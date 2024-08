Bitget מוסיפה תמיכה עבור PayPal כמטבע יציב (PYUSD) ב-Solana Blockchain

ויקטוריה, סיישל, Aug. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , בורסת הקריפטו וחברת ה-Web3 המובילה, הוסיפה תמיכה מסחרית עבור המטבע היציב PYUSD של PayPal ב-Solana Blockchain, והגדילה את הזמינות של אסימוני מולטיצ'יין. תמיכה זו מאפשרת עסקאות חלקות של PYUSD ברשתות Solana ו-Ethereum, מה שמקל על השימוש בו באקו סיסטם הרחב יותר של Bitget.

התשתית של Solana נועדה לטפל בהיקפי עסקאות גבוהים במהירות ובעלות מינימלית, מה שהופך אותה לפלטפורמה אטרקטיבית עבור מטבעות יציבים כמו PYUSD. עם המוניטין ההולך וגובר שלה כרשת מועדפת לפעילויות במטבעות יציבים, Solana מציעה סביבה יעילה וניתנת להרחבה המתיישרת עם הדרישות של מערכות תשלום דיגיטליות. השילוב של PYUSD לתוך Solana מרחיב את האפשרויות למשתמשים לתפעל עסקאות במספר רשתות בלוקצ'יין. צעד יחזק ככל הנראה את מעמדה של Solana בשוק המטבעות היציבים, ויתמוך עוד יותר בתפקידה בתפעול עסקאות פיננסיות ושירותים אחרים מבוססי בלוקצ'יין. על ידי הרחבת הזמינות של PayPal USD ב-Solana נוצרות הזדמנויות חדשות עבור צרכנים ועסקים, במיוחד באזורים שבהם מהירות העסקאות ויעילות העלות הן קריטיות.

אחד היתרונות העיקריים ש-PYUSD מציע הוא פוטנציאל נגישות ואימוץ גדול יותר בהשוואה למטבעות יציבים אחרים. הנוכחות הגלובלית המבוססת של PayPal ובסיס המשתמשים מעניקים ל-PYUSD יתרון ייחודי. עם הרשת העצומה של PayPal, הכוללת מיליוני סוחרים וצרכנים ברחבי העולם, ל-PYUSD יש פוטנציאל להתרחב במהירות ולהפוך לחלופה בולטת בתחום המטבעות היציבים. בנוסף, השילוב של PYUSD בפלטפורמות כמו Bitget ממצב אותו כאחד שיכול לנצל את העניין הקמעונאי והמוסדי כאחד במטבעות יציבים שמגובים בכסף פיאט.

הרישום ב-Bitget של PYUSD, המטבע היציב של PayPal, מהווה התפתחות משמעותית לפלטפורמה וגם למשתמשים שלה. כאחד השמות המוכרים ביותר בתחום הפיננסי הגלובלי, כניסתה של PayPal לשוק המטבעות היציבים עם PYUSD מביאה רמה של אמון לטובת האימוץ בשוק המיינסטרים. Bitget נותרה מחויבת לחדשנות ומיטוב מתמשך, והיא שואפת לספק למשתמשים שירותי מסחר יעילים ונגישים. Bitget עונה על הדרישה למוצרים קריפטוגרפים גמישים יותר, ומעצימה את 30 מיליון המשתמשים שלה לנהל ולגוון תיקים עם טכנולוגיה מתפתחת ומטבעות יציבים חדשים.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-25 מיליון משתמשים ביותר מ-100 מדינות ואזורים, מחויבת לסייע למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר באמצעות תכונת המסחר החלוצית שלה ופתרונות מסחר אחרים. Bitget Wallet , שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפה, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד. Bitget מעוררת השראה באנשים לאמץ קריפטו באמצעות שיתופי פעולה עם שותפים אמינים, כולל הכדורגלן הארגנטינאי האגדי ליונל מסי והספורטאים הטורקים הלאומיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın ) (נבחרת כדורעף).

