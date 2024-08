Línea PICC y Catéteres Venosos Centrales: Candida Auris, una Amenaza Urgente Establecida

Dr. Greg Vigna

Investigando infecciones sanguíneas adquiridas en el hospital causadas por líneas PICC de poliuretano obsoletas y mayormente utilizadas en la práctica clínica

Las infecciones en el torrente sanguíneo asociadas con la sepsis tienen una alta mortalidad. Los catéteres PICC son factores de riesgo graves.” — Greg Vigna, MD, JD

SANTA BARBARA, CALIFORNIA, UNITED STATES, August 22, 2024 /EINPresswire.com/ -- "El emergente patógeno fúngico multidrogorresistente Candida auris ha sido catalogado como una amenaza urgente por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos. Además, la Organización Mundial de la Salud ha designado a C. auris como una prioridad crítica para la investigación y la acción en salud pública... La presentación más común y grave es la fungemia, que puede estar relacionada con la presencia de catéteres intravasculares," dice Dra. Anastasia Wasylyshyn, Universidad de Michigan.

¿Qué reportó la Dra. Wasylyshyn en su artículo "Manejo de Candida auris" en JAMA, 22 de enero de 2024?

"Hasta el 31 de diciembre de 2022, ha habido más de 5,000 casos clínicos de infección por C. auris en 28 estados de los Estados Unidos en 2020.

La mayoría de los casos y brotes de C. auris en los EE. UU. ocurren en instalaciones de atención post aguda de alta gravedad.

Los factores de riesgo para la colonización e infección con C. auris son similares a los de otras especies de Candida e incluyen edad avanzada, diabetes, cirugía reciente, presencia de un dispositivo médico de permanencia (por ejemplo, catéter venoso central), inmunosupresión (por ejemplo, neutropenia), enfermedad renal en etapa terminal con uso de hemodiálisis y recepción de antimicrobianos de amplio espectro, incluidos antifúngicos.

La mortalidad cruda asociada con la fungemia por C. auris oscila entre el 30% y el 72%."

Para obtener más información de la Dra. Wasylyshyn: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2814320?guestaccesskey=4efc1a06-6e77-4e35-a61c-84e47234f278

Greg Vigna, MD, JD, abogado nacional de lesiones farmacéuticas, "Los médicos siempre han sabido que las líneas PICC y otros catéteres centrales causan infecciones sanguíneas y coágulos sanguíneos. Los médicos esperan que las líneas PICC y los midlines que se colocan en sus pacientes sean seguros y tecnológicamente actualizados para reducir los riesgos conocidos de infecciones sanguíneas y coágulos sanguíneos. Las líneas PICC de poliuretano y silicona son productos defectuosos porque hay materiales más seguros que reducen el riesgo de infecciones sanguíneas adquiridas en el hospital."

El Dr. Vigna concluye, "Las infecciones sanguíneas por Candida están asociadas con evidencia clínica de sepsis y tienen una alta mortalidad. Las líneas PICC y los catéteres centrales son factores de riesgo significativos para estas condiciones médicas graves. Estamos investigando las infecciones sanguíneas adquiridas en el hospital causadas por viejas y obsoletas líneas PICC de poliuretano que se utilizan abrumadoramente en la práctica clínica, ya que existen dispositivos más seguros que previenen sustancialmente este tipo de infecciones sanguíneas adquiridas en el hospital."

¿Qué es la sepsis? Daño a múltiples órganos debido a la inflamación causada por una infección que puede resultar en daño a los órganos del cerebro, riñón, corazón, hígado y pulmón.

¿Qué es el shock séptico? Una condición potencialmente mortal que causa una presión arterial peligrosamente baja debido a una infección que puede resultar en amputaciones de dedos y dedos de los pies, daño cerebral, insuficiencia renal, dependencia de ventilador, dependencia de oxígeno y daño nervioso.

El Dr. Vigna es un abogado de California y Washington DC que representa a personas con lesiones graves causadas por dispositivos médicos defectuosos, incluidas las líneas PICC y los Med-Ports que llevan a la sepsis. Él representa a los lesionados con el Ben Martin Law Group, un bufete nacional de lesiones farmacéuticas en Dallas, Texas. Los abogados son especialistas en responsabilidad del producto y negligencia médica, y representan a los más lesionados en todo el país.

