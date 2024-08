BASF Catalysts India Private Limited举行汽车排放控制解决方案新研发实验室落成典礼

印度钦奈, Aug. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为巴斯夫环境催化剂和金属解决方案 (ECMS) 的子公司,BASF Catalysts India Private Limited (BCIL) 在其位于泰米尔纳德邦钦奈马辛德拉世界城 (Mahindra World City) 的生产基地,为新研发与应用 (RD&A) 实验室举行了落成典礼。 这项战略投资旨在开发符合印度汽车市场独特需求的排放控制催化剂。



“这座新 RD&A 实验室将有助于开发针对特定市场的催化剂配方,以灵活应变的特性满足印度市场的独特需求。” ECMS 研发与应用高级副总裁 Saeed Alerasool 说道, “通过这项投资,ECMS 能够更好地帮助我们的客户应对燃料多样化以及更严格的尾气排放要求所带来的变化,并确保我们有能力为未来的汽车技术提供所需的支持。”

印度汽车工业日新月异,印度政府致力于推进燃料来源多样化,包括进一步采用压缩天然气 (CNG)、可再生生物燃料和氢气,新实验室的启用标志着开创性的新篇章,与这些目标相契合。 这要求本地原始设备制造商推出能够使用生物燃料及汽油混合燃料的灵活燃料车辆。 此外,更严格的排放规范即将实施,为印度的汽车制造商带来了新挑战。

“在钦奈生产基地成立这座新实验室,使 BCIL 能够为我们的客户提供从最初的催化剂开发到最终产品交付的端到端支持。”移动排放催化剂印度业务主管兼东南亚业务主管 Sujan Saha 说道, “这也增强了我们满足印度本地客户特定需求的能力,提升了我们响应其需求的速度。”

ECMS 总裁兼首席执行官 Dirk Bremm(前右)和 ECMS 研发与应用高级副总裁艾乐睿速 Saeed Alerasool(前左)共同为印度钦奈的新 RD&A 实验室揭幕。 ECMS 的其他领导也一同出席了落成典礼,包括移动排放催化剂高级副总裁 Daniel Wussow(中左)和移动排放催化剂印度业务主管兼东南亚业务主管 Sujan Saha(Saeed 左侧)。

关于BASF Catalysts India Private Limited

BASF Catalysts India Private Limited (BCIL) 是巴斯夫环境催化剂和金属解决方案 (ECMS) 的印度子公司,也是印度汽车市场领先的催化剂供应商。 BCIL 于 1998 年开始运营,是印度汽车排放行业的先驱,拥有印度第一家催化剂制造工厂。 BCIL 在钦奈南部的马辛德拉世界城设有生产基地,为汽车市场制造并供应排放控制催化剂。 ECMS 在全球的六个研发中心共同为移动排放催化剂的研发提供支持。

关于巴斯夫环境催化剂和金属解决方案

巴斯夫环境催化剂和金属解决方案(BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions)凭借其在全球催化剂和贵金属领域的领先地位与深厚的专业知识,服务于汽车、航空、室内空气质量、半导体以及氢经济等众多行业的客户;并通过贵金属交易和回收提供该领域的全方位服务。ECMS专注于循环解决方案和可持续性,致力于帮助客户创造更洁净、更可持续的未来。保护我们的生命元素是我们的目标,引领我们不断探寻新的解决方案。ECMS在全球16个国家及地区开展业务,拥有21个生产基地和4,500多名员工。

媒体关系联系人

Joy Zhang

电话:+86 19121028317

joy.zhang@basf-catalystsmetals.com 其他联系人

Bonnie Lou

电话:+86 18521573405

bonnie.lou@basf-catalystsmetals.com 巴斯夫(上海)管理有限公司

中国上海市浦东新区鲁桥路 239 号

邮编:201206

www.basf.com/ecms

本公告随附照片可在以下网址查看:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8cdbcd46-d725-4405-a875-3bfdf55aeabe

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.