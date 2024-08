MoneyHero Group Mengumumkan Penawaran Tidak Mengikat Untuk Mengakuisisi MoneySmart

MoneyHero, platform keuangan pribadi A.S. terbesar dan satu-satunya yang diperdagangkan secara publik di Asia Tenggara Raya, mengajukan penawaran sebesar US$8,0 juta untuk mengakuisisi 100% saham pesaingnya, MoneySmart

SINGAPURA, Aug. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- MoneyHero Limited (NASDAQ: MNY) (“MoneyHero” atau “Perusahaan”), platform agregasi dan perbandingan keuangan pribadi dan asuransi digital terkemuka di pasar Asia Tenggara Raya, hari ini mengumumkan bahwa pihaknya telah mengajukan penawaran tidak mengikat untuk mengakuisisi 100% saham MoneySmart, pelaku industri terbesar kedua di pasar. Langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat posisi terdepan MoneyHero serta membuka sinergi signifikan dalam lanskap keuangan pribadi dan asuransi yang berkembang pesat di Asia.



Berdasarkan ketentuan penawaran tersebut, MoneyHero telah menentukan nilai MoneySmart pada harga US$8,0 juta dengan potensi peningkatan valuasi. Imbalan sebesar US$8,0 juta akan dibayarkan dalam saham MoneyHero baru, sementara itu potensi peningkatan valuasi tambahan akan dibayar secara tunai tergantung pada hasil proses uji tuntas menyeluruh. Meskipun MoneyHero bermaksud untuk mengakuisisi 100% saham MoneySmart, Perusahaan itu juga bermaksud untuk membeli sejumlah saham dari pemegang saham individu.

Imbalan sebesar US$8,0 juta dalam saham MNY dan sejumlah uang tunai tambahan (yang akan ditentukan nantinya tergantung pada hasil uji tuntas) mengacu pada pengurangan modal MoneySmart baru-baru ini yang tercermin dalam pengajuan yang dilakukan kepada Accounting and Corporate Regulatory Authority of Singapore. Penawaran MoneyHero mencerminkan penilaian lebih atas bisnis MoneySmart, serta keyakinan akan nilai yang dibawa MoneySmart dalam gabungan entitas tersebut.

“Penawaran kami kepada MoneySmart mencerminkan nilai strategis dari penggabungan kedua perusahaan kami,” ungkap Rohith Murthy, CEO MoneyHero. “Akuisisi ini akan memperkuat secara lebih lanjut kepemimpinan kami di Asia Tenggara Raya dalam menghadirkan peningkatan produk, layanan, dan inovasi teknologi. Mengingat pembelian kembali saham MoneySmart baru-baru ini, kami yakin kami telah mengajukan penawaran adil dan menarik yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Yang terpenting adalah kami meyakini sinergi dari merger ini akan menghasilkan nilai signifikan bagi pemegang saham dan nasabah kami.”

Untuk mendapatkan informasi selengkapnya tentang MoneyHero, termasuk informasi bagi investor dan mempelajari peluang karier, silakan kunjungi www.MoneyHeroGroup.com.

Tentang MoneyHero Group

MoneyHero Limited (NASDAQ: MNY) adalah pemimpin pasar di sektor agregasi dan perbandingan keuangan pribadi dan asuransi digital di berbagai penjuru Asia Tenggara Raya. Perusahaan ini beroperasi di pasar berkembang Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan Filipina. Portofolio mereknya meliputi platform B2C MoneyHero, SingSaver, Money101, Moneymax, dan Seedly, serta platform B2B Creatory. Perusahaan ini juga memiliki saham ekuitas dalam perusahaan fintech Malaysia, Jirnexu Pte. Ltd., perusahaan induk Jirnexu Sdn. Bhd., operator RinggitPlus, platform B2C terbesar yang beroperasi di Malaysia. Di seluruh perusahaan, MoneyHero saat ini mengelola 279 hubungan mitra komersial dan melayani 8,7 juta Pengguna Unik Bulanan di platformnya selama 12 bulan yang berakhir pada 31 Desember 2023. Pendukung Perusahaan ini meliputi Peter Thiel—salah satu pendiri PayPal, Palantir Technologies, dan Founders Fund—dan pebisnis Hong Kong, Richard Li, pendiri dan ketua Pacific Century Group. Untuk mempelajari selengkapnya tentang MoneyHero dan cara perusahaan fintech inovatif mendorong perekonomian digital APAC, silakan kunjungi www.MoneyHeroGroup.com.

Untuk mengajukan pertanyaan, silakan hubungi:

Investor:

Tim IR MoneyHero

IR@MoneyHeroGroup.com

Media:

Gaffney Bennett PR

MoneyHero@gbpr.com

