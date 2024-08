ビットゲット (Bitget)、ソラナ (Solana) ブロックチェーンでPayPal (PYUSD) ステーブルコインのサポートを追加

セイシェル・ビクトリア発, Aug. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手暗号通貨取引所およびWeb3企業である ビットゲット が、ソラナ・ブロックチェーンでPayPalの PYUSD ステーブルコインの取引サポートを追加し、マルチチェーントークンの可用性を高めた。 これにより、ソラナおよびイーサリアム (Ethereum) ネットワークでのPYUSDのスムーズな取引が可能になり、より広範なビットゲット・エコシステムでの有用性が向上する。



ソラナのインフラストラクチャは、大量の取引を迅速かつ最小限のコストで処理するように設計されており、PYUSDのようなステーブルコインにとって魅力的なプラットフォームとなっている。 ステーブルコイン活動の優先ネットワークとしての評判が高まるソラナは、デジタル決済システムの要件に適合する効率的でスケーラブルな環境を提供している。 PYUSDをソラナに統合することで、複数のブロックチェーンネットワークでの取引が可能になり、ユーザーの選択肢が広がる。 このステップにより、ステーブルコイン市場におけるソラナの地位が強化され、金融取引やその他のブロックチェーンベースのサービスを推進する役割をさらにサポートする可能性がある。 ソラナでのPayPal米ドルの利用可能性を拡大することで、特に取引速度とコスト効率が重要な分野で、消費者と企業に新たな機会が生まれる。

PYUSDが提供する主な利点の1つは、他のステーブルコインと比較して、アクセス性とユーザー採用率が向上する可能性があることだ。 PayPalの確立されたグローバルなプレゼンスとユーザーベースは、PYUSDに独自の利点をもたらす。 世界中の何百万もの加盟店と消費者を含むPayPalの広大なネットワークにより、PYUSDは急速に拡大し、ステーブルコイン分野で有力な代替手段となる可能性がある。 さらに、ビットゲットなどのプラットフォームにPYUSDを統合することで、安定した法定通貨に裏付けられたステーブルコインに対する小売と機関の両方の関心を活用できるようになる。

PayPalのステーブルコインPYUSDがビットゲットに上場することは、プラットフォームとそのユーザーの両方にとって重要な進展となる。 グローバル金融界で最も有名な名前の1つであるPayPalがPYUSDでステーブルコイン市場に参入したことで、主流の採用に対する信頼のレベルをもたらす。 ビットゲットは、継続的なイノベーションと最適化に専念し、ユーザーに効率的でアクセスしやすい取引サービスを提供するよう努めている。 ビットゲットは、より柔軟な暗号商品への需要に応え、3,000万人のユーザーが新興技術と新しいステーブルコインを使用してポートフォリオを管理および多様化していく。

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする 暗号通貨取引所 およびWeb3企業である。 100を超える国と地域で2,500万人を超えるユーザーにサービスを提供するビットゲット取引所は、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションを使用して、ユーザーがよりスマートに取引できるように取り組んでいる。 以前はビットキープ (BitKeep) として知られていた ビットゲット・ウォレット (Bitget Wallet) は、ウォレット機能、スワップ、NFTマーケットプレイス、DAppブラウザーなど、包括的なWeb3ソリューションと機能を提供する世界クラスのマルチチェーン暗号ウォレットである。 ビットゲットは、アルゼンチンの伝説的サッカー選手であるリオネル・メッシ (Lionel Messi) や、トルコ代表アスリートのブシェ・トスン・チャヴシュオール (Buse Tosun Çavuşoğlu)(レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュムシュ (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (İlkin Aydın)(バレーボール代表チーム) など、信頼できるパートナーとのコラボレーションを通じて、個人による暗号通貨使用をインスパイアしている。

