キング・ファイサル・スペシャリスト病院・研究センター (King Faisal Specialist Hospital and Research Centre、KFSHRC)、2024年欧州医学教育学会 (AMEE 2024) においてVR技術を用いた新たな世界基準を設定

サウジアラビア・リヤド発, Aug. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- KFSHRCは、新しい技術を継続的に採用することで、研修生が今日の医療の課題に十分に備え、医療の未来をリードするために必要なスキルと知識を身に付けられるようにしている。 これらの技術は、理論と実践のギャップを埋め、ますます複雑で技術主導の医療環境において主導権を握ることができる医療専門家を準備するものである。

キング・ファイサル・スペシャリスト病院・研究センター (KFSHRC) は、最先端のバーチャルリアリティ (VR) 技術を研修プログラムに統合することで、医療教育をリードし続けている。

VRを活用して、現実世界の医療シナリオをシミュレートする没入型のインタラクティブな学習環境を作り上げる。 これらの仮想体験により、研修生は制御された環境で複雑な手順を練習することが可能となり、臨床環境に対する能力と準備が大幅に向上する。 VRは教育以外にも、患者ケアの強力なツールであり、治療成果、関与、理解、医療情報の保持を改善する。 同年に設立されたサウド・ジェッダ・シミュレーション・センター (Saud Jeddah Simulation Centre) では、多数のVRベースのトレーニング・セッションが開催され、シミュレーション・ベースの教育におけるKFSHRCのリーダーシップが強化された。 VRやその他のシミュレーション・イニシアチブの採用により、参加者の関与が58%増加し、教育成果の向上に向けた同機関の継続的な取り組みが実証された。

AMEE 2024の参加者は、KFSHRCのVRテクノロジーを直接体験し、それが医療トレーニングに革命をもたらし、世界中で教育の卓越性の新しい基準を確立する様子を目の当たりにすることができる。

さらに、KFSHRCは、2023年に、世界的な卓越性の基準への取り組みと医学教育の推進への献身を反映した、国際大学院医学教育認定評議会 (ACGME-I) からの最初の認定を発表した。

2024年の『ブランドファイナンス』誌のランキングによると、キング・ファイサル・スペシャリスト病院・研究センターは、世界の学術医療センタートップ250のリストで2年連続で中東・北アフリカ地域で1位、世界で20位にランクされ、サウジアラビアと中東で最も価値のあるヘルスケアブランドとして認められていることは注目に値するものである。 さらに同年、『ニューズウィーク』誌は、同院を世界最高の病院250にランク付けしている。





詳細情報の問い合わせ先:

エッサム・アル・ザ-ラニ (Mr. Essam Al-Zahrani)、メディア担当部長代理 (Acting Head of Media Affairs)、0555254429

アブドラ・アル・アウン (Mr. Abdullah Alown)、メディア調整責任者 (Media Coordination Officer)、0556294232

この発表に関する写真はこちらから入手可能:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9c9b9269-b3a7-4883-b101-11d2a5698d9a

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/097966e5-7497-4c90-aa5e-25cb8ee46ea4

