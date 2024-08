Abuso Sexual en Uber: Vigna Law Group Ofrece Psicólogo para las Evaluaciones Iniciales de los Clientes

Dr. Greg Vigna

El despacho ofrece evaluaciones iniciales a los clientes por parte de un psicólogo licenciado para permitir que el equipo entienda los impactos resultantes

Necesitamos comprender lo que sucedió y todos los impactos para cada cliente que sufre una agresión sexual antes de solicitar los registros médicos y policiales.” — Greg Vigna, MD, JD

SANTA BARBARA , CALIFORNIA , UNITED STATES , August 22, 2024 /EINPresswire.com/ -- “El abuso sexual aumenta significativamente el riesgo de desarrollar trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático naturalmente interfiere con la comprensión de los hechos del crimen y con la comprensión de las implicaciones físicas, psicológicas, sociales y laborales significativas del asalto”, comparte Greg Vigna, MD, JD, abogado nacional de lesiones catastróficas.

Greg Vigna, MD, JD, abogado nacional de lesiones farmacéuticas, afirma “Las mujeres que han sido violadas o agredidas sexualmente por conductores de Uber siempre tendrán dificultades para explicar el crimen debido a la ansiedad, la depresión y los problemas de estrés postraumático. No podemos arriesgarnos a no conocer la historia completa y precisa de una víctima y es necesario que comprendamos completamente el impacto que el crimen ha tenido en una mujer. Mi firma ofrece evaluaciones iniciales a los clientes por parte de un psicólogo licenciado, no con el propósito de tratamiento, sino para permitir que mi equipo de abogados entienda todos los impactos físicos, psicosociales, emocionales y laborales del asalto”.

El Dr. Vigna añade: “Las mujeres que son violadas por conductores de Uber se ven afectadas por cada conversación que tienen sobre su trauma. Cada conversación es confidencial y está dentro del producto de trabajo del abogado. Esta información es muy sensible, y un psicólogo capacitado está en la mejor posición para obtener una historia precisa del asalto y sus impactos. Necesitamos conocer todos los impactos adversos y entender las fechas de servicio y los profesionales médicos que nuestras clientas han recibido hasta la fecha. Esta es información esencial necesaria para procesar cada caso contra los conductores de Uber u otros hombres que agreden sexualmente a mujeres y es proporcionada por un profesional capacitado en abuso sexual”.

El Dr. Vigna concluye, “Necesitamos entender, desde el principio, qué sucedió y todos los impactos para cada clienta que sufre una agresión sexual antes de ordenar registros médicos y obtener informes policiales”.

Señales de advertencia de trastorno de estrés postraumático por violación:

1) Ansiedad

2) Depresión

3) Pensamientos e imágenes intrusivas del asalto

4) Pesadillas

5) Insomnio

6) Dificultad para concentrarse

7) Flashbacks

8) Reacciones exageradas de sobresalto

Para obtener más información sobre el TEPT por violación, visite: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jts.2490050309

El Dr. Vigna es un abogado en California y Washington DC que se enfoca en lesiones catastróficas y las lesiones neurológicas causadas por las mallas suburetrales, incluyendo la neuralgia pudenda, la neuralgia del obturador, la neuralgia ilioinguinal y el síndrome de dolor regional complejo. Ben Martin es un abogado nacional de lesiones farmacéuticas en Dallas, Texas. Los abogados representan a mujeres en tribunales de todo el país.

