MoneyHero Group 宣布其收购 MoneySmart 的非约束性要约

大东南亚地区规模最大且唯一在美国公开上市的个人金融平台 MoneyHero 提出一项 800 万美元的收购要约,计划收购其竞争对手 MoneySmart 100% 的股份

新加坡, Aug. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- MoneyHero Limited (纳斯达克股票代码:MNY) (“MoneyHero” 或 “该公司”) 是大东南亚地区市场首屈一指的个人金融与数字保险集聚和比较平台。今日,该公司宣布已向市场第二大公司 MoneySmart 提出收购其 100% 股份的非约束性要约。 这一战略举措旨在巩固 MoneyHero 在日新月异的亚洲个人金融与保险领域中的领先地位,同时释放出显著的协同效应。



根据本次要约条款,MoneyHero 已将 MoneySmart 的估值定为 800 万美元,并指出这一估值仍有进一步提升的空间。 此次 800 万美元的对价将以新发行的 MoneyHero 股票的形式支付,而潜在的额外估值升值部分则将根据全面尽职调查后的结果以现金形式支付。 尽管 MoneyHero 的目标是收购 MoneySmart 100% 的股份,但该公司也在考虑从个人股东手中购买任何数量的股份。

此次收购的 800 万美元对价将以 MNY 股票的形式支付,此外还将根据尽职调查的结果支付额外现金。这一对价方案充分考虑了 MoneySmart 最近在新加坡会计与企业监管局提交的资本减少情况。 MoneyHero 的要约不仅体现了对 MoneySmart 业务的溢价,也展现了对 MoneySmart 将为双方合并实体带来价值的信心。

“我们向 MoneySmart 的要约体现了两家公司合并所带来的战略价值。” MoneyHero 首席执行官 Rohith Murthy 表示。 “此次收购将进一步巩固我们在大东南亚地区的领导地位,推动我们提供更优质的产品和服务,并实现技术上的创新突破。 鉴于 MoneySmart 近期进行了股份回购,我们相信我们提出的要约既公平又具吸引力,能够为双方带来实质性的利益。 最重要的是,我们相信这次并购所带来的协同效应将为我们的股东和客户创造显著的价值。”

如需了解关于 MoneyHero 的更多信息,包括投资者信息和了解职业机会,敬请访问 www.MoneyHeroGroup.com。

关于 MoneyHero Group

MoneyHero Limited (纳斯达克股票代码:MNY) 是整个大东南亚地区在线个人金融与数字保险集聚和比较行业的市场领导者。 该公司在新加坡、中国香港、中国台湾和菲律宾的新兴市场开展业务。 该公司的品牌组合涵盖了多个平台,包括 B2C (企业对消费者) 平台 MoneyHero、SingSaver、Money101、Moneymax 和 Seedly,以及 B2B (企业对企业) 平台 Creatory。 该公司还持有马来西亚金融科技公司 Jirnexu Pte. Ltd.,即 Jirnexu Sdn. Bhd. 母公司,的股权。 它是马来西亚最大在营 B2C 平台 RinggitPlus 的运营方。 截至 2023 年 12 月 31 日的过去 12 个月内,MoneyHero 在企业层面管理着 279 个商业合作伙伴关系,并在其平台上为 870 万名月度独立用户提供服务。 该公司的投资人包括 PayPal、Palantir Technologies 和 Founders Fund 的联合创始人 Peter Thiel,以及香港富商、Pacific Century Group 创始人兼董事长 Richard Li。 如需进一步了解 MoneyHero 以及这家创新型金融科技公司如何推动亚太地区数字经济的发展,敬请访问 www.MoneyHeroGroup.com。

