที่ MoneySmart จะนำมาสู่บริษัทที่ควบรวมกิจการกันนี้

"ข้อเสนอของเราที่มีต่อ MoneySmart สะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าเชิงกลยุทธ์ของการควบรวมบริษัททั้งสองของเรา" Rohith Murthy ประธานกรรมการบริหารของ MoneyHero กล่าว "การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะช่วยเสริมความมั่นคงให้กับความเป็นผู้นำของเราในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ดียิ่งขึ้น ด้วยการซื้อหุ้นคืนของ MoneySmart ในช่วงที่ผ่านมา เราเชื่อว่าเราได้ทำข้อเสนอที่ยุติธรรมและน่าสนใจ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย และที่สำคัญที่สุด เราเชื่อว่าความร่วมมือครั้งนี้จะสร้างมูลค่ามากมายให้กับผู้ถือหุ้นและลูกค้าของเรา"

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MoneyHero รวมถึงข้อมูลสำหรับนักลงทุนและการเรียนรู้เกี่ยวกับโอกาสในการร่วมงานกับเราได้ที่ www.MoneyHeroGroup.com

เกี่ยวกับ MoneyHero Group

MoneyHero Limited (NASDAQ: MNY) เป็นผู้นำตลาดในภาคส่วนการรวบรวมและการเปรียบเทียบทางการเงินส่วนบุคคลออนไลน์และการประกันภัยดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทมีการดำเนินธุรกิจในตลาดเกิดใหม่ของสิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน และฟิลิปปินส์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์ของทางบริษัทประกอบด้วยแพลตฟอร์ม B2C ได้แก่ MoneyHero, SingSaver, Money101, Moneymax, และ Seedly รวมถึงแพลตฟอร์ม B2B ชื่อ Creatory นอกจากนี้ บริษัทยังถือหุ้นในบริษัทฟินเทคของมาเลเซียอย่าง Jirnexu Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Jirnexu Sdn. Bhd. ผู้ให้บริการ RinggitPlus แพลตฟอร์ม B2C ที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย ปัจจุบัน MoneyHero จัดการความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางการค้าและบริการทั่วทั้งองค์กรกว่า 279 รายการ อีกทั้งมีผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันรายเดือน 8.7 ล้านรายทั่วทั้งแพลตฟอร์มในช่วง 12 เดือนที่มีการวัดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2023 ผู้สนับสนุนของบริษัท ได้แก่ Peter Thiel ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง PayPal, Palantir Technologies และ Founders Fund และ Richard Li นักธุรกิจชาวฮ่องกงซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและประธานของ Pacific Century Group หากต้องการเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MoneyHero และวิธีการที่บริษัทฟินเทคแห่งนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของเอเชียแปซิฟิก โปรดไปที่ www.MoneyHeroGroup.com

หากต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อ:

สำหรับนักลงทุน:

ทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ของ MoneyHero

IR@MoneyHeroGroup.com

สำหรับสื่อมวลชน:

Gaffney Bennett ฝ่ายการประชาสัมพันธ์

MoneyHero@gbpr.com

