MoneyHero Group Mengumumkan Tawaran yang Tidak Mengikat untuk Memperoleh MoneySmart

MoneyHero, platform kewangan peribadi A.S. yang terbesar dan satu-satunya yang didagangkan secara terbuka di Asia Tenggara Besar menyerahkan tawaran AS$8.0 juta untuk memperoleh 100% saham pesaing MoneySmart

SINGAPURA, Aug. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- MoneyHero Limited (NASDAQ: MNY) (“MoneyHero” atau “Syarikat”), platform agregasi dan perbandingan insurans kewangan peribadi dan peneraju pasaran di Asia Tenggara Besar, hari ini mengumumkan bahawa ia telah membuat tawaran tidak mengikat untuk memperoleh 100% saham MoneySmart, pemain kedua terbesar dalam pasaran. Langkah strategik ini bertujuan untuk menyatukan kedudukan utama MoneyHero dan membuka kunci sinergi penting dalam landskap kewangan dan insurans peribadi yang berkembang pesat di Asia.



Di bawah terma tawaran, MoneyHero telah menilai MoneySmart pada AS$8.0 juta dengan potensi peningkatan penilaian. Pertimbangan AS$8.0 juta akan dibayar dalam saham MoneyHero baharu manakala potensi peningkatan penilaian tambahan akan dibayar secara tunai bergantung kepada hasil proses usaha wajar yang menyeluruh. Walaupun hasrat MoneyHero adalah untuk memperoleh 100% daripada MoneySmart, Syarikat juga sedang meneroka pembelian mana-mana bilangan saham daripada pemegang saham individu.

Pertimbangan AS$8.0 juta dalam saham MNY dan amaun tunai tambahan (akan ditakrifkan berdasarkan keputusan usaha wajar) merujuk kepada pengurangan modal MoneySmart baru-baru ini yang ditunjukkan dalam pemfailan baru-baru ini yang dibuat dengan Pihak Berkuasa Kawal Selia Perakaunan dan Korporat Singapura. Tawaran MoneyHero mencerminkan premium untuk perniagaan MoneySmart serta keyakinan terhadap nilai yang akan dibawa oleh MoneySmart kepada entiti gabungan.

"Tawaran kami kepada MoneySmart mencerminkan nilai strategik untuk menggabungkan dua syarikat kami," kata Rohith Murthy, Ketua Pegawai Eksekutif MoneyHero. “Pemerolehan ini akan mengukuhkan lagi kepimpinan kami di Asia Tenggara Besar, menyampaikan produk, perkhidmatan dan inovasi teknologi yang dipertingkatkan. Memandangkan pembelian balik saham MoneySmart baru-baru ini, kami percaya kami telah membuat tawaran yang adil dan menarik yang memberi manfaat kepada kedua-dua pihak. Paling penting, kami percaya sinergi daripada penggabungan ini akan memacu nilai yang signifikan untuk pemegang saham dan pelanggan kami."

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang MoneyHero, termasuk maklumat untuk pelabur dan mempelajari tentang peluang kerjaya, sila lawati www.MoneyHeroGroup.com.

Perihal MoneyHero Group

MoneyHero Limited (NASDAQ: MNY) ialah peneraju pasaran dalam kewangan peribadi dalam talian dan sektor pengagregatan dan perbandingan insurans di seluruh Asia Tenggara Besar. Syarikat tersebut beroperasi di pasaran baru muncul Singapura, Hong Kong, Taiwan dan Filipina. Portfolio jenamanya termasuk platform B2C MoneyHero, SingSaver, Money101, Moneymax dan Seedly serta platform B2B Creatory. Syarikat tersebut juga mengekalkan pegangan ekuiti dalam syarikat fintech Malaysia, Jirnexu Pte. Ltd., syarikat induk Jirnexu Sdn. Bhd., pengendali RinggitPlus, platform B2C operasi terbesar di Malaysia. Di seluruh perusahaan, MoneyHero kini mengurus 279 perhubungan rakan kongsi komersial dan berkhidmat kepada 8.7 juta Pengguna Unik Bulanan di seluruh platformnya untuk 12 bulan berakhir 31 Disember 2023. Penyokong Syarikat termasuk Peter Thiel—pengasas bersama PayPal, Palantir Technologies dan Founders Fund—dan ahli perniagaan Hong Kong, Richard Li, pengasas dan pengerusi Pacific Century Group. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang MoneyHero dan cara syarikat fintech yang inovatif memacu ekonomi digital APAC, sila lawati www.MoneyHeroGroup.com.

Untuk pertanyaan, sila hubungi:

Pelabur:

Pasukan IR MoneyHero

IR@MoneyHeroGroup.com

Media:

Gaffney Bennett PR

MoneyHero@gbpr.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.