BASF Catalysts India Private Limited 為汽車排放控制解決方案開設新的研發與應用實驗室

清奈,印度, Aug. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 巴斯夫環境催化劑和金屬解決方案(BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions,ECMS)的附屬公司 BASF Catalysts India Private Limited(BCIL)於泰米爾納德邦清奈市的馬辛德拉世界城(Mahindra World City),開設了新的研發與應用(RD&A)實驗室。 該策略性投資是專注於開發針對印度汽車業市場獨特需求的排放控制催化劑。



巴斯夫環境催化劑和金屬解決方案研發與應用部門的高級副總裁 Saeed Alerasool 表示:「這所新的研發與應用實驗室將能開發針對特定市場的催化劑配方,以靈活敏捷的方式滿足印度市場的獨特需求。 通過這項投資,巴斯夫環境催化劑和金屬解決方案有充足能力協助客戶應對燃料多元化所帶來的轉變,以及更嚴格的汽車尾管排放規定,並確保我們為支援未來的汽車技術做好準備。」

為配合印度不斷發展的汽車工業,以及印度政府對燃料來源多元化的關注,當中包括進一步採用壓縮天然氣(CNG)及可再生的生物燃料和氫氣,新實驗室的開幕踏出了關鍵的一步。 當地的代工生產商需要推出能以任何混合生物燃料及汽油操作,可使用靈活燃料的車輛。 此外,即將推出的更嚴格排放規定,亦為印度汽車製造商帶來新的挑戰。

汽車排放催化劑部門(Mobile Emissions Catalysts)的印度業務主管暨東南亞區主管 Sujan Saha 透露:「在清奈的生產基地有了這所新的實驗室,BCIL 便可為我們的客戶提供由初期催化劑開發到最終產品交付的端到端支援。 此舉亦可提升我們在當地更迅速滿足印度客戶的特定需求,以及應對其需要的能力。」

巴斯夫環境催化劑和金屬解決方案的董事長及行政總裁 Dirk Bremm(右前方),以及研發與應用部門高級副總裁 Saeed Alerasool(左前方)出席位於印度清奈新研發與應用實驗室的開幕儀式。 同場出席的其他巴斯夫環境催化劑和金屬解決方案高層包括:汽車排放催化劑部門的高級副總裁 Daniel Wussow(左中)及汽車排放催化劑部門的印度業務主管暨東南亞區主管 Sujan Saha(於 Saeed 左方)。

關於 BASF Catalysts India Private Limited

BASF Catalysts India Private Limited(BCIL)為巴斯夫環境催化劑和金屬解決方案(ECMS)的印度附屬公司,是印度汽車製造業市場催化劑的頂尖供應商。 BCIL 於 1998 年展開營運,是汽車排放業內的先驅,在印度設有首間催化劑製造廠。 BCIL 為汽車製造業市場生產及供應排放控制催化劑,其工廠位於清奈南部的馬辛德拉世界城(Mahindra World City)內。 巴斯夫環境催化劑和金屬解決方案透過全球的六個研發與應用中心,為汽車排放催化劑的研究及開發提供支援。

關於巴斯夫環境催化劑和金屬解決方案

巴斯夫環境催化劑和金屬解決方案(ECMS)憑藉擁有全球催化劑和貴金屬領域領導者的廣博專業知識,透過其貴金屬交易和回收服務,為汽車、航天、室內空氣質素、半導體和氫經濟等眾多行業的客戶提供服務。 巴斯夫環境催化劑和金屬解決方案專注於循環解決方案和可持續發展,致力於幫助客戶創造一個更潔淨及可持續的世界。 保護生命元素是公司的目標,促使我們不斷尋找新的解決方案。 巴斯夫環境催化劑和金屬解決方案的業務遍及全球 16 個國家或地區,擁有 4,500 多名員工和 21 個生產基地。

